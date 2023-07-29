Руководитель «Укрэнерго» посоветовал украинцам запастись топливом на зиму

Ракетные или дроновые атаки могут существенно изменить развитие событий

Прошедшей зимой жителям Украины и украинским предприятиям уже пришлось столкнуться с серьёзными перебоями подачи электроэнергии. При этом в Киеве призывают готовиться к сложностям и предстоящей зимой, так как российские удары по энергосистеме страны могут повториться.Напомним, что прошлой зимой в Киеве и других городах Украины люди запасались генераторами, одеялами и топливом, чтобы пережить как-то холода. По словам главы правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, украинцам не стоит избавляться от приобретённых генераторов и следует сделать запасы топлива на зиму.Кудрицкий отметил, что в зимний период события могут развиваться по самым разным сценариям, к которым в Киеве готовятся. Блэкауты в энергосистеме страны исключать нельзя, так как неизвестно как будет действовать Москва, считает руководитель «Укрэнерго».- подчеркнул Кудрицкий.По его словам, энергетики продолжают проводить ремонтные работы на повреждённых российскими ударами энергообъектах и занимаются модернизацией инфраструктуры. При этом Кудрицкий добавил, что в целях безопасности информация о состоянии энергосистемы страны обнародоваться не будет.