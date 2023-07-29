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Президент России на встрече с африканскими лидерами заявил о принципиальном значении для Москвы нейтрального статуса Украины

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Президент России на встрече с африканскими лидерами заявил о принципиальном значении для Москвы нейтрального статуса Украины

Вчера в Санкт-Петербурге завершился форум «Россия-Африка», после чего президент Российской Федерации Владимир Путин провел специальный дружеский обед с африканскими лидерами, на котором обсуждалась ситуация на Украине. На нем Путин сделал ряд важных заявлений относительно событий на Украине.


Как отметил глава российского государства, для России нейтральный статус Украины имеет принципиальное значение. В то же время, подчеркнул Путин, Россия готова к мирному урегулированию украинского конфликта и к поиску путей, которые это мирное завершение конфликта приблизят.

Президент РФ подчеркнул, что наша страна не нарушает Устав ООН и действует в полном соответствии с его пунктами. Путин раскритиковал односторонние санкции со стороны Запада, которых, по его мнению, быть не должно, равным образом, как и попыток обеспечивать свою безопасность за счет ущемления интересов других государств.

Дал свою оценку глава российского государства и предлагаемому африканскими лидерами плану мирного урегулирования украинского конфликта. Путин отметил, что африканский подход перекликается с китайским. Россия, по словам президента, относится серьезно к мирным предложениям африканских лидеров, изучает их с большим вниманием.

В свою очередь, президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с российским президентом заявил, что конфликт на Украине в любом случае должен завершиться мирным путем. По его словам, именно мирное урегулирование конфликта отвечает интересам и России, и Украины.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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9 комментариев
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  1. JOYyppe
    JOYyppe Сегодня, 07:30
    -1
    для России нейтральный статус Украины имеет принципиальное значение.

    И Украины, и ЕС, и матрасии
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 07:43
      -1
      Странные люди! На Украине ЗАКОНОДАТЕЛЬНО запрещены любые переговоры с Россией.

      Поэтому, исходя из логики, война должна будет продолжаться до полного разгрома Украины, ликвидации Зелинского и безоговорочной капитуляции бандеровской армии.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:36
    0
    Всё ясно-"бла бла бла пепеговоры братской народ"!Сдулся "гарант"!Зажали корифаны -миллиардеры ,бизнес ихний страдает...
  3. сталевар
    сталевар Сегодня, 07:40
    +1
    А я надеялся, что после СВО, Украина будет простым регионом России. Ошибся. Путин хочет построить Украину, имени Путина. Ох и бездарь!
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:43
    +1
    С ним все ясно.Этот рукамиводитель готтв десять раз быть обманутым,но завести страну еще в одну,более кровавую войнв
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 07:47
      0
      Вот интересно, кто и за что его так крепко держит? Не хочется, что бы в России повторилось то, что было в начале прошлого века.
  5. Наган
    Наган Сегодня, 08:04
    0
    Прям по Филатову "Про Федота-стрельца".
    А царь меж тем не теряет времени — принимает посла людоедского племени.
    Лондоны-парижи смазали лыжи, царю остались послы пожиже!
  6. GRIGORIY76
    GRIGORIY76 Сегодня, 08:26
    0
    Видел это выступление перед африканскими «союзниками». Наш великий гарант вновь напомнил что в марте 22 года его обманули.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:33
    0
    А что он должен говорить: Мы будем воевать до последнего украинца?Как бы в форум Россия Африка - тоже форум,но несколько отличается от форума на ВО.