Губернатор Белгородской области рассказал о 42 обстрелах региона за минувшие сутки украинскими формированиями

Только за минувшие сутки украинские формирования выпустили по населенным пунктам в Белгородской области не менее 42 артиллерийских и минометных снарядов. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Как отметил глава региона, обстреливали в этот раз лишь два приграничных района – Белгородский и Шебекинский. В Шебекинском городском округе 16 снарядов из миномета противник выпустил по поселку Ленинский. Еще 16 снарядов были выпущены по автомобильному пункту пропуска «Шебекино».В Белгородском районе было обстреляно из ствольной артиллерии село Журавлевка. Местные жители зафиксировали как минимум 10 прилетов снарядов с украинской стороны.К счастью, отметил губернатор, в этот раз обошлось без пострадавших и разрушений. Днем ранее обстрелам с украинской стороны подверглось куда большее количество населенных пунктов на территории Белгородской области.Как мы видим, ВСУ продолжают обстрелы приграничных населенных пунктов в ряде регионов Российской Федерации. Более всего от них страдают Белгородская, Брянская и Курская области, имеющие границу с Украиной. Помимо артиллерийских обстрелов, противник регулярно запускает беспилотные летательные аппараты со взрывными устройствами, а также пытается организовывать засылку диверсионно-разведывательных групп на российскую территорию.