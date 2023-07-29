Ударами поражены здание СБУ в Днепропетровске, штаб в районе Кривого Рога и места дислокации ВСУ в Бериславе

Стало известно о том, что накануне вечером и в ночь на субботу, 29 июля, российские войска продолжили нанесение ударов по объектам противника в различных регионах. Одна из ракет попала по зданию СБУ в Днепропетровске (Днепре).
Существенные повреждения нанесены одному из крыльев этого здания. Сообщается о ликвидации как минимум 27 сотрудников СБУ и несколько иностранных инструкторов, находившихся на тот момент в здании.
Украинская сторона утверждает, что в здании СБУ якобы никого не было. Однако вот это объявление в сети это лишний раз опровергает, как и видео с многочисленными каретами скорой помощи.
Также стало известно о поражении объектов противника в районе Кривого Рога Днепропетровской области. Сообщает о пяти взрывах. Причём, по последним данным, прогремели они без включения сирены оповещения о воздушной тревоге.
Среди поражённых объектов - средства ПВО а также один из штабов вооружённых сил Украины.
Удар по зданию СБУ в Днепропетровске и по ряду объектов в окрестностях Кривого Рога, как считают отдельные эксперты, мог стать ответом российских войск на вчерашний обстрел Таганрога и Донецка.
С помощью планирующих авиационных бомб поражены объекты и в оккупированном Бериславе Херсонской области. Там поражены места размещения личного состава силовых структур Украины.