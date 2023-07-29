«По информации министра, есть пятеро погибших, они обратились за помощью без госпитализации» - украинский канал после удара ВС РФ по зданию СБУ

Есть, по информации Игоря Клименко, министра внутренних дел Украины, пятеро погибших. Они обратились за помощью. Но, правда, без госпитализации. И это огромное везение.

Обращает на себя внимание то, как на Украине освещают российский удар по зданию СБУ в Днепропетровске. Напомним, что, по предварительным данным, в результате удара были ликвидированы по меньшей мере 27 сотрудников украинского ведомства и несколько иностранных инструкторов.На одном из украинских каналов итоги удара по зданию СБУ прокомментировали так (цитата приводится дословно):Если за помощью на Украине обращаются даже погибшие, то комментировать это сложно.Интересно, что перед этим на том же канале вышла новостная сводка, где говорится, что «российская ракета ударила по жилому дому в Днепре». Через несколько минут «жилой дом» был показан в эфире большинства украинских каналов, и стало очевидно, что всё это время «жилым домом» в украинских сводках называли именно здание службы безопасности Украины.Ранее в здании СБУ в Днепропетровске проводилось совещание, на котором присутствовали руководители ведомства, а также представители органов власти. В ходе совещания обсуждались вопросы «совершенствования системы безопасности». Так гласила официальная сводка пресс-службы ведомства.