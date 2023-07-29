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Президент ЮАР: африканцы приехали в Россию не за подарками, а за возобновлением зерновой сделки

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Президент ЮАР: африканцы приехали в Россию не за подарками, а за возобновлением зерновой сделки

Беднейшие страны Африки благодарны Москве за предоставленное им бесплатное зерно. Но африканцы приехали в Россию не за подарками, а за возобновлением зерновой сделки.


Об этом президент ЮАР Сирил Рамафоса говорил в своем выступлении в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась в Санкт-Петербурге на саммите «Россия-Африка».

Мы сюда пришли не для того, чтобы просить о каких-то дарах

- заявил глава южноафриканского государства.

Он выразил уважение щедрости российских друзей, помогающих африканцам решить продовольственную проблему, но отметил, что цель их визита в Санкт-Петербург совершенно другая. Рамафоса заявил, что страны Черного континента стараются добиться возобновления зерновой сделки. Он призвал Россию открыть Черное море для беспрепятственного товарооборота, для мировых рынков.

Южноафриканский президент также отметил, что план урегулирования ситуации на Украине, предложенный государствами Африки, следует рассматривать как дополнение к мирным инициативам других стран планеты.

Ранее на саммите в Санкт-Петербурге глава РФ Владимир Путин пояснил, что Москва вышла из зерновой сделки, так как ее условия не выполнялись Западом. При этом он пообещал отправить в Африку в течение ближайших месяцев до 50 тысяч тонн зерна.


Таким образом, африканцы зерно получат вне зависимости от того, будет ли реанимирована Черноморская инициатива. Тогда не совсем ясно, что нужно Рамафосе – продовольствие для африканских стран или возобновление неработающей зерновой сделки. Особенно странно выглядит его позиция на фоне того, что в подписанных сторонами документах Черноморской инициативы про Африку вообще ничего не говорится, а в экспорте зерновых с Украины поставки африканским странам составляли лишь три процента – все остальное уходило в Европу и Турцию.
Использованы фотографии:
https://www.thepresidency.gov.za/
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11 комментариев
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  1. Ив762
    Ив762 Сегодня, 10:47
    +1
    Пра~а~вильно.!. laughing
    Бесплатный сыр бывает только в мышеловке...
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    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:48
      +2
      А зачем это надо африканским лидерам?Вашингтон заставил что ли? laughing

      На сайте ООН хорошо показана инфографика куда поставлялись зерновые в ходе зерновой сделки.Вот ссылка.
      https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative/data



      По информации ООН, в рамках зерновой сделки по Черному морю удалось вывезти в общей сложности 32,85 млн тонн украинского зерна: 16,08 млн тонн в 2022 году и 16,77 млн тонн в нынешнем. При этом по стране назначения больше всего грузов направлялось в Китай (7,96 млн тонн), Испанию (5,98 млн тонн) и Турцию (3,23 млн тонн). На страны с низким доходом, а также доходом ниже среднего (по классификации Всемирного банка) пришлось всего 0,82 и 5,63 млн тонн соответственно.

      https://myfin.by/stati/view/kuda-eksportiruetsa-ukrainskoe-zerno-i-skolko-ego-uspeli-vyvezti-v-ramkah-zernovoj-sdelki-infografika

      Экспорт пшеницы по странам мира.
      https://www.worldstopexports.com/wheat-exports-country/

      Менее 0,7 млн.тонн для какой бы то ни было африканской страны я думаю не станет проблемой,чтобы закупить у любого другого поставщика. Просто Вашингтону нужен канал снабжения Украины оружием через Одессу,Черноморск и Южный под видом "значимой" зерновой сделки.

  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 10:48
    0
    Хорошо, что это не удар в спину от надёжного партнёра, которого немного ранее уже даже поименовали "союзником". У нас много союзников (в т.ч. и по ОДКБ), правда, некоторые не хотят признавать Крым российским, а также участвовать в СВО, но то такое, всё равно они очень даже надёжные и верные.
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 10:56
      0
      Цитата: Аль Манах
      некоторые не хотят признавать Крым российским
      Мы тоже совсем недавно начали признавать Крым российским. А до этого начиная с Хрущева покорно признавали его украинским. Спасибо коммунистам, что хотя бы не расчертили национальстические автономные республики до территории Московии.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:48
    +1
    Возвращение к "зерновой сделке"А до африканцев что либо доходило?
  4. Normann
    Normann Сегодня, 10:48
    0
    Он призвал Россию открыть Черное море для беспрепятственного товарооборота, для мировых рынков.

    Так мы же только за, только вот оружие поставляется и морским путем тоже.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 10:56
      0
      Согласно этой "зерновой сделке" все суда были проверены в Турции в том числе и российскики инспекторами.
  5. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 10:50
    0
    Так вроде всадник апокалипсиса Нуланд в ЮАР собирается приехать до саммита, что бы прогнуть их на конфронтацию с Россией. Видимо Муфаса получил сигналы и уже пытается оказывать на нас давление.
  6. Комментарий был удален.
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:00
    0
    Что то, я не понял, а "зерновая сделка", это не подарок? Да, когда- "безвозмездно, то есть даром" (с).
  8. Быков.
    Быков. Сегодня, 11:02
    0
    Да он у наглоссаксов на крючке, вот и болтает то что надо им, а не его стране и народу его избравшего. Афро-Зеля.
  9. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 11:04
    0
    ну хоть в открытую дал понять,что он с америкой заодно