Американский канал: Ситуация в ходе конфликта на Украине начинает напоминать статичные линии фронта образца 2015-2016 годов

Американские медиа предпринимают попытки проанализировать предварительные итоги украинского контрнаступления. На канале CNN вышел большой репортаж, в котором говорится, что «Украина удвоила усилия для прорыва мощной российской обороны». В репортаже говорится, что, несмотря на это, украинским войскам удалось достичь лишь небольших успехов – «немного продвинуться южнее Орехова и восточнее».
Приводятся украинские попытки оправдать отсутствие заметных успехов. Один из украинских боевиков заявил, что «контрнаступление столкнулось с такими проблемами как активность российской авиации»:
У них много вертолётов. Они парами летают, ещё штурмовики Су-25 – бьют нашим позициям, на головы нашим ребятам бомбы бросают. Они (российские войска) стянули множество подразделений, которые не только в обороне стоят, но и стараются отбить потеряннее территории.
Приводится на канале CNN и мнение одного из экспертов, который говорит, что «начатый ВСУ процесс разминирования украинских позиций не позволит сломать хребет российской армии, так как там несколько слоёв российских укреплений с минными полями глубиной до 20 км».
Также отмечено, что, «несмотря на подготовку в Западной Европе», ВСУ «с трудом проводят общевойсковые операции из-за отсутствия синхронизации между подразделениями». Ранее подобное суждение уже высказывалось в американской медиасреде.
CNN:
Ситуация в ходе конфликта на Украине начинает напоминать статичные линии фронта образца 2015-2016 годов.
Отмечено, что остаётся вопрос о том, будут ли оказывать на Украину давление западные страны в плане переговоров с РФ в связи со значительными потерями и предстоящим в США предвыборным сезоном.