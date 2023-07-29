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Президент заявил о том, что Россию в своё время попросили отвести войска от Киева

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Президент заявил о том, что Россию в своё время попросили отвести войска от Киева

Президент России Владимир Путин в очередной раз объяснил, чего стоят договорённости с киевским режимом. Объяснение это он сделал в ходе саммита Россия-Африка, который проходит в Санкт-Петербурге.


На саммите глава ЮАР Сирил Рамафоса заявил о том, что «страны Африки выступают за возвращение России в зерновую сделку», добавив, что, видите ли, не за подарками в виде бесплатного зерна для нуждающихся стран они в Северную столицу приехали. Также речь зашла о необходимости подписания договора об урегулировании конфликта.

Владимир Путин указал на то, что Россия такой договор была готова подписать ещё в марте прошлого года.

Глава государства:

Но после отвода наших войск из-под Киева, а нас попросили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, киевские власти тут же отказались от всех ранее достигнутых договорённостей.

По словам президента России, «на сегодняшний день мяч находится на стороне Украины».

В очередной раз российское руководство отмечает, что открыто для конструктивных переговоров. При этом одним из важнейших условий для таких переговоров должен являться нейтральный статус Украины. Украина же подала заявку на вступление в НАТО, правда, в НАТО явно не торопятся эту заявку одобрить, оставляя «запасной вариант».
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:50
    +2
    Открыто для ппреговоров..Дальше что?Попросят отвести с Запорожья?И?Остается только материться,победы кремлевские не хотят.Или их крепко взяли за фаберже
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:00
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Остается только материться,победы кремлевские не хотят.Или их крепко взяли за фаберже

      Кремлёвских уже с 1991 года, держат, как Ельцына взяли за фаберже, так их яйца в руках соросов-ротшильдов и находятся.
  2. Stas157
    Stas157 Сегодня, 10:50
    +3
    Президент России Владимир Путин в очередной раз объяснил, чего стоят договорённости с киевским режимом. Объяснение это он сделал в ходе саммита Россия-Африка

    В очередной раз наш светоч раскрывает глаза миру и показывает правду!
    Пусть знают, и африканцы тоже, как бессовестно обманывают нашего президента. Какие все вокруг плохие и лживые, а он хороший и доверчивый!
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 10:55
      +1
      Цитата: Stas157
      пусть знают, и африканцы тоже, как бессовестно обманывают нашего президента. Какие все вокруг плохие и лживые, а он хороший и доверчивый!

      Ну это не серьезно. Все помнят , что в тот момент после использования под Киевом ВС РФ всех резервов, возникла реальная угроза окружения передовых частей Российской Армии. Это и привело к отходу.
  3. Scaffold
    Scaffold Сегодня, 10:51
    +4
    Лучше бы молчал, ей-богу! Чем вот так вот... wassat
  4. 15210
    15210 Сегодня, 10:53
    +4
    Удивительно с какой настойчивостью наши власти сами подтверждают свою полную профнепригодность.
  5. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 10:53
    +1
    Слов нет, капец............................................! А мы над Байденом смеемся.
  6. Эдуард_Адольфович
    Эдуард_Адольфович Сегодня, 10:53
    +1
    Если попросят отвести войска мы отведем? Почему наше руководство такое наивное? знают что нас обманут и все равно это делают!
  7. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 10:53
    +3
    В общем, всё началось из-за больших денег, и наши парни гибнут за чужие шкурные интересы.
  8. ААК
    ААК Сегодня, 10:56
    +2
    Ну что сказать, всё более убеждаюсь в недалёкости и беспринципности нашего политического руководителя: решился на СВО, но совершенно не подготовил к ней армию и страну, как только эта неподготовленность дала свои плоды в виде больших потерь, так сразу начались договорняки, стремление к которым продолжается и поныне. Следование истинным интересам государства и бескомпромиссные проявления политической воли у этого руководителя отсутствую напрочь
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:57
    +1
    Как же стыдно читать подобное! Что это вообще такое?
  10. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 10:59
    0
    Договорняк об отводе наших войск из-под Киева - это несмываемый позор президента из-за убитых и покалеченных наших ребят. И опять готов к такого рода договорнякам.
  11. Комментарий был удален.
  12. Lako
    Lako Сегодня, 10:59
    0
    Уже становится очевидной стратегия Кремля в этой войне-дождаться переговоров. Заключить мирный договор с Западом. И опять откроются возможности перекачки денег и ресурсов в Европу, покупки недвижимости в Лондоне и Испании, обучение деток в Европейских университетах для так называемой элиты. Тяжело им без этого.
  13. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 10:59
    0
    Президент заявил о том, что Россию в своё время попросили отвести войска от Киева

    Как это Сталин в 1941 г. не догадался попросить Гитлера отвести войска вермахта от Москвы ?
  14. Комментарий был удален.
  15. Ив762
    Ив762 Сегодня, 11:01
    0
    Президент заявил о том, что Россию в своё время попросили отвести войска от Киева...

    Не-не-не...
    Промеж "Пожалуста, отойдите отсюда" и "$%&@, #%#3.14№;%! на #%?№Й ОТСЮДА!!!.!.1" - две большие разницы... lol