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Американский «Институт изучения войны»: Российские войска переправляются через реку Жеребец на Сватовском направлении

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Американский «Институт изучения войны»: Российские войска переправляются через реку Жеребец на Сватовском направлении

В зоне проведения специальной военной операции продолжаются ожесточенные боевые действия сразу на нескольких направлениях. Свой анализ происходящего на фронте дает американский «Институт изучения войны».


В настоящее время подразделения Вооруженных сил Российской Федерации достаточно успешно действуют на Краснолиманском и Купянском направлениях. Институт изучения войны США фиксирует продвижение российской армии на рубеже Сватово-Кременная. Американские аналитики ссылаются на данные геолокации, опубликованные вчера, 28 июля.

Российские войска переправляются через реку Жеребец на Сватовском направлении, юго-западнее населенного пункта Кармазиновка

- утверждается в отчете американского «Института изучения войны».


В переправе участвуют подразделения 21-го мотострелкового полка, входящего в состав 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ. Ранее сообщалось, что наши войска достигли успехов, продвинувшись к западу от ряда населенных пунктов.

Что интересно, американские аналитики не фиксируют каких-либо масштабных действий в районе села Работино на Запорожском направлении, хотя еще днем ранее это был один из наиболее «горячих» участков фронта.

Зато, по утверждению «Института изучения войны», ВСУ продвинулись к югу от Артемовска, в окрестностях населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка, но и там идут ожесточенные бои: российские войска отражают попытки украинских формирований занять новые территории.

Как сообщают российские военкоры, максимальные усилия противник все же сосредотачивает именно на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, где задействована основная часть всех имеющихся в распоряжении ВСУ людских резервов и военной техники.
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4 комментария
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:18
    +1
    А хахло начало использовать хранцузские танки , как подводные лодки....

    Наверное на встречу нашим .
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 09:28
      +1
      Цитата: Ирек
      А хахло начало использовать хранцузские танки , как подводные лодки....

      Наверное на встречу нашим .

      А не "Абрамс" ли это типа М1A1?
    2. AllX_VahhaB
      AllX_VahhaB Сегодня, 09:43
      +1
      В переправе участвуют подразделения 21-го мотострелкового полка, входящего в состав 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ.

      Русло "реки" Жеребец, на сватовском направлении составляет от 3 до 5-ти метров, которое в это время года, практически полностью, пересыхает... Интересно - каким образом они "переправляются"? what
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 10:28
        0
        ну 3-5 метров, а 10-15, и да воды там по колено, зато рыбы до***, но как это объяснить иностранцам никто не знает.