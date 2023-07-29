Американский «Институт изучения войны»: Российские войска переправляются через реку Жеребец на Сватовском направлении

Российские войска переправляются через реку Жеребец на Сватовском направлении, юго-западнее населенного пункта Кармазиновка

В зоне проведения специальной военной операции продолжаются ожесточенные боевые действия сразу на нескольких направлениях. Свой анализ происходящего на фронте дает американский «Институт изучения войны».В настоящее время подразделения Вооруженных сил Российской Федерации достаточно успешно действуют на Краснолиманском и Купянском направлениях. Институт изучения войны США фиксирует продвижение российской армии на рубеже Сватово-Кременная. Американские аналитики ссылаются на данные геолокации, опубликованные вчера, 28 июля.- утверждается в отчете американского «Института изучения войны».В переправе участвуют подразделения 21-го мотострелкового полка, входящего в состав 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ. Ранее сообщалось, что наши войска достигли успехов, продвинувшись к западу от ряда населенных пунктов.Что интересно, американские аналитики не фиксируют каких-либо масштабных действий в районе села Работино на Запорожском направлении, хотя еще днем ранее это был один из наиболее «горячих» участков фронта.Зато, по утверждению «Института изучения войны», ВСУ продвинулись к югу от Артемовска, в окрестностях населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка, но и там идут ожесточенные бои: российские войска отражают попытки украинских формирований занять новые территории.Как сообщают российские военкоры, максимальные усилия противник все же сосредотачивает именно на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, где задействована основная часть всех имеющихся в распоряжении ВСУ людских резервов и военной техники.