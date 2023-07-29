Первый вертолет AW149 для польской армии замечен в воздухе

Варшава усиленно модернизирует вооруженные силы, готовясь к противостоянию с российскими войсками. Среди многочисленных приобретений польской армии значатся вертолеты AW149, первый из которых был замечен в воздухе.Как указывается на западных ресурсах, винтокрылая машина была запечатлена местными споттерами в ходе выполнения испытательного полета возле итальянского аэропорта Венегоно, примыкающего к мощностям компании Leonardo, которая занимается их производством.AW149 был выбран военным командованием в рамках реализации программы многоцелевых вертолетов поддержки Percoz. Она предполагает приобретение 32 многоцелевых аппаратов в трех вариантах – машины: боевой поддержки с возможностью проведения начальной летной подготовки; командования; радиоэлектронной разведки и борьбы.Польские машины будут вооружены, в числе прочего противотанковыми управляемыми ракетами Hellfire. Их предполагается отправить на службу в 25-ю воздушно-кавалерийскую бригаду.Согласно достигнутым договоренностям, первые две машины должны быть переданы заказчику во второй половине текущего года, еще шесть – в 2024 году. Контракт на 32 аппарата с сопутствующими пакетами (обучение, логистика, техническое обслуживание) оценивается в $8,25 млрд.