Военное обозрение
Войти Регистрация

Американский генерал погиб в авиакатастрофе

8
Американский генерал погиб в авиакатастрофе

Американский генерал-майор Энтони Поттс, отвечавший в Пентагоне за закупки и инновации, погиб вместе с летчиком, находясь на борту одномоторного самолета, в результате авиакатастрофы, произошедшей близ Абердинского испытательного полигона, штат Мэриленд.


Как сообщается, Поттс планировал в скором времени уйти в отставку после почти 40 лет военной службы. В 1986 году он был произведен в чин второго лейтенанта армейской авиации, позже участвовал в операциях «Щит пустыни», «Буря в пустыне», «Несокрушимая свобода» и «Иракская свобода». Он также был командиром взвода штурмовых вертолетов в Германии [в АА США армейская структура организации войск].

Поттс несколько недель назад возглавлял программу PEO C3T, в ходе реализации которой планировалось разрабатывать, развертывать и обслуживать средства связи на поле боя. До этого он руководил компанией PEO Soldier, которая занимается производством повседневного снаряжения, такого как униформа, бронежилеты, приборы ночного видения и оружие.

Генерал-майор Роберт Коллинз, возглавлявший PEO C3T до Поттса, в июне 2022 года охарактеризовал своего коллегу как «по-настоящему стратегического и критически мыслящего человека, умеющего создавать команды»:

Он понимает инструменты модернизации [войск]. И он, безусловно, понимает, что центральным элементом нашей модернизации являются наши солдаты.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Алексей Лобанов
    Алексей Лобанов Сегодня, 00:29
    +4
    Мэриленд , вероятно, находится где-то около Львова?
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 00:32
      +1
      не не, Днепр, там накрыли ятину вроде как)
  2. Сибиряк70регион
    Сибиряк70регион Сегодня, 00:45
    +1
    Хорошая новость. Земля стекловатой
  3. kulinar
    kulinar Сегодня, 00:58
    +1
    Это из серии : сдох Максим, да и крнеплод(имеющий резкий запах и ярко выраженный вкус) с ним..
  4. faterdom
    faterdom Сегодня, 01:00
    +1
    По закупкам? Такие люди случайно падают на двухместных самолетах?
    Да ради таких и трехсотместные самолеты не пожалеют, закупки дело такое...
    На пенсию, блин, собрался, мемуары писать... А не надо
  5. guest
    guest Сегодня, 01:00
    +1
    Сдох макси и (сами все знают) с ним. Ну и земля ему стекловатой.
  6. Roust
    Roust Сегодня, 01:11
    +2
    На это зачем!? Вот про дохлого клоуна Зе или его хозяина в коме поинтереснее будет.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 02:20
    0
    позже участвовал в операциях «Щит пустыни», «Буря в пустыне», «Несокрушимая свобода» и «Иракская свобода».

    Жаль, самолёт был двухместный...Таких участников собрать на одной барже и пустить на корм акулам...