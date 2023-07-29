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Минобороны КНР призвало Японию «проявлять осторожность в заявлениях» по военной безопасности

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Минобороны КНР призвало Японию «проявлять осторожность в заявлениях» по военной безопасности

Власти Китая призвали Японию не допускать агрессивной риторики в заявлениях на военную тему. С соответствующим призывом выступил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.


Ранее в Японии была опубликована «Белая книга обороны» - ежегодный доклад оборонного ведомства страны, в котором в этот раз Токио озаботилось растущим военным потенциалом Китая и отметило, что военный баланс КНР и Тайваня склоняется в пользу первой страны. Наращивание Китаем военной мощи в Токио назвали «величайшим стратегическим вызовом».

Естественно, что в Пекине недовольны риторикой Токио в «Белой книге обороны», и это недовольство уже приняло форму официального заявления представителя китайского военного ведомства. Тань Кэфэй, в частности, заявил, что Пекин призывает Токио «проявлять осторожность в заявлениях» на военную тематику.

В Китае призвали японские власти предпринять шаги для возвращения отношений между странами в нормальное русло. Китайские власти считают, что новая версия «Белой книги обороны» пронизана враждебной риторикой, так как ошибочно воспринимает КНР как некую угрозу безопасности и нагнетает напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, заявления по поводу Тайваня Пекин считает грубым вмешательством во внутренние дела китайского государства.

Представитель Минобороны КНР напомнил, что это Япония в последние годы увеличивает расходы на военную сферу и расширяет свой военный потенциал. Китай же никогда никому не угрожал и выступал последовательно за мир и стабильность в глобальном масштабе.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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1 комментарий
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:29
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    Власти Китая призвали Японию не допускать агрессивной риторики в заявлениях на военную тему.
    Японии следует прислушаться к призыву Китая. Или японский премьер, которого Байден похлопал по плечу уже решил, что можно пускаться во все тяжкие во внешней политике с КНР, Россией и КНДР? Что-то японцы не по статусу стали агрессивны. Наверное, как и немцы начисто забыли, что произошло 78 лет назад.