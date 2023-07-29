В настоящее время более 60 граждан ФРГ «радикальных взглядов» отправились участвовать в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает министерство внутренних дел ФРГ, пишет издание Welt am Sonntag.Немецкие спецслужбы заняты изучением граждан страны, которые направились в зону украинского конфликта. О них полиция сообщает, что большинство добровольцев придерживаются радикальных взглядов и связаны с «экстремизмом или политически мотивированной преступностью».Досконально удалось выяснить, что делают 39 немецких радикалов из 60 с лишним отправившихся на Украину. Что интересно, из уехавших воевать на Украину граждан ФРГ «радикальных взглядов» большинство сражается на стороне России. Так, МВД Германии установило, что на стороне России воюет 27 немецких граждан, тогда как в рядах ВСУ находится всего 12 немецких радикалов.В то же время, подчеркивают в МВД ФРГ, граждане Германии, участвующие в украинском конфликте, не подлежат уголовному наказанию, если они проходят службу в регулярной армии или добровольческих формированиях. Уголовно карается в Германии лишь наемничество, но и те, кто отправляются воевать за ВСУ, и те, кто придерживаются пророссийских взглядов, могут быть классифицированы как добровольцы.Прокуратура Германии осуществляет проверку по фактам пребывания граждан страны в зоне боевых действий на Украине. Не исключено, что немецкие власти все же могут попытаться привлечь к уголовной ответственность часть «добровольцев», причем, с очень большой вероятностью, это будут именно те немцы, которые отправились участвовать в боевых действиях на стороне России.