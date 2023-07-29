Шел в школу за детьми, поймал военкомат, дали повестку

Наше подразделение не способно воевать, может только копать

На Украине военкоматы принудительно мобилизуют в армию случайных людей, не имеющих опыта военной службы, и бросают их в бой без всякой подготовки. Эта информация подтверждается рассказами многочисленных украинских военнопленных, которые опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.Как отмечает один из военнопленных, потребность у ВСУ в «пушечном мясе» не снижается. Поэтому украинских мужчин хватают прямо на улицах, приходят за ними на работу.- рассказал военнопленный по имени Игорь Янчик.Уровень подготовки в украинских формированиях очень низкий. Многие солдаты вообще не служили ранее в армии и не имеют никаких навыков. Это – одна из причин высочайших потерь ВСУ в контрнаступлении.- рассказывает украинский военнопленный.Другой солдат ВСУ, попавший в российский плен, жалуется, что у личного состава нет боевого духа. Офицерам все равно, они просто отправляют личный состав на «мясорубку». Так, когда одно из формирований попало под огонь российской артиллерии и попросило помощь, им ответили лишь, что надо держаться. В итоге украинских солдат окружили и взяли в плен.Примечательно, что сами мобилизованные украинцы к такому финалу готовы не были, поскольку пропаганда на Украине постоянно вещает, что у российской армии якобы закончились боеприпасы и она уже «близка к поражению».