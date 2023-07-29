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Руководитель «Укрэнерго» посоветовал украинцам запастись топливом на зиму

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Руководитель «Укрэнерго» посоветовал украинцам запастись топливом на зиму

Прошедшей зимой жителям Украины и украинским предприятиям уже пришлось столкнуться с серьёзными перебоями подачи электроэнергии. При этом в Киеве призывают готовиться к сложностям и предстоящей зимой, так как российские удары по энергосистеме страны могут повториться.


Напомним, что прошлой зимой в Киеве и других городах Украины люди запасались генераторами, одеялами и топливом, чтобы пережить как-то холода. По словам главы правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, украинцам не стоит избавляться от приобретённых генераторов и следует сделать запасы топлива на зиму.

Кудрицкий отметил, что в зимний период события могут развиваться по самым разным сценариям, к которым в Киеве готовятся. Блэкауты в энергосистеме страны исключать нельзя, так как неизвестно как будет действовать Москва, считает руководитель «Укрэнерго».

Ракетные или дроновые атаки могут существенно изменить развитие событий

- подчеркнул Кудрицкий.

По его словам, энергетики продолжают проводить ремонтные работы на повреждённых российскими ударами энергообъектах и занимаются модернизацией инфраструктуры. При этом Кудрицкий добавил, что в целях безопасности информация о состоянии энергосистемы страны обнародоваться не будет.
Использованы фотографии:
Википедия/Novoklimov
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8 комментариев
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 09:46
    -2
    Вот что бывает когда против лома нет приёма!
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 09:50
    +4
    Не надоело ещё сказки писать?С 2014 года всё ждем когда они зимой поперемерзнут,когда у них электричество закончится в розетках!А сами их подкармливаем скидками на газ,и удевляемся их живучести!
  3. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:54
    -2
    Не отчаивайтесь, чубатые бандерлоХи, всегда можно заготовить кизяк насыщенный молекулами свободы - с молекулами свободы он горит ярче и греет жарче. англосаксы подтвердят.
    1. AllX_VahhaB
      AllX_VahhaB Сегодня, 10:02
      -1
      Цитата: убей фашиста
      Не отчаивайтесь, чубатые бандерлоХи, всегда можно заготовить кизяк насыщенный молекулами свободы - с молекулами свободы он горит ярче и греет жарче. англосаксы подтвердят.

      Вот только они нашим газом топят, транзит которого через Украину, за последний год, только увеличился! И НАТО-вскую бронетехнику нашим ГСМ заправляют! Пока вы тут про кизяк и молекулы свободы жжоте! yes
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:57
    +1
    В этот раз, река топлива в танках двойного дна балкеров зерновозов иссохла.Осталася ручеёк Дунайские порты Украины.Это то что шло морем.
  5. sheridans
    sheridans Сегодня, 10:30
    0
    Да им и нах люстричество не нужно. Понад усэ и насампэрэд.
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:39
    -1
    По 55-литровой пластиковой канистре с бензином в каждый кабинет в каждом здании украинских властей! И по упаковке "бенгальских огней", по зажигалке и коробку спичек.
    И зимой станет теплее.
  7. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 10:41
    0
    Руководитель «Укрэнерго» посоветовал украинцам запастись

    "Запасайтесь, дьяволы, гробами, сейчас стрелять буду." © М. Зощенко

    Вот о чём надо думать "небратьям" !