Западная пресса: Украинские военные пожаловались на оказавшиеся у ВСУ северокорейские боеприпасы для РСЗО «Град»

Военнослужащие украинских артиллерийских подразделений недовольны реактивными снарядами для РСЗО «Град», которые были переданы Украине одним из «дружественных государств». Об этом пишет издание The Financial Times.
Данные боеприпасы были произведены в КНДР еще лет 30-40 назад. То есть, они являются однозначно устаревшими, к тому же, не очень понятно, соблюдались ли правила хранения снарядов. Такие боеприпасы могут не разорваться или дать осечку, рассказывают артиллеристы, да и вообще их использование не очень безопасно для самих расчетов РСЗО.
Журналистам западного издания украинские военные посоветовали не подходить близко к работающей реактивной системе залпового огня, так как снаряды «делают сумасшедшие вещи». Однако и отказаться от использования таких снарядов украинские военные не могут, поскольку есть потребность в каждом боеприпасе, который попадает в распоряжение ВСУ.
Сейчас украинские формирования испытывают явный дефицит боеприпасов, особенно к системам советского производства. Западные поставки полностью покрыть потребности Украины в боеприпасах не могут.
Сама история появления на вооружении ВСУ северокорейских боеприпасов тоже впечатляет. Разумеется, КНДР никогда бы не поставляла Киеву свои снаряды. Боеприпасы для РСЗО «Град» были захвачены на одном из грузовых судов некоей «дружественной страной», рассказывают украинские военные. Можно предположить, что речь идет о США или какой-либо стране НАТО, чьи корабли могли перехватить грузовое судно с северокорейскими боеприпасами.