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МВД Германии: Из уехавших воевать на Украину граждан ФРГ «радикальных взглядов» большинство сражается на стороне России

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МВД Германии: Из уехавших воевать на Украину граждан ФРГ «радикальных взглядов» большинство сражается на стороне России

В настоящее время более 60 граждан ФРГ «радикальных взглядов» отправились участвовать в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает министерство внутренних дел ФРГ, пишет издание Welt am Sonntag.


Немецкие спецслужбы заняты изучением граждан страны, которые направились в зону украинского конфликта. О них полиция сообщает, что большинство добровольцев придерживаются радикальных взглядов и связаны с «экстремизмом или политически мотивированной преступностью».

Досконально удалось выяснить, что делают 39 немецких радикалов из 60 с лишним отправившихся на Украину. Что интересно, из уехавших воевать на Украину граждан ФРГ «радикальных взглядов» большинство сражается на стороне России. Так, МВД Германии установило, что на стороне России воюет 27 немецких граждан, тогда как в рядах ВСУ находится всего 12 немецких радикалов.

В то же время, подчеркивают в МВД ФРГ, граждане Германии, участвующие в украинском конфликте, не подлежат уголовному наказанию, если они проходят службу в регулярной армии или добровольческих формированиях. Уголовно карается в Германии лишь наемничество, но и те, кто отправляются воевать за ВСУ, и те, кто придерживаются пророссийских взглядов, могут быть классифицированы как добровольцы.

Прокуратура Германии осуществляет проверку по фактам пребывания граждан страны в зоне боевых действий на Украине. Не исключено, что немецкие власти все же могут попытаться привлечь к уголовной ответственность часть «добровольцев», причем, с очень большой вероятностью, это будут именно те немцы, которые отправились участвовать в боевых действиях на стороне России.
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15 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 08:53
    -2
    Что то не было ни разу репортажей с участием немцев, воюющих за Россию.
    1. Olddetractor
      Olddetractor Сегодня, 08:59
      +13
      Это бывшие российские жители, вна они не афишируют свое сегодняшнее гражданство
      1. Msi
        Msi Сегодня, 09:07
        +3
        Это бывшие российские жители, вна они не афишируют свое сегодняшнее гражданство
        Вот оно как оказывается. Молодцы ребята. Разобрались на чьей стороне правда.
        1. AllX_VahhaB
          AllX_VahhaB Сегодня, 09:15
          -3
          Цитата: Msi
          Вот оно как оказывается. Молодцы ребята. Разобрались на чьей стороне правда.

          А это вы про кого?
          на стороне России воюет 27 немецких граждан, тогда как в рядах ВСУ находится всего 12 немецких радикалов.

          И что это за радикалы, обобщённые? Так то, крайне-правые и крайне-левые... несколько разные позиции wassat А есть ещё крайне радикальные боевые педерасты из ЛГБТ сообщества laughing
    2. Комментарий был удален.
    3. Konnick
      Konnick Сегодня, 09:14
      +3
      Что то не было ни разу репортажей с участием немцев, воюющих за Россию.

      Так и ни одного пленного поляка не показали, журналисты-пропагандисты....только пишут и пишут, телеграмканалы все стерпят.
      А традиции надо помнить, воины-интернационалисты, немецкий батальон имени Тельмана, Испания 1936 год.
  2. Msi
    Msi Сегодня, 08:55
    0
    МВД Германии установило, что на стороне России воюет 27 немецких граждан, тогда как в рядах ВСУ находится всего 12 немецких радикалов.
    очень любопытная статистика. Я так понимаю Германия в Европе самая ненацисткая страна. Если можно так сказать. Хорошую прививку сделал Русский солдат.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:13
      +1
      Хорошую прививку сделал Русский солдат

      Я думаю - те, кто сражается за нас, это либо бывшие наши сограждане либо жители незаконно оккупированной Германией ГДР...
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:40
        -1
        Я думаю - те, кто сражается за нас, это либо бывшие наши сограждане либо жители незаконно оккупированной Германией ГДР...
        ...это скорей всего первое...у нас в Крыму проживат довольно много немцев, которые как и все имеют возможность служить по контракту. есть много немецких общин представители которых граждане Германии..а на счёт с бывшего ГДР., сомнительно..после объединения штази самые матёрые русофобами оказались
  3. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:56
    -4
    Завтра начнуть орать , что немецкий фашики массово бегут воевать на стороне России.
  4. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 09:02
    +3
    что делают 39 немецких радикалов из 60 с лишним отправившихся на Украину.
    А что делают оставшиеся 21?
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 09:03
    +2
    Если это не просто популистская новость, то удивительно.
    Постоянно пишут про наёмников из Европы на стороне укробанд, и вдруг немцы с нами.
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 09:19
      +4
      и вдруг немцы с нами.

      Немцы единственные из европейцев, которые в большинстве своем очень не плохо относятся к русским. С уважением. И без ненависти. Все, кто работал с немцами или вел с ними бизнес это подтвердят. И это не смотря на несколько войн между нашими странами.
      Лично мне русско-немецкие отношения напоминают обычную семью: живут-поживают, добра наживают, потом бац - подрались, побили друг-друга, кровей друг другу пустили потом успокоились, помирились и дальше начали жить-поживать и так по кругу.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 09:59
        +2
        Немцы единственные из европейцев
        Французы НЕ русофобы(за редкими исключениями). А вот украинцев там не любят- за 30 лет незалежнисти укронелегалы показали им свою суть. Вообще- чем крупнее нация, тем адекватнее отношение к России.
  6. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 09:18
    +4
    В настоящее время более 60 граждан ФРГ «радикальных взглядов» отправились участвовать в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает министерство внутренних дел ФРГ, пишет издание Welt am Sonntag.
    Немецкие спецслужбы заняты изучением граждан страны, которые направились в зону украинского конфликта. О них полиция сообщает, что большинство добровольцев придерживаются радикальных взглядов и связаны с «экстремизмом или политически мотивированной преступностью».
    Что интересно, из уехавших воевать на Украину граждан ФРГ «радикальных взглядов» большинство сражается на стороне России.

    Что самое интересное, если у нас принято считать лицами придерживающихся "радикальных взглядов", в Европе также было условно принято до 2014 года - неонацистов, ультраправых, то в настоящее время, граждане ФРГ которые не поддерживают официальную политику правительства в отношении России, объявляются лицами "радикальных взглядов".
    Нацисты из ФРГ точно к нам не едут.
  7. Оболенский
    Оболенский Сегодня, 10:17
    +1
    Интересная статистика. Но кто-то тут лукавит...
    Даже если допустить тот факт, что немцы сражаются на стороне России, это могут быть просто думающие граждане... Среди них могут быть и наши бывшие соотечественники, люди жившие в ФРГ и ГДР (почему нет?), могут быть даже те, кто уехал в Германию задолго до развала Союза... Какой смысл считать и гадать, кто они и откуда? Они есть. И это хорошо.

    Немцы (не все, конечно) к нам достаточно не плохо относились всегда. Не зря нас лбами сталкивали столько раз.

    Ну и не стоит забывать, что их две категории: - одни сражаются на нашей стороне, другие - против. И у каждого свои мысли.

    Я сознательно не включаю сюда правительство Германии, по понятным причинам.

    А время всех рассудит. Всех.