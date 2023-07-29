Российская артиллерия уничтожила украинские диверсионно-разведывательные группы в районе села Садовое в Херсонской области

В районе села Садовое в российской Херсонской области были выявлены группы украинских диверсантов, которые планировали совершить диверсионные рейды на контролируемые российскими силами территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Днепр» ВС РФ майора Романа Кодряна.
По словам офицера, сначала места сосредоточения вражеских диверсионно-разведывательных групп были выявлены с помощью средств разведки российских войск. Затем по украинским диверсантам был открыт огонь из артиллерийских орудий.
В ходе нанесения огневого налета уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов
- рассказал РИА Новости майор Кодрян.
Отметим, что одной из главных задач ВС РФ на Херсонском направлении является недопущение проникновения украинских сил на левый берег реки Днепр. Поэтому российские войска регулярно наносят удары по местам сосредоточения сил противника.
Как отметил представитель группировки войск «Днепр», на Херсонском направлении также были нанесены удары по скоплениям живой силы противника в районах населенных пунктов Антоновка, Приднепровское, Широкая Балка. В результате российских ударов были уничтожены два минометных расчета ВСУ, автомобили и некоторое количество боевиков украинских формирований.
Ранее сообщалось о мощных ударах ВКС РФ по скоплению украинских войск в городе Берислав Херсонской области, который сейчас контролируется киевским режимом.