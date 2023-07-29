Губернатор Белгородской области рассказал о 42 обстрелах региона за минувшие сутки украинскими формированиями

Только за минувшие сутки украинские формирования выпустили по населенным пунктам в Белгородской области не менее 42 артиллерийских и минометных снарядов. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Как отметил глава региона, обстреливали в этот раз лишь два приграничных района – Белгородский и Шебекинский. В Шебекинском городском округе 16 снарядов из миномета противник выпустил по поселку Ленинский. Еще 16 снарядов были выпущены по автомобильному пункту пропуска «Шебекино».
В Белгородском районе было обстреляно из ствольной артиллерии село Журавлевка. Местные жители зафиксировали как минимум 10 прилетов снарядов с украинской стороны.
К счастью, отметил губернатор, в этот раз обошлось без пострадавших и разрушений. Днем ранее обстрелам с украинской стороны подверглось куда большее количество населенных пунктов на территории Белгородской области.
Как мы видим, ВСУ продолжают обстрелы приграничных населенных пунктов в ряде регионов Российской Федерации. Более всего от них страдают Белгородская, Брянская и Курская области, имеющие границу с Украиной. Помимо артиллерийских обстрелов, противник регулярно запускает беспилотные летательные аппараты со взрывными устройствами, а также пытается организовывать засылку диверсионно-разведывательных групп на российскую территорию.