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Западная пресса: Украинские военные пожаловались на оказавшиеся у ВСУ северокорейские боеприпасы для РСЗО «Град»

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Западная пресса: Украинские военные пожаловались на оказавшиеся у ВСУ северокорейские боеприпасы для РСЗО «Град»

Военнослужащие украинских артиллерийских подразделений недовольны реактивными снарядами для РСЗО «Град», которые были переданы Украине одним из «дружественных государств». Об этом пишет издание The Financial Times.


Данные боеприпасы были произведены в КНДР еще лет 30-40 назад. То есть, они являются однозначно устаревшими, к тому же, не очень понятно, соблюдались ли правила хранения снарядов. Такие боеприпасы могут не разорваться или дать осечку, рассказывают артиллеристы, да и вообще их использование не очень безопасно для самих расчетов РСЗО.

Журналистам западного издания украинские военные посоветовали не подходить близко к работающей реактивной системе залпового огня, так как снаряды «делают сумасшедшие вещи». Однако и отказаться от использования таких снарядов украинские военные не могут, поскольку есть потребность в каждом боеприпасе, который попадает в распоряжение ВСУ.

Сейчас украинские формирования испытывают явный дефицит боеприпасов, особенно к системам советского производства. Западные поставки полностью покрыть потребности Украины в боеприпасах не могут.

Сама история появления на вооружении ВСУ северокорейских боеприпасов тоже впечатляет. Разумеется, КНДР никогда бы не поставляла Киеву свои снаряды. Боеприпасы для РСЗО «Град» были захвачены на одном из грузовых судов некоей «дружественной страной», рассказывают украинские военные. Можно предположить, что речь идет о США или какой-либо стране НАТО, чьи корабли могли перехватить грузовое судно с северокорейскими боеприпасами.
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7 комментариев
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  1. JOYyppe
    JOYyppe Сегодня, 07:09
    +1
    Кимушка - друг yes специально брак подсунул bully Хороший он человек!
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:17
    0
    Данные боеприпасы были произведены в КНДР еще лет 30-40 назад.
    А наверное Киев так радовался когда ему "одна дружественная страна" передала пиратски захваченные боеприпасы. Говорят на халяву и уксус сладкий, поэтому жаловаться на доставшиеся б/п не стоит. Держитесь от них подальше и будет вам счастье.
    1. Tochilka
      Tochilka Сегодня, 08:09
      0
      Еще к ситуации вполне подойдет оборот дареному пирожку в начинку не смотрят lol
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:22
    0
    ИМХО это ципсо такую тему разгоняет. Если бы КНДР поставлял нам боеприпасы то их бы поставляли или напрямую или через Китай. Так что вариантов перехватить как бы и нет.
    Вряд ли КНДР стал поставлять нам боеприпасы окружными путями из-за опасности перехвата. Сев.корейцы не дураки, обстановка вблизи границ Сев.Кореи непростая и они это понимают.

    Как вариант - могли кому то продать на сторону, но не нам. А ципсо разгоняет что нам шла поставка.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 07:46
      0
      Цитата: Nexcom
      Если бы КНДР поставлял нам боеприпасы то их бы поставляли или напрямую или через Китай.

      Ну почему же именно в Россию? Ким продаст или обменяется на хавчик с кем угодно. В такие места, как Ближний Восток, Африка, или Латинская Америка (а где еще могут быть заинтересованы в "Градах", тем паче северокорейского производства?) поставка из КНДР может быть только морем, а там возможны варианты по захвату. И с точки зрения международных законов все чисто, Ким под санкциями, утвержденными СБ ООН, и не имеет права поставлять оружие и/или боеприпасы за границу, так что те, кто перехватывал, в своем праве.
    2. smart fellow
      smart fellow Сегодня, 07:57
      0
      ИМХО это ципсо такую тему разгоняет.

      Украинские пропагандисты вообще не заморачиваются. Так у них в ходу цитата "Китай в долгах как в шелках", хотя достаточно открыть статью "Список стран по внешнему долгу" в википедии https://clck.ru/8yFMy
      Внешний долг млн. $
      США 32 102 232
      Европейский союз 14 259 517
      Япония 13 504 017
      Китай 2 450 630
      Что касается статьи, то КНДР, как считают эксперты, поставляет оружие на Ближний Восток и в Африку, но чтобы поставлять реактивные снаряды 30-40 летней давности? Это только украинские "эксперты" могли додуматься. В КНДР военные заводы не переоборудовали в торговые центры, там постоянно военная обстановка напряженная. И соответственно нет нужды продавать ненадежное оружие и это было бы довольно глупо. Ведь КНДР экспортирует оружие еще со времен СССР и в иные годы его стоимость достигала нескольких $ млрд. в год и никто не жаловался на качество продукции северо-корейского ВПК. Кстати, как-то Ким Ир Сен подарил Кубе 100 000 новеньких АК (патроны тоже прилагались) по просьбе Фиделя Кастро. Так, что "информация" в статье обычный пропагандистский вброс. Надо же успокоить население, а то они уже ждут когда к ним начнут прилетать корейские баллистические ракеты, а БЧ у этих ракет немаленькая. Да и тему "снарядного голода" у российской армии придется прикрыть. Визит Шойгу в КНДР стал самой обсуждаемой темой в эти дни. Да еще и корейские БПЛА не на шутку встревожили запад.
  4. Грац
    Грац Сегодня, 07:31
    +1
    ну тупые! команды надо отдавать на корейском и с придыханием восхищаться всеми тремя поколениями Кимов!
    иначе не полетить wassat