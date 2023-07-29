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Губернатор Белгородской области рассказал о 42 обстрелах региона за минувшие сутки украинскими формированиями

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Губернатор Белгородской области рассказал о 42 обстрелах региона за минувшие сутки украинскими формированиями

Только за минувшие сутки украинские формирования выпустили по населенным пунктам в Белгородской области не менее 42 артиллерийских и минометных снарядов. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.


Как отметил глава региона, обстреливали в этот раз лишь два приграничных района – Белгородский и Шебекинский. В Шебекинском городском округе 16 снарядов из миномета противник выпустил по поселку Ленинский. Еще 16 снарядов были выпущены по автомобильному пункту пропуска «Шебекино».

В Белгородском районе было обстреляно из ствольной артиллерии село Журавлевка. Местные жители зафиксировали как минимум 10 прилетов снарядов с украинской стороны.

К счастью, отметил губернатор, в этот раз обошлось без пострадавших и разрушений. Днем ранее обстрелам с украинской стороны подверглось куда большее количество населенных пунктов на территории Белгородской области.

Как мы видим, ВСУ продолжают обстрелы приграничных населенных пунктов в ряде регионов Российской Федерации. Более всего от них страдают Белгородская, Брянская и Курская области, имеющие границу с Украиной. Помимо артиллерийских обстрелов, противник регулярно запускает беспилотные летательные аппараты со взрывными устройствами, а также пытается организовывать засылку диверсионно-разведывательных групп на российскую территорию.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Настоящий Гладков"
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12 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 10:08
    0
    Тут нужна контрбатарейная борьба.Кстати на дня сказали что Мальва завершила гос.испытания и пошла в серию.Вещь.



    Надеюсь что и Коалиция-СВ тоже запущена в серию как можно быстрее.У неё дальность поражения лучше.
    Новейшая самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» проходит государственные испытания, которые завершатся до конца 2023 года. Об этом сообщил временно замещающий должность начальника Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-майор Сергей Медведский.

    Реализации высокого огневого потенциала САУ 2С35 способствуют сразу несколько факторов. Во-первых, это выдающиеся баллистические характеристики самого орудия 2А88, а также высокая производительность и филигранная точность компьютеризированного комплекса автоматической корректировки стрельбы. Все это обеспечивает стандартным 152-мм снарядам круговое вероятное отклонение (КВО) 90-120 м на дистанции 40-30 км, против стандартного значения для этого типа снарядов в 150-160 м., что свидетельствует о более высокой точности стрельбы.

    Во-вторых, оснащение боекомплекта «Коалиции-СВ» перспективными дальнобойными управляемыми активно-реактивными снарядами с донными газогенераторами и ГЛОНАСС/ИНС-коррекцией (с КВО порядка 7-15 м и дальностью в 75-80 км), позволяет обойти по дальности американские 155-мм управляемые снаряды M982 Block IA-2 «Excalibur» (45-55 км против 80 км соответственно).

    Третье и одно из главных достоинств «Коалиции-СВ» - возможность ведения огня высокоточными управляемыми артиллерийскими снарядами (УАС) «Краснополь-М2» и «Краснополь-Д» на дистанцию 35 и 55 км соответственно. Это при том, что баллистические характеристики орудий 2А64М2 (САУ 2С19М2 «Мста-С») и 2А79 (САУ 2С33 «Мста-СМ») обеспечивают дальность стрельбы «Краснополем-М2» не более 26 км и «Краснополем-Д» - не более 43 км.

    https://m.ridus.ru/v-trudovoj-kodeks-predlagayut-dobavit-dva-novyh-vyhodnyh-dnya-413247.html
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:31
      0
      В принципе М-777,Мальва,Мста-СМ.На одном уровне.24-25 км обычными снарядами. Чуть более 40-43 км Эскалибуром или Краснополем-Д.

      Длина ствола, мм 5,08 м (39 кал.) Экипаж (расчёт), чел. 7+1 Калибр, мм 155 мм Затвор поршневой Лафет колёсный. Угол возвышения 0°…+71,7°. Скорострельность, выстрелов/мин 2 (норма) 5 (максимум). Максимальная дальность, м M107: 24 000 ERFB: 30 000 Excalibur: 40 000 Медиафайлы на Викискладе. M777 — буксируемая гаубица калибром 155-мм. Используется сухопутными войсками США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии и Украины.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:14
    +2
    Нет возможности отвечать 3-5 выстрелами на каждый прилетевший на нашу территорию?
    А про заголовок... 42 снаряда или мины, разорвавшиеся в жилой застройке - это страшно. Но это не 42 обстрела.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 10:47
      0
      Цитата: Fangaro
      Нет возможности отвечать 3-5 выстрелами на каждый прилетевший на нашу территорию?

      Предлагаешь в ответ по жилой застройке? Да чего уж проще. Жилые дома и коровники не прячутся.
      А вот грамотный минометный расчет выцепить- это уже нетривиальная задача.
      1. Fangaro
        Fangaro Сегодня, 10:52
        0
        Предлагаешь в ответ по жилой застройке? Да чего уж проще. Жилые дома и коровники не прячутся.

        Нет. Не по жилой застройке. Но 42 выстрела это не один. Если губернатор говорит не о 42-х выстрелах с начала СВО.
        Ты не согласен?
  3. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 10:26
    +1
    А в ответ "Мы оставляем за собой какое-то право" чего-то там....
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:53
      0
      Цитата: Федор Соколов
      А в ответ "Мы оставляем за собой какое-то право" чего-то там....

      Тем временем нацисты ВСУ концертируют силы на границах Курской, Брянской и Белгородских областей, выселяют местных жителей. Делается это в преддверии новых провокаций с заходом на территорию России.
      Когда перейдут границу и начнут убивать население, поздно будет "оставлять права".
  4. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 10:30
    0
    Ну вот так вот... Это-ли не повод уничтожить Украину как таковую? Что может быть проще?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:41
      +1
      У нас же везде фанатики переговорного процесса всем заправляют. Вопреки всякой разумной логике.Как мантру произносят одно и тоже - переговоры,переговорный процесс,переговоры.
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 10:53
        0
        Любая война заканчивается переговорами, это неизбежно. Дело в том, что мне бы хотелось чтобы эти переговоры закончились капитуляцией. Я настаиваю на этом. А как получится... да от куда я знаю...
  5. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 10:42
    0
    This is juist the beginning, More fireworks coming soon, to Destabilize the region /RU
    They have extra time and a lot of firecrackers. More then (NEWS) and (EXPERTS..) tell you.. because they are far behind the intelligence..
    People don't like to hear this but it is the truth.
    1. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 10:58
      0
      Я перевел ваше сообщение, грядет большая война. И я не знаю, что сделать чтобы этого не случилось.