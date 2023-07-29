Военкоры: В Харькове принудительную мобилизацию проводят, заманивая мужчин фиктивными объявлениями о трудоустройстве

Их тут же встречают вооружённые люди с повестками, «воронкИ» уже стоят внизу, во дворе

Территориальные центры комплектования ВСУ (военкоматы) в Харькове и области используют новую тактику при проведении принудительной мобилизации. Они заманивают мужчин фиктивными объявлениями о трудоустройстве. Об этом пишет журналист Геннадий Алехин, рассказ которого приводит в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.В Харькове появились объявления о трудоустройстве на различные вакансии. Неким «работодателям» якобы требуются мужчины в возрасте 30-55 лет, а зарплата указывается такая, что большинство харьковчан мужского пола незамедлительно на нее реагируют и отправляются по указанному в объявлении адресу.- цитирует Сладков в Telegram-канале сообщение Алехина.Повестки мобилизованным вручают сразу же, после чего отправляют в учебные лагеря. Эти лагеря находятся там же, в Харьковской области, в лесистой местности. Обычно их оборудуют в бывших пионерских лагерях, которых в свое время в регионе было много.Готовят принудительно мобилизованных два-три дня, а в ряде случаев – отправляют на передовую без подготовки. Но и подготовку таковой можно назвать лишь с очень большой натяжкой – в лучшем случае дают пострелять три патрона, и это считается «достаточным» для моментальной отправки в действующие на фронте формирования.