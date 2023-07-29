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Telegram-канал Mash: ВСУ подвергли обстрелу из минометов село Ломаковка в Брянской области

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Telegram-канал Mash: ВСУ подвергли обстрелу из минометов село Ломаковка в Брянской области

Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов село Ломаковка в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.


Как утверждает источник, обстрел населенного пункта в Брянской области начался утром 29 июля. Огонь велся из минометов, зафиксировали не менее 15 прилетов по территории Ломаковки. Из-за обстрелов населенного пункта загорелись как минимум два дома.

По сообщению Telegram-канала Mash, жителям Ломаковки из-за обстрелов пришлось прятаться в подвалах и погребах собственных домов. К счастью, обошлось без пострадавших, по крайней мере – по предварительной информации.


Украинские формирования регулярно обстреливают приграничные населенные пункты Российской Федерации. Чаще всего обстрелам подвергаются территории Белгородской, Брянской и Курской областей, в первую очередь – населенные пункты, расположенные в нескольких километрах от российско-украинской границы.

Ранее президент России Владимир Путин в одном из заявлений допустил возможность создания специальной «санитарной зоны» на украинской территории, которая бы исключила возможность подобных артиллерийских и минометных обстрелов российской территории.

Но создание такой зоны потребует решения вопроса с разгромом украинских формирований, сосредоточенных в пограничных Черниговской, Харьковской и Сумской областях Украины. Лишь в этом случае можно будет обезопасить население российских регионов от огня противника.
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3 комментария
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:31
    +1
    Захаровой вырвзить протест,Лаврову гневно надуть щёки и злобно заскрипеть зубами,Путину снова заявить о "вечной дружбе с братским украинским народом"!Давать жесткую силовую ответку"не наш метод,партнёры такой жестокости не поймут "!
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:35
      0
      Цитата: Бережливый
      партнёры такой жестокости не поймут

      Ага! А по Банковой стрелять нельзя, т.к. "исторический центр". Там давеча Соловьев говорил, что если в Одессе театр попадет под обстрел, то ничего, потом отстроим. Так Банковая гораздо моложе. Отстроить дешевле будет, чем одесский театр.
  2. Msi
    Msi Сегодня, 08:32
    0
    Огонь велся из минометов, зафиксировали не менее 15 прилетов по территории Ломаковки. Из-за обстрелов населенного пункта загорелись как минимум два дома.

    Ужас. Ужас, как быстро мы привыкаем к таким сообщениям. Читать уже не хочется.
    Обошлось без пострадавших. Это самое главное.