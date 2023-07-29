Американский генерал погиб в авиакатастрофе

Американский генерал-майор Энтони Поттс, отвечавший в Пентагоне за закупки и инновации, погиб вместе с летчиком, находясь на борту одномоторного самолета, в результате авиакатастрофы, произошедшей близ Абердинского испытательного полигона, штат Мэриленд.
Как сообщается, Поттс планировал в скором времени уйти в отставку после почти 40 лет военной службы. В 1986 году он был произведен в чин второго лейтенанта армейской авиации, позже участвовал в операциях «Щит пустыни», «Буря в пустыне», «Несокрушимая свобода» и «Иракская свобода». Он также был командиром взвода штурмовых вертолетов в Германии [в АА США армейская структура организации войск].
Поттс несколько недель назад возглавлял программу PEO C3T, в ходе реализации которой планировалось разрабатывать, развертывать и обслуживать средства связи на поле боя. До этого он руководил компанией PEO Soldier, которая занимается производством повседневного снаряжения, такого как униформа, бронежилеты, приборы ночного видения и оружие.
Генерал-майор Роберт Коллинз, возглавлявший PEO C3T до Поттса, в июне 2022 года охарактеризовал своего коллегу как «по-настоящему стратегического и критически мыслящего человека, умеющего создавать команды»:
Он понимает инструменты модернизации [войск]. И он, безусловно, понимает, что центральным элементом нашей модернизации являются наши солдаты.