Американский канал: Ситуация в ходе конфликта на Украине начинает напоминать статичные линии фронта образца 2015-2016 годов

У них много вертолётов. Они парами летают, ещё штурмовики Су-25 – бьют нашим позициям, на головы нашим ребятам бомбы бросают. Они (российские войска) стянули множество подразделений, которые не только в обороне стоят, но и стараются отбить потеряннее территории.

Ситуация в ходе конфликта на Украине начинает напоминать статичные линии фронта образца 2015-2016 годов.