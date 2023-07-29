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Нигерия рассматривает возможность покупки российского Су-75

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Нигерия рассматривает возможность покупки российского Су-75

На фоне отдаления Запада от России, как это было в годы холодной войны, Москва как и в былые времена сближается со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Особенно частыми в последнее время стали контакты с африканскими государствами.


Сотрудничество носит как экономический, так и военный характер. Так, стало известно, что Нигерия задумалась о приобретении нового российского истребителя Су-75. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева.

Су-75 является многофункциональным истребителем пятого поколения, разработкой которого занимается ОКБ имени П. О. Сухого. Истребитель готовится как экспортный проект и альтернатива тяжёлому истребителю Су-57.

20 июля 2021 года прототип истребителя был представлен на авиасалоне МАКС-2021 под названием Checkmate («шах и мат»).

По словам Шугаева, интерес к российским истребителям нигерийцы проявили в ходе проходящего в Санкт-Петербурге форума Россия — Африка. При этом он добавил, что пока о заключении контрактов говорить рано.

Напомним, что в феврале в ФСВТС говорили о том, что интерес к Су-75 проявляет ряд ближневосточных государств.
Использованы фотографии:
Википедия/The Presidential Press and Information Office
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29 комментариев
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  1. Setavr
    Setavr Сегодня, 08:36
    +7
    Странно, что Су-57 не хотят купить. Все равно в долг, все равно возвращать не придется. :D
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:40
      +3
      Цитата: Setavr
      Странно, что Су-57 не хотят купить. Все равно в долг, все равно возвращать не придется. :D


      Нам бы хоть кто-нибудь построил АЭС за свои деньги как мы строим АЭС Аккую в Турции и ещё где-то,раздаём бесплатно зерно африканским странам,теперь ещё решили Су-75 подарить,которых даже у нас сами пока нет.Что за приступ невиданной щедрости?Или у кого то нервный срыв произошёл?Ранее СССР пытался одаривать всех подряд и в итоге просадил экономику.Может лучше не будем повторять его ошибок,разбазаривая всё направо и налево,а лучше вложим эти средства в развитие своей страны.

      Кстати что там с Изделием 30?Крайние новости что испытания проходят успешно,но когда они завершатся?
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 08:43
        -2
        Цитата: Orange-Bigg
        Что за приступ невиданной щедрости?Или у кого то нервный срыв произошёл?

        " Король развлекается!" (с)
      2. красноярск
        красноярск Сегодня, 09:12
        +3
        Цитата: Orange-Bigg
        ещё решили Су-75 подарить,которых даже у нас сами пока нет.

        Как он может быть у нас, если СУ-75 в природе не существует? Но если речь идет о фанерной модели, что демонстрировалась на МАКС-2021, то согласен, - можно и подарить.
        А вот насчет других подарков... Что-то мне опыт СССР подсказывает, что эти подарки возвращаются нам конфигурацией из трех пальцев от получателей этих подарков. За примерами далеко ходить не надо - Польша, Китай, Вьетнам, Египет. Список можно продолжить. Про Турцию и говорить не хочется, чтобы не портить настроение на день.
        Не могу понять, - почему африканцам НУЖНО давать бесплатно зерно, а КНДР НЕЛЬЗЯ? Неужели матрасники запретили?
      3. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 09:21
        -1
        Цитата: Orange-Bigg
        Кстати что там с Изделием 30?Крайние новости что испытания проходят успешно, но когда они завершатся?

        Природная скромность создателей мешает им говорить о том, что в природе создано в двух экземплярах...
        Разве вы не помните эпопею о «Курганце», сказку про «Коалицию», легенду о «Лидере»? Как вам былины о авианесущих кораблях СССР, которые были, когда у Китая флот исчислялся несколькими десятками «шестивёсельных шлюпок»?
        Могу только предположить, что лжи и вранья, выливаемого на уши благодарных слушателей, на порядки больше секретов, которые необходимо скрывать...
        Но, кто же нам скажет ту правду-матку?
        * * *
        Редкое политическое или экономическое событие, происходящее в стране, воспринимается на уровне информации (без вопросов). Именно подобное удивление происходящим не даёт права надеяться на 100%...Хотя бы, на 77...
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 10:05
          0
          Ну Коалиция-СВ это не сказка,а реальное орудие,которое уже стреляет.Да и тот же Курганец-25 завершает гос.испытания так что не надо.
      4. KCA
        KCA Сегодня, 09:23
        +1
        Про АЭС в Аккую даже не смешно, ничего что АЭС принадлежит России и просто находится на территории Турции? Можно раздувать версию что турки просто выгонят нас, но вот как это просто? Где взять специалистов, а их не одна сотня, где взять топливо, это хлы ничего не боятся и суют в реакторы топливо от разорившейся Вестингауз, турки не такие идиоты, впихивать невпихуемое в ядерный реактор
      5. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 10:21
        +1
        Нам бы хоть кто-нибудь построил АЭС за свои деньги

        Таких дурных больше нема, мы уникальны.
      6. DvaParovoza
        DvaParovoza Сегодня, 10:51
        0
        Не все так бесплатно, как вам кажется.
    2. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 09:01
      +1
      У Нигерии деньги есть, она может заплатить.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 09:37
        -3
        Sergej1972

        После переворота Нигерия может заплатить.... только бусами или ракушками.
        1. sedoj
          sedoj Сегодня, 10:24
          0
          Цитата: Egeny
          После переворота Нигерия

          Учите матчасть.
      2. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 10:27
        0
        "Богатая земля, и живут тут должно быть богато..." (с) "Пётр I"
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 09:06
      0
      Г-да , но ведь это звучит анекдотично. РФ пока не смогла сформировать даже полноценную эсаадрилию из Су-57. А Су-75 если и "встанет на крыло" то это будет лет через 10. Ну кто сегодня может знать о том , какие задачи будет решать Нигерия через 10 лет?
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 09:42
        +4
        Арон, наши "эксперды" очень любят гадать на кофейной гуще.
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:36
    +1
    Что за бредовая новость. "Нигерия задумалась".
    Да все всегда о чём-то думают. Если кто-то когда-то по какому-то поводу что-то подумал... А для ВО уже хлеб - новость!
  3. Степняк
    Степняк Сегодня, 08:39
    +3
    А у нас что-то из вооружения уже лишнее появилось?
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 08:59
      -2
      Цитата: Степняк
      А у нас что-то из вооружения уже лишнее появилось?

      Макет можно и продать. Всё равно больше ничего нету по этому самолёту.
  4. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 08:45
    +4
    и зачем им истребитель 5 поколения? чтобы его кто-нибудь с аэродрома угнал?
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:45
    0
    А что Су75 прошёл войсковые испытания и принят в стране на вооружение?
  6. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 08:57
    0
    Все это очень конечно правдоподобно, но СУ75 просто пока нет., а Нигерия в новости "рассматривает"...

    то.есть наверняка какой нибудь негр на форуме ляпнул примерно: вот был бы самолет, тогда подумали...

    Похоже на просто очередную переможную лапшу, их ведь только недавно писали, чертить начали, даже выкатки небыло...
  7. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:59
    0
    Хотеть не вредно, вредно не хотеть. Только кто-ж вам даст.
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 09:08
    +1
    А оплачивать будет Нигерия?
    Или Нигерия предоставит преференции Российской частной компании?
    Из бюджета - самолёт, а в замен ещё годик к пенсионному возрасту?
  9. KCA
    KCA Сегодня, 09:36
    +2
    Нигерия бедная страна, но население 190 миллионов побольше чем в России, есть нефть, да и ещё много чего, можно неплохо сотрудничать, а про СУ-75 кто скажет 100% правды? Проект не только военный, но и коммерческий, Ф-35 полетел в 2006 году первый раз, но к этому времени его купили не одну сотню, а получили заказчики первые самолёты спустя 10 лет, но это другое
  10. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 09:47
    0
    Нигерии можно продать и макет. laughing
    Не летать же они на нем собрались в самом деле?
    А поставить красивую штуку во дворе президентского дворца -
    все обзавидуются.
  11. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 09:54
    +1
    Хотят купить самолёт которого нет, правда и денег на покупку тоже нет, а мы пытаемся продать то чего у нас нет, зато мы всем всё прощаем, кроме своих граждан конечно. fool
  12. spirit
    spirit Сегодня, 09:55
    +1
    С миг 21 на пятое поколение laughing верим)нет ну если конечно на халяву то конечно конечно,а так...короче идёт имитация бурной деятельности,
  13. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 10:20
    +1
    Рассматривает... Наверняка в кредит, который мы потом благополучно простим.
  14. Deon59
    Deon59 Сегодня, 10:50
    0
    Сказки ни про что . Какой Су 75 которого нет ,и возможно не будет