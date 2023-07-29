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Военкоры: В Харькове принудительную мобилизацию проводят, заманивая мужчин фиктивными объявлениями о трудоустройстве

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Военкоры: В Харькове принудительную мобилизацию проводят, заманивая мужчин фиктивными объявлениями о трудоустройстве

Территориальные центры комплектования ВСУ (военкоматы) в Харькове и области используют новую тактику при проведении принудительной мобилизации. Они заманивают мужчин фиктивными объявлениями о трудоустройстве. Об этом пишет журналист Геннадий Алехин, рассказ которого приводит в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.


В Харькове появились объявления о трудоустройстве на различные вакансии. Неким «работодателям» якобы требуются мужчины в возрасте 30-55 лет, а зарплата указывается такая, что большинство харьковчан мужского пола незамедлительно на нее реагируют и отправляются по указанному в объявлении адресу.

Их тут же встречают вооружённые люди с повестками, «воронкИ» уже стоят внизу, во дворе

- цитирует Сладков в Telegram-канале сообщение Алехина.

Повестки мобилизованным вручают сразу же, после чего отправляют в учебные лагеря. Эти лагеря находятся там же, в Харьковской области, в лесистой местности. Обычно их оборудуют в бывших пионерских лагерях, которых в свое время в регионе было много.

Готовят принудительно мобилизованных два-три дня, а в ряде случаев – отправляют на передовую без подготовки. Но и подготовку таковой можно назвать лишь с очень большой натяжкой – в лучшем случае дают пострелять три патрона, и это считается «достаточным» для моментальной отправки в действующие на фронте формирования.
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:00
    +2
    Надо принять в работу женщин легкого поведения по вызову.Тот же эффект.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:04
    +4
    В Харькове появились объявления о трудоустройстве на различные вакансии...
    Оказывается и в украинских военкоматах появились креативщики. Но это, как говорится на один заход, т.к. информация быстро разлетится по городу. Придется опять мозгами скрипеть и выдумывать новые ходы.
    1. Msi
      Msi Сегодня, 08:12
      +3
      Придется опять мозгами скрипеть и выдумывать новые ходы.

      Вернутся к старым ходам. Удар в морду, "воронок", передовая...
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:13
    +1
    На Украине появились хед хантеры за своими.
    Те, кто видят в объявлении большие деньги за простую работу мозгов что ли не имеют?
    1. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 08:23
      +1
      Те, кто видят в объявлении большие деньги за простую работу мозгов что ли не имеют?

      Лох - не мамонт, он не вымрет.
      У нас такие же лохи клюют на подобные объявления, а потом оказывается, что трудовая функция заключается в закладке дури в условленные места.
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 08:23
      0
      Цитата: Fangaro
      Те, кто видят в объявлении большие деньги за простую работу мозгов что ли не имеют?

      Совсем не обязательно о работе. Часто достаточно просто зарегиться в соцсетях. В 404й уже есть прецедент когда админы группы сдали подписчиков военкоматам. Праздник смерти продолжается.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:13
    -1
    В спасо-преображенском монастыре мурома есть мощи св Пр. Ильи Муромца.
    И сувенирный меч с ними.
    Все целуют мощи-палец руки, лежащий на груди фигуры и меч. Эфес, рукоять, верх лезвия.
    Об ударах по цпр ухрии.
    Полумеры поднялись до уровня обл сбу.
    Может поцеловать острие меча?
    Как у классика-смерть на конце...
    Мысли материальны?
    Зе и др "слуги" знают об этом?
  5. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:21
    0
    И на Западени тоже начали племенную укрофауну подметать, видать дела совсем плохо, скоро и до бегунков в Гейсоюзе очередь придёт.