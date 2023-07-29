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Американский канал: Ситуация в ходе конфликта на Украине начинает напоминать статичные линии фронта образца 2015-2016 годов

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Американский канал: Ситуация в ходе конфликта на Украине начинает напоминать статичные линии фронта образца 2015-2016 годов

Американские медиа предпринимают попытки проанализировать предварительные итоги украинского контрнаступления. На канале CNN вышел большой репортаж, в котором говорится, что «Украина удвоила усилия для прорыва мощной российской обороны». В репортаже говорится, что, несмотря на это, украинским войскам удалось достичь лишь небольших успехов – «немного продвинуться южнее Орехова и восточнее».


Приводятся украинские попытки оправдать отсутствие заметных успехов. Один из украинских боевиков заявил, что «контрнаступление столкнулось с такими проблемами как активность российской авиации»:

У них много вертолётов. Они парами летают, ещё штурмовики Су-25 – бьют нашим позициям, на головы нашим ребятам бомбы бросают. Они (российские войска) стянули множество подразделений, которые не только в обороне стоят, но и стараются отбить потеряннее территории.

Приводится на канале CNN и мнение одного из экспертов, который говорит, что «начатый ВСУ процесс разминирования украинских позиций не позволит сломать хребет российской армии, так как там несколько слоёв российских укреплений с минными полями глубиной до 20 км».

Также отмечено, что, «несмотря на подготовку в Западной Европе», ВСУ «с трудом проводят общевойсковые операции из-за отсутствия синхронизации между подразделениями». Ранее подобное суждение уже высказывалось в американской медиасреде.

CNN:

Ситуация в ходе конфликта на Украине начинает напоминать статичные линии фронта образца 2015-2016 годов.

Отмечено, что остаётся вопрос о том, будут ли оказывать на Украину давление западные страны в плане переговоров с РФ в связи со значительными потерями и предстоящим в США предвыборным сезоном.
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4 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:44
    +1
    Переговоры,перемирия,очередные сделки-самое плохое ,что может быть в этой ситуации
    1. Normann
      Normann Сегодня, 10:51
      +1
      Сделки уже давно были заключены, а про красные линии, которых не счесть, уже и говорить не хочется.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 10:52
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Переговоры,перпмирия,очередные сделаи-самое плохое ,что может быть в этой ситуации

      Так их до лета 2025 и не будет. Первые переговоры о прекращении огня и размеживании лини б/д начнутся не раньше весны 2025.
  2. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 10:48
    0
    У ВСУ сильны ударные дроны-коптеры и точная дальнобойная
    артиллерия/тактические ракеты. Выбивают арту и технику.

    У Рос. армии ставка в обороне на дроны-камикадзе, минные поля и
    авиаподдержку.