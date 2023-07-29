Президент ЮАР: африканцы приехали в Россию не за подарками, а за возобновлением зерновой сделки

Мы сюда пришли не для того, чтобы просить о каких-то дарах

Беднейшие страны Африки благодарны Москве за предоставленное им бесплатное зерно. Но африканцы приехали в Россию не за подарками, а за возобновлением зерновой сделки.Об этом президент ЮАР Сирил Рамафоса говорил в своем выступлении в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась в Санкт-Петербурге на саммите «Россия-Африка».- заявил глава южноафриканского государства.Он выразил уважение щедрости российских друзей, помогающих африканцам решить продовольственную проблему, но отметил, что цель их визита в Санкт-Петербург совершенно другая. Рамафоса заявил, что страны Черного континента стараются добиться возобновления зерновой сделки. Он призвал Россию открыть Черное море для беспрепятственного товарооборота, для мировых рынков.Южноафриканский президент также отметил, что план урегулирования ситуации на Украине, предложенный государствами Африки, следует рассматривать как дополнение к мирным инициативам других стран планеты.Ранее на саммите в Санкт-Петербурге глава РФ Владимир Путин пояснил, что Москва вышла из зерновой сделки, так как ее условия не выполнялись Западом. При этом он пообещал отправить в Африку в течение ближайших месяцев до 50 тысяч тонн зерна.Таким образом, африканцы зерно получат вне зависимости от того, будет ли реанимирована Черноморская инициатива. Тогда не совсем ясно, что нужно Рамафосе – продовольствие для африканских стран или возобновление неработающей зерновой сделки. Особенно странно выглядит его позиция на фоне того, что в подписанных сторонами документах Черноморской инициативы про Африку вообще ничего не говорится, а в экспорте зерновых с Украины поставки африканским странам составляли лишь три процента – все остальное уходило в Европу и Турцию.