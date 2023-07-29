Военкоры: Российские войска контратаковали противника в районе Старомайорского и Урожайного

Вооруженные силы Российской Федерации предприняли контратаки в районах населенных пунктов Старомайорское, Урожайное и Ровнополь. Об этом сообщают Telegram-каналы российских военных корреспондентов.Подразделения российской артиллерии в то же время продолжили обстрелы позиций украинских формирований на Южно-Донецком направлении, в том числе в Угледаре. На Запорожском направлении российские войска отразили очередную попытку украинских формирований прорваться в село Работино. Также артиллерийским обстрелам подверглись украинские позиции в Белогорье, Гуляйполе и ряде других населенных пунктов.Сообщается, что украинское командование задействовало на Запорожском направлении не менее 50% от имеющихся резервов и военной техники ВСУ. Очевидно, что Киев все же очень хочет добиться хоть какого-то результата именно здесь.Продолжаются бои и на Донецком участке фронта. Здесь российская армия штурмует позиции ВСУ в Марьинке, на юго-западных подступах к Авдеевке. Кроме того, постоянно обстреливаются из артиллерийских орудий позиции ВСУ в Красногоровке, Новомихайловке, Торецке и т.д.Отдельно стоит остановиться на Артемовском направлении. Здесь ВС РФ предприняли ряд контратак у Клещеевки и Андреевки, обстреляли позиции ВСУ в Роздоловке, Спорном, Верхнекаменском.Фиксируются успехи российских войск на Краснолиманском и Купянском направлениях, где нашим подразделениям удалось продвинуться вперед на ряде участков. Западные аналитики сообщают о переправе российских войск через реку Жеребец.