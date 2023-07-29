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Украинский военнопленный: «Наше подразделение не способно воевать, может только копать»

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Украинский военнопленный: «Наше подразделение не способно воевать, может только копать»

На Украине военкоматы принудительно мобилизуют в армию случайных людей, не имеющих опыта военной службы, и бросают их в бой без всякой подготовки. Эта информация подтверждается рассказами многочисленных украинских военнопленных, которые опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.


Как отмечает один из военнопленных, потребность у ВСУ в «пушечном мясе» не снижается. Поэтому украинских мужчин хватают прямо на улицах, приходят за ними на работу.

Шел в школу за детьми, поймал военкомат, дали повестку

- рассказал военнопленный по имени Игорь Янчик.

Уровень подготовки в украинских формированиях очень низкий. Многие солдаты вообще не служили ранее в армии и не имеют никаких навыков. Это – одна из причин высочайших потерь ВСУ в контрнаступлении.

Наше подразделение не способно воевать, может только копать

- рассказывает украинский военнопленный.


Другой солдат ВСУ, попавший в российский плен, жалуется, что у личного состава нет боевого духа. Офицерам все равно, они просто отправляют личный состав на «мясорубку». Так, когда одно из формирований попало под огонь российской артиллерии и попросило помощь, им ответили лишь, что надо держаться. В итоге украинских солдат окружили и взяли в плен.



Примечательно, что сами мобилизованные украинцы к такому финалу готовы не были, поскольку пропаганда на Украине постоянно вещает, что у российской армии якобы закончились боеприпасы и она уже «близка к поражению».

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22 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:01
    -1
    А где они могут взять правдивую информацию- только на своих кладбищах?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:28
      +4
      Наше подразделение не способно воевать, может только копать
      - рассказывает украинский военнопленный.

      Врёт, тем самым вводит в заблуждение. Воюют грамотно и уперто.
  2. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 10:02
    +2
    Так ведь если хорошо копают солдаты, значит, укрепления земляные подготовят быстро и тоже хорошо. А с ними можно уже и повоевать.
    Хоть на сколько-то задержался на одном месте - начинай копать, не? Так что немаловажный навык.
    пропаганда на Украине постоянно вещает, что у российской армии якобы закончились боеприпасы

    Так мы и сами в России вещаем, что у нас закончились боеприпасы.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:38
      +2
      Цитата: Тарелка
      задержался на одном месте - начинай копать, не? Так что немаловажный навык.

      Принижая боевой профессионализм врага, мы принижаем победы наших воинов.
      Не нужно вестись на это, изображая врага бездарным наркоманом и только копарем...
  3. север 2
    север 2 Сегодня, 10:02
    +1
    так им же сказали , что ваши предки были великими копателями и выкопали аж Чёрное море . Так что копать они умеют..
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:03
    +9
    Не верю! Взрослые мужики, а несут какой-то детский бред. Будто не видят растущее количество кладбищ и не способны думать. Им сказали, что россия слаба и близка к поражению - говорят абы что лишь бы разжалобить. А на самом деле браво ехали на фронт "резать русню", а как получили люлей сразу и заныли.
    1. Комментарий был удален.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:26
      +2
      Они говорят то,что от их хотят слышать.Не надо верить в их слова,в душе они нас ненавидят
    3. север 2
      север 2 Сегодня, 10:27
      +2
      полностью с Вами согласен . Надо у таких как то взять интервью перед их призывом или там перед отправкой на фронт , не исключая его интервью из рядов добровольцев , едущих на фронт резать "русню". Им верить нельзя ... хотя у многих из них и фамилии русские.
      Ещё хочу сказать , что русофобия есть не правильное определение этого вида нацизма , который страшнее немецкого нацизма. Этот "сорт" нацизма должен быт квалифицирован как особая ненависть к русским , и слово "фобия"тут явно для маскировки , ..как насморк ,мол, а кто же насморком не болел или не болеют . А это страшнейший вирус , и Россия знает его происхождение и кто носители и распространители этого смертельного для России вируса .
    4. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:29
      +2
      Лешак hi, полностью поддерживаю, не верю не ЕДИНОМУ слову этих (цензура) у них от линии фронта уже отдельные бы котлы остались с упоротыми, а что мы видим, упорное сопротивление по всем участкам, постоянные контр атаки и атаки. И не надо писать про боевые наркотики и заград отряды, там 90%воюют на совесть а не за страх.
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 10:15
    +1
    Забрали куда-то прямо из военкомата, Увезли в дали, автомат в руки дали!......
    Родные не знали, что парня в армию забрали, Но я в письме первом напишу всё непременно.
  6. DenD
    DenD Сегодня, 10:19
    +6
    Не верю. Да, я не Станиславский. Но не одному слову, этих пленных не верю. Кто же ожесточенно воюет, на всех фронтах???
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 10:24
      +2
      На самом деле, данный конкретный индивид вполне может говорить правду. Но правда эта только про него, а не про большинство, как тут, такое ощущение, пытаются нам представить. Думаю, всем ясно, что большинство там уже не способно думать ни в какую сторону, кроме "парада ВСУ в Москве". Полагаю, официальной пропаганде стоит именно на это напирать, а не пытаться вызвать в нас жалость к хохлам. А то действительно вызовут - чем чёрт не шутит...
      Ну да это ошибка российской пропаганды во все времена.
  7. ser580
    ser580 Сегодня, 10:21
    +2
    ну-попав в плен все становятся водителями и поварами- теперь еще копателями. Как в Чечне- палец и плечо- и все станет ясно.
  8. Konnick
    Konnick Сегодня, 10:22
    +1
    Ну как по классике..."в штабе служил..."
    Какая же слабая у нас пропаганда, нельзя было что ли всех из его сдавшегося подразделения построить и произвести допрос на камеру, чтобы друг перед другом, вот и помотрели бы правду, а не этого сломленного человека. Когда же дождемся правды.
    Судя по работам наших горе-пропагандистов нам противостоят какие-то неумехи с лопатами, только почему-то мы от них обороняемся.
    Срамота, а не пропаганда
  9. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 10:23
    0
    Мастерство не пропьёшь..За сколько оне там море выкопали? Найти сроки не смог
  10. HAM
    HAM Сегодня, 10:28
    0
    Какая то муть....а кто тогда воюет, как упоротый?
    Рассказывают об их безвыходном положении,не похоже.... деньжат решили подзаработать?Или--всё таки 30-летняя пропаганда сделала своё дело!?...даже те,кто смылись от мобилизации в Россию,не без "камня за пазухой",не все,но есть.Иногда не выдерживают,в инете полно роликов "бешенцев" в России..
  11. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:33
    0
    Все это ерунда. Большинство адекватных людей попав в плен будут нести подобную чушь- это нормально. Этим повезло - живые, руки-ноги на месте. Поменяют на наших пленных. А там как Всевышний решит.
  12. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:34
    0
    Зачем наши СМИ таких задохликов демонстрируют и их речи публикуют?
    Что бы наши считали, что ВСУ это гопота из подворотни?
    Старшие офицеры ВСУ учились воевать рядом с нашими старшими офицерами. И тех, советских, не учили сдаваться.
    А кто помоложе, тех старшие офицеры учили. И тоже не учили сдаваться.
    У нас не учили. Так и у них не учили.
    Вот поллитриков украинских перемешать бы в навоз!
    А военные, кто не из "русские не люди", всегда будут за страну, а не за политиков-нюховщиков.
  13. VicVic
    VicVic Сегодня, 10:34
    +2
    "Уровень подготовки в украинских формированиях очень низкий."
    Тогда кто же у них воюет?
  14. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 10:34
    +1
    Так они это значит лопатами откопали обратно Старомайорское? Клещеевку откапывают сейчас? Пятихатки несколько раз откапывали (а потом снова получали люлей)...
    Да сколько можно нам рассказывать про неподготовленные, деморализованные и разваливающиеся ВСУ?! Кому это нужно, если мы видим каждый день, что наши ведут тяжелейшие бои с укровермахтом! Это что, разваливающиеся войска?
    Необходимо прямо говорить о том, что это сильный враг - но тем жестче мы его будем бить! И никакой пощады, и никакой расслабухи! Гораздо важнее простым людям понимать, что нацисты подготовлены и мотивированы... но русские солдаты уже громили нацистов - разгромят и сейчас!
  15. АА22Шлем
    АА22Шлем Сегодня, 10:39
    +1
    Очередной бред сивой кобылы.Противник воюет хорошо,цепко.Понял,что лучше использовать преимущество в КБС,благо снарядов хватает и применил тактику на истощение.Скоорее всего события развернутся где то через месяц,когда подтянутся резервы и авиация в виде ф16.Тогда и посмотрим как военное командование РФ использовало этот временной промежуток.Если будет блокада Крыма,значит спали хорошо и крепко,если сохранится хотя бы статус кво и потери будут приемлемыми,значит честь им и хвала.
  16. mad-max78
    mad-max78 Сегодня, 10:52
    0
    Воевать они со слов пленного не могут, ну да, ну да, что ни видео то ВСУ прут вперед и прут, неумеющий воевать и не мотивированный солдат на такое не способен.