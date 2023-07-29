В настоящее время ВСУ пытаются улучшить свое положение в районе населенного пункта Старомайорское на Южно-Донецком направлении, где ранее украинским формированиям удалось добиться определенных успехов. Однако стратегические цели перед собой противник здесь не ставит. О ситуации на этом и других направлениях фронта в публикации в Telegram-канале рассказывает заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ, Росгвардия) по Донецкой Народной Республике (ДНР) полковник Александр Ходаковский.
Бывший командир бригады «Восток» отмечает, что успехи противника у Старомайорского носят локальный характер. Это понимает и командование ВСУ. Поэтому основные силы противник задействовал на Запорожском направлении. Так, для атак в районе села Работино была задействована даже немногочисленная авиация ВСУ. Однако добиться поставленных задач украинским формированиям не удалось. Российские войска удерживают оборону.
Противнику сейчас крайне важно дать хоть какой-нибудь результат, чтобы подогреть остывающий интерес Запада к поддержке Украины
- пишет Ходаковский в своем Telegram-канале.
Надеясь на хоть какой-то успех, командование ВСУ продолжает бросать силы на таран российских позиций. В то же время, на Донецком направлении, как отмечает Ходаковский, противник несет значительные потери, и уже есть информация, что нарастает недовольство в подразделениях ВСУ, потерявших существенную часть личного состава. Эти подразделения находятся на грани самовольного ухода с занимаемых позиций.
Наконец, на Херсонском направлении противнику тоже не удается закрепиться на левом берегу реки Днепр и создать плацдарм. Но от реализации этого плана командование ВСУ пока не отказывается, что тоже влечет за собой значительные потери.