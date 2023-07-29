Президент заявил о том, что Россию в своё время попросили отвести войска от Киева...

Но после отвода наших войск из-под Киева, а нас попросили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, киевские власти тут же отказались от всех ранее достигнутых договорённостей.

Президент России Владимир Путин в очередной раз объяснил, чего стоят договорённости с киевским режимом. Объяснение это он сделал в ходе саммита Россия-Африка, который проходит в Санкт-Петербурге.На саммите глава ЮАР Сирил Рамафоса заявил о том, что «страны Африки выступают за возвращение России в зерновую сделку», добавив, что, видите ли, не за подарками в виде бесплатного зерна для нуждающихся стран они в Северную столицу приехали. Также речь зашла о необходимости подписания договора об урегулировании конфликта.Владимир Путин указал на то, что Россия такой договор была готова подписать ещё в марте прошлого года.Глава государства:По словам президента России, «на сегодняшний день мяч находится на стороне Украины».В очередной раз российское руководство отмечает, что открыто для конструктивных переговоров. При этом одним из важнейших условий для таких переговоров должен являться нейтральный статус Украины. Украина же подала заявку на вступление в НАТО, правда, в НАТО явно не торопятся эту заявку одобрить, оставляя «запасной вариант».