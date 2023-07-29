Американский «Институт изучения войны»: Российские войска переправляются через реку Жеребец на Сватовском направлении

В зоне проведения специальной военной операции продолжаются ожесточенные боевые действия сразу на нескольких направлениях. Свой анализ происходящего на фронте дает американский «Институт изучения войны».
В настоящее время подразделения Вооруженных сил Российской Федерации достаточно успешно действуют на Краснолиманском и Купянском направлениях. Институт изучения войны США фиксирует продвижение российской армии на рубеже Сватово-Кременная. Американские аналитики ссылаются на данные геолокации, опубликованные вчера, 28 июля.
Российские войска переправляются через реку Жеребец на Сватовском направлении, юго-западнее населенного пункта Кармазиновка
- утверждается в отчете американского «Института изучения войны».
В переправе участвуют подразделения 21-го мотострелкового полка, входящего в состав 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ. Ранее сообщалось, что наши войска достигли успехов, продвинувшись к западу от ряда населенных пунктов.
Что интересно, американские аналитики не фиксируют каких-либо масштабных действий в районе села Работино на Запорожском направлении, хотя еще днем ранее это был один из наиболее «горячих» участков фронта.
Зато, по утверждению «Института изучения войны», ВСУ продвинулись к югу от Артемовска, в окрестностях населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка, но и там идут ожесточенные бои: российские войска отражают попытки украинских формирований занять новые территории.
Как сообщают российские военкоры, максимальные усилия противник все же сосредотачивает именно на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, где задействована основная часть всех имеющихся в распоряжении ВСУ людских резервов и военной техники.