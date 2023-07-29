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Ударами поражены здание СБУ в Днепропетровске, штаб в районе Кривого Рога и места дислокации ВСУ в Бериславе

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Ударами поражены здание СБУ в Днепропетровске, штаб в районе Кривого Рога и места дислокации ВСУ в Бериславе

Стало известно о том, что накануне вечером и в ночь на субботу, 29 июля, российские войска продолжили нанесение ударов по объектам противника в различных регионах. Одна из ракет попала по зданию СБУ в Днепропетровске (Днепре).


Существенные повреждения нанесены одному из крыльев этого здания. Сообщается о ликвидации как минимум 27 сотрудников СБУ и несколько иностранных инструкторов, находившихся на тот момент в здании.



Украинская сторона утверждает, что в здании СБУ якобы никого не было. Однако вот это объявление в сети это лишний раз опровергает, как и видео с многочисленными каретами скорой помощи.



Также стало известно о поражении объектов противника в районе Кривого Рога Днепропетровской области. Сообщает о пяти взрывах. Причём, по последним данным, прогремели они без включения сирены оповещения о воздушной тревоге.

Среди поражённых объектов - средства ПВО а также один из штабов вооружённых сил Украины.

Удар по зданию СБУ в Днепропетровске и по ряду объектов в окрестностях Кривого Рога, как считают отдельные эксперты, мог стать ответом российских войск на вчерашний обстрел Таганрога и Донецка.

С помощью планирующих авиационных бомб поражены объекты и в оккупированном Бериславе Херсонской области. Там поражены места размещения личного состава силовых структур Украины.

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18 комментариев
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  1. K._2
    K._2 Сегодня, 07:23
    +4
    Почему нельзя так делать всегда, с самого начала и поскорее закончить странную операцию и покончить с наркоутырками? Ведь от нерешительности страдают наши люди, с обеих сторон фронта...здания СБУ должны были быть уничтожены ещё 24.02.22..
  2. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 07:24
    +1
    Сообщается о ликвидации как минимум 27 сотрудников СБУ и несколько иностранных инструкторов, находившихся на тот момент в здании.
    Скорее всего в иностранцев и целились.
    1. JOYyppe
      JOYyppe Сегодня, 07:27
      +2
      Скорее всего в иностранцев и целились

      Да их там куда ни плюнь...
  3. monetam
    monetam Сегодня, 07:26
    +1
    отличная новость ! И кстати вот, высокая точность попадания. По хорошему, целями должны быть все здания СБУ и военкоматов. Ответ должен быть именно такой - не запугивание, а уничтожение именно военных органов, ну и конечно , террористических, а именно всего, что относится к СБУ.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:27
    0
    Слабо здание повреждено,ракет видимо жалко?Сколько в наличии тех же "Гранитов"-сотни?Тонна ВВ и сверхзвуковая скорость полета при дальности действия 700 километров!Вот их и использовать для массированных ударов по военным обьектам всу.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 08:00
      0
      Потому что Украина - это только начало. Заметили воинственную риторику в адрес Польши, передислокацию Вагнера, законы о военном времени, зачистку инфополя и намёки всяких Картаполовых о полномасштабной войне?

      Значит, скоро и граниты заметите
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 08:34
        0
        Гляжу,негативные коментарии в адрес кремля админы удаляют очень быстро.....
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 08:14
      0
      Согласен с Вами. Действительно, повреждения не такие уж серьёзные. Хочется большего.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:29
    +1
    Сообщается о ликвидации как минимум 27 сотрудников СБУ и несколько иностранных инструкторов
    Прекрасная новость. Др. ресурсы сообщают, что украинская ПВО среагировала после попадания ракеты, но успела запулить свою, которая добавила жару территории у здания СБУ.
  6. сайгон
    сайгон Сегодня, 07:30
    +1
    Вот одно мне очень интересно .
    Есть ли списки сотрудников СБУ и офицерского состава ВСУк их же уничтожать придется под корень без жалости . Думают на перед или нет не знаю однако это необходимость хоть и жесткая . однако иначе ни как.
  7. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 07:50
    +1
    Сообщается о ликвидации как минимум 27 сотрудников СБУ и несколько иностранных инструкторов, находившихся на тот момент в здании

    Интересно, а потери среди работников "колл-центров" ВТБ и Сбербанка есть? Они вроде через дорогу квартируют.
    1. Msi
      Msi Сегодня, 07:55
      +1
      Интересно, а потери среди работников "колл-центров" ВТБ и Сбербанка есть? Они вроде через дорогу квартируют.

      Если ближайшие 2 недели звонков не будет, значит потери есть.
      1. faterdom
        faterdom Сегодня, 08:21
        0
        Останутся только госуслуги и центробанк?
        1. Metallurg_2
          Metallurg_2 Сегодня, 08:30
          0
          Останутся только госуслуги и центробанк?

          И "следственный комитет" laughing
      2. Metallurg_2
        Metallurg_2 Сегодня, 08:27
        0
        Из последних 4 раз 3 раза я на попытку собеседника представиться ответил "Слава Украине" (причем в одном из случаев с той стороны ответили "Хероям слава"), а в последний раз спросил "Почему ты еще не сдох в контрнаступе?" (тут звонок резко оборвался).
        Уже месяца 2 не звонят...
      3. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 08:29
        0
        Сомневаюсь, звонят по паре раз в неделю.
  8. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 08:31
    0
    Ночью. Там нет никого кроме дежурной службы . А те кого нужно валить уже спят
  9. старый крыс
    старый крыс Сегодня, 08:32
    0
    А откуда там столько народу ночью? Явно не дежурку накрыли - угол здания. Очень странно.
    Разве такие цели нужно не среди рабочего дня атаковать, что бы как можно больше особистов бандеровских уничтожить?
    Сомнения...