Президент России на встрече с африканскими лидерами заявил о принципиальном значении для Москвы нейтрального статуса Украины

Вчера в Санкт-Петербурге завершился форум «Россия-Африка», после чего президент Российской Федерации Владимир Путин провел специальный дружеский обед с африканскими лидерами, на котором обсуждалась ситуация на Украине. На нем Путин сделал ряд важных заявлений относительно событий на Украине.Как отметил глава российского государства, для России нейтральный статус Украины имеет принципиальное значение. В то же время, подчеркнул Путин, Россия готова к мирному урегулированию украинского конфликта и к поиску путей, которые это мирное завершение конфликта приблизят.Президент РФ подчеркнул, что наша страна не нарушает Устав ООН и действует в полном соответствии с его пунктами. Путин раскритиковал односторонние санкции со стороны Запада, которых, по его мнению, быть не должно, равным образом, как и попыток обеспечивать свою безопасность за счет ущемления интересов других государств.Дал свою оценку глава российского государства и предлагаемому африканскими лидерами плану мирного урегулирования украинского конфликта. Путин отметил, что африканский подход перекликается с китайским. Россия, по словам президента, относится серьезно к мирным предложениям африканских лидеров, изучает их с большим вниманием.В свою очередь, президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с российским президентом заявил, что конфликт на Украине в любом случае должен завершиться мирным путем. По его словам, именно мирное урегулирование конфликта отвечает интересам и России, и Украины.