Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов село Ломаковка в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как утверждает источник, обстрел населенного пункта в Брянской области начался утром 29 июля. Огонь велся из минометов, зафиксировали не менее 15 прилетов по территории Ломаковки. Из-за обстрелов населенного пункта загорелись как минимум два дома.
По сообщению Telegram-канала Mash, жителям Ломаковки из-за обстрелов пришлось прятаться в подвалах и погребах собственных домов. К счастью, обошлось без пострадавших, по крайней мере – по предварительной информации.
Украинские формирования регулярно обстреливают приграничные населенные пункты Российской Федерации. Чаще всего обстрелам подвергаются территории Белгородской, Брянской и Курской областей, в первую очередь – населенные пункты, расположенные в нескольких километрах от российско-украинской границы.
Ранее президент России Владимир Путин в одном из заявлений допустил возможность создания специальной «санитарной зоны» на украинской территории, которая бы исключила возможность подобных артиллерийских и минометных обстрелов российской территории.
Но создание такой зоны потребует решения вопроса с разгромом украинских формирований, сосредоточенных в пограничных Черниговской, Харьковской и Сумской областях Украины. Лишь в этом случае можно будет обезопасить население российских регионов от огня противника.