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«По информации министра, есть пятеро погибших, они обратились за помощью без госпитализации» - украинский канал после удара ВС РФ по зданию СБУ

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«По информации министра, есть пятеро погибших, они обратились за помощью без госпитализации» - украинский канал после удара ВС РФ по зданию СБУ

Обращает на себя внимание то, как на Украине освещают российский удар по зданию СБУ в Днепропетровске. Напомним, что, по предварительным данным, в результате удара были ликвидированы по меньшей мере 27 сотрудников украинского ведомства и несколько иностранных инструкторов.


На одном из украинских каналов итоги удара по зданию СБУ прокомментировали так (цитата приводится дословно):

Есть, по информации Игоря Клименко, министра внутренних дел Украины, пятеро погибших. Они обратились за помощью. Но, правда, без госпитализации. И это огромное везение.

Если за помощью на Украине обращаются даже погибшие, то комментировать это сложно.

Интересно, что перед этим на том же канале вышла новостная сводка, где говорится, что «российская ракета ударила по жилому дому в Днепре». Через несколько минут «жилой дом» был показан в эфире большинства украинских каналов, и стало очевидно, что всё это время «жилым домом» в украинских сводках называли именно здание службы безопасности Украины.

Ранее в здании СБУ в Днепропетровске проводилось совещание, на котором присутствовали руководители ведомства, а также представители органов власти. В ходе совещания обсуждались вопросы «совершенствования системы безопасности». Так гласила официальная сводка пресс-службы ведомства.
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23 комментария
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  1. -Paul-
    -Paul- Сегодня, 09:28
    +16
    ...пятеро погибших. Они обратились за помощью. Но, правда, без госпитализации. И это огромное везение.

    laughing Всё, эта фраза сделала мне день!
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 10:00
      0
      Истинная правда, но сказал это не не Игорь Клименко, а Степан Бандера.
      Знающие люди подсказали.
      Тогда всё становится понятно.
      yes
    2. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 10:19
      +1
      Погибшим госпитализация не требуется. Всё логично. winked
  2. А009
    А009 Сегодня, 09:29
    +15
    Здоровья погибшим. Как говорится.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:29
    +4
    Судя фото в сети,было ещё светло и было два Искандера,один уже прилетел - второй на пару секунд задержался.Если СБУ " сталинка" - то их хорошо строили.Хотя у Искандера с боеголовками выбор богатый.
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 09:38
      +5
      Цитата: tralflot1832
      Судя фото в сети,было ещё светло и было два Искандера,один уже прилетел - второй на пару секунд задержался.Если СБУ " сталинка" - то их хорошо строили.Хотя у Искандера с боеголовками выбор богатый.

      Если как они (на Западе и х@хлы) считают что наши КР, БР, БПЛА работают на "микросхемах из стиральных машинок", тогда возможно после первого режима Искандера, была пауза на "дозагрузку" вторым Искандером, значит был режим "Интенсивная", потом "Отжим" Днепропетровской территории...
  4. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 09:32
    +3
    Типичная украинская поговорка гласит - в Киеве дядька, а в городе бузина. Говорить фигню, у них в крови.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:32
    +7
    Радует что уничтожаются эти гадюшники бандеровские кардинальным способом...наконец то удары идут именно по тем кого в первую очередь надо было могилизировать.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 09:53
      +3
      Цитата: Леха с Андроида.
      .наконец то удары идут именно по тем кого в первую очередь надо было могилизировать.

      С одной стороны, да. А с другой: "Ранее в здании СБУ в Днепропетровске проводилось совещание, на котором присутствовали руководители ведомства, а также представители органов власти." Именно что "ранее". Удар по их времени был где-то в 1 ночи, сомневаюсь что там много начальства было, скорее дежурная смена.
      1. esl462
        esl462 Сегодня, 10:19
        +2
        Судя по тому, что в интернете украинцы вызывают к донорам крови и говорят, что две больнички в Днепропетровске не справляются-там были не только лишь все...
  6. Sith
    Sith Сегодня, 09:33
    +2
    Цитата: -Paul-
    ...пятеро погибших. Они обратились за помощью. Но, правда, без госпитализации. И это огромное везение.

    laughing Всё, эта фраза сделала мне день!

    Ну так ... если признали 5рых ... сколько ж они "прикопали" без официальщины
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:09
      +3
      Цитата: Sith
      Ну так ... если признали 5рых ... сколько ж они "прикопали" без официальщины

      Получается так, что прикопали всех подранков, а трупы обратились за мед.помощью.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:33
    +3
    по зданию СБУ в Днепропетровске

    Прочитал заголовок и обрадовался. Наконец то "прилетело" по Киевскому гадюшнику. А оказывается только по Днепропетровскому.
    А почему не в Kuivе? Не смотря на то, что "главнюки" сидят именно в нем, он какой-то "заговоренный". Или Гарант обещал Тель-Авиву неприкосновенность не только зеленского, но и его "подельников"?
    Партнеры панимаиш
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 10:20
      +2
      "А оказывается только по Днепропетровскому.
      А почему не в Kuivе?"///
      ---
      Вокруг Киева сильное эшелонированное ПВО.
      А в Днепропетровке его нет.
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 10:35
      0
      Цитата: Дилетант
      А почему не в Kuivе?

      По Киеву пару месяцев назад прилетало. Хотя немного по другому ведомству, но тогда много вертушек в Польшу улетели. Теперь в Киеве в таких зданиях только уборщицы и охрана.
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:38
    +1
    Обращает на себя внимание то, как на Украине освещают российский удар по зданию СБУ в Днепропетровске.

    А говорят, что никто не читает ВО...
    Имеющий уши - услышал, имеющий глаза - увидел...
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 09:39
    0
    Повторяю,это не та ответка которую нужно было нанести за удар по нашим городам!Одна ракета и повреждения стены?От здания должно было остаться только воспоминание и груда пыли!
    1. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 10:10
      0
      Здание не турки строили, для него полтонны взрывчатки мало!
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:46
    +5
    Цитата: Бережливый
    от здания должно было остаться только воспоминание и груда пыли!

    Само здание большой ценности не представляет...куда важнее уничтожить кадровый состав СБУ...различных спецов и наемников разного уровня находящихся там.
    Жалко только что вместе с зданием уничтожаются местные архивы и документация представляющая интерес для ФСБ. request
    И да, по киевским схронам СБУ и ГРУ ВСУ тоже неплохо было бы пройтись Искандерами и Кинжалами... лиха беда начало.
  11. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:48
    +3
    Это просто праздник какой то! БандерлоХи на своем примере показали «совершенствование системы безопасности». Бу-га-га. Как говорил "горбатый": Главное начать, а затем расширить и углубить (с)
  12. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 10:12
    +3
    Ну, наконец-то, и Днепропетровск не в обиде. Несмотря на то, что город более чем наполовину русскоязычный, это настоящее гнездо украинского национализма. Так что, удар куда надо.
  13. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 10:17
    +1
    Погибли там не только лишь все. На самом деле пятеро из них обратились за помощью, но госпитализированы не были. Потому что погибли.
  14. Ирек
    Ирек Сегодня, 10:19
    +2
    Хахлы и не такое напишут , у них же покойники резко оживают и в атаку бегут.