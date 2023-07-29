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Ходаковский: Противнику важно показать хоть какой-то результат для сохранения остывающего интереса Запада к поддержке Украины

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Ходаковский: Противнику важно показать хоть какой-то результат для сохранения остывающего интереса Запада к поддержке Украины

В настоящее время ВСУ пытаются улучшить свое положение в районе населенного пункта Старомайорское на Южно-Донецком направлении, где ранее украинским формированиям удалось добиться определенных успехов. Однако стратегические цели перед собой противник здесь не ставит. О ситуации на этом и других направлениях фронта в публикации в Telegram-канале рассказывает заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ, Росгвардия) по Донецкой Народной Республике (ДНР) полковник Александр Ходаковский.


Бывший командир бригады «Восток» отмечает, что успехи противника у Старомайорского носят локальный характер. Это понимает и командование ВСУ. Поэтому основные силы противник задействовал на Запорожском направлении. Так, для атак в районе села Работино была задействована даже немногочисленная авиация ВСУ. Однако добиться поставленных задач украинским формированиям не удалось. Российские войска удерживают оборону.

Противнику сейчас крайне важно дать хоть какой-нибудь результат, чтобы подогреть остывающий интерес Запада к поддержке Украины

- пишет Ходаковский в своем Telegram-канале.

Надеясь на хоть какой-то успех, командование ВСУ продолжает бросать силы на таран российских позиций. В то же время, на Донецком направлении, как отмечает Ходаковский, противник несет значительные потери, и уже есть информация, что нарастает недовольство в подразделениях ВСУ, потерявших существенную часть личного состава. Эти подразделения находятся на грани самовольного ухода с занимаемых позиций.

Наконец, на Херсонском направлении противнику тоже не удается закрепиться на левом берегу реки Днепр и создать плацдарм. Но от реализации этого плана командование ВСУ пока не отказывается, что тоже влечет за собой значительные потери.
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8 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 09:35
    +2
    Всу использовали авиацию,а отследить места вылета самолётов чтобы разнести этот аэродром,или место взлета с севшими после боя самолетами что или кто помешал?
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 09:36
    -2
    РИА Новости, Коммерсант, Лента...
    Это моё личное предвзятое мнение, или новости от Ходаковского по частоте публикования сравнимы с крупнейшими СМИ?

    Словно боязнь быть забытым.
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 09:41
    +2
    Можно сказать, что идут тяжёлые позиционные бои.
    Когда же эти нацики закончатся. Хочется увидеть как наши парни начнут оосаобождать и другие русские города и территории.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 09:47
      +3
      Цитата: Ulan.1812
      Когда же эти нацики закончатся.

      Никогда. Их там миллионов 20. В ПМВ у Германии не немцы кончились, а хлеб, снаряды и просто желание. Раз война стала позиционной, рецепт победы над Украиной должен быть схож. Если только одна из сторон не устроит опять манёвры. Но тогда тоже для победы не будет необходимости в том, чтоб закончились все на той стороне.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:43
    +2
    Отрицательный результат- это тоже результат.На западе наши видео с содраганием смотрят."Чур" не нас- не хотим быть " мясным фаршем".Один гадкий норвежский ресурс вообще убрал новости о контрнаступе.Перешёл на наши достижения в Арктике.
  5. Essex62
    Essex62 Сегодня, 09:45
    0
    Интерес Запада к возможности ослаблять Россию, конфликтом на окраине, ни когда ослабнет. Рулят там не и д и от ы,понимают прекрасно ,что в этой ГВ, перевес в любом случае, у башен. Взять Москву или даже вернуть Крым Бандеры не смогут,хоть какую технику давай. Потенциалы не сопоставимы.Перевод гейропы на военные рельсы,для реальной победы,приведет к обрушению ЕС.
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:45
    -2
    Противнику сейчас крайне важно дать хоть какой-нибудь результат, чтобы подогреть остывающий интерес Запада к поддержке Украины

    - пишет Ходаковский в своем Telegram-канале.
    Чтобы делал противник без рекомендаций Telegram-каналов типа Ходаковского. Надеюсь противник внимательно читает высказываемые рекомендации бывшего командира бригады "Восток"... request
  7. Konnick
    Konnick Сегодня, 10:01
    0
    Цитата: Бережливый
    Всу использовали авиацию,а отследить места вылета самолётов чтобы разнести этот аэродром,или место взлета с севшими после боя самолетами что или кто помешал?

    Нехватка личного состава, надо миллионную армию.
    Мобилизацию надо проводить иначе так и будут подлые летать....САРКАЗМ, если что hi