Губернатор Ростовской области рассказал о ликвидации последствий ракетного удара ВСУ по Таганрогу

В Таганроге продолжаются следственные действия и работы по ликвидации последствий вчерашнего ракетного удара ВСУ. О том, что происходит в городе, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.По утверждению главы региона, в медицинские учреждения вчера обратились 16 человек, пострадавших в результате падения фрагментов сбитой средствами противовоздушной обороны украинской ракеты. Десять человек были госпитализированы, в том числе девять человек находятся в медицинских учреждениях с травмами и ранениями средней тяжести. Еще один человек получил тяжелые травмы, уже проведена операция. Утром 29 июля из больницы выписали одного пострадавшего.На месте происшествия в центре Таганрога продолжают дежурить машины скорой медицинской помощи. Они будут там находиться до окончания работ по разбору завалов. Но пока завалы разбирать еще не начали. Как подчеркнул губернатор Голубев, этим займутся после завершения следственных действий, которые необходимо провести по факту происшествия.Представители администрации в настоящее время проводят поквартирный обход, чтобы зафиксировать причиненный постройкам ущерб. На ряде участков коммунальные службы начали уборку территорий. Что касается восстановления снабжения жилых домов газом и электроэнергией, то это будет осуществляться поэтапно, подчеркнул глава областной администрации.Голубев также заявил, что все пострадавшие в результате падения фрагментов ракеты граждане получат соответствующие выплаты.Напомним, что вчера средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили украинскую ракету С-200, которая была запущена в сторону Ростовской области. Фрагменты уничтоженной в воздухе ракеты упали в центре города Таганрога, в районе художественного музея.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку по факту нарушения ВСУ норм международного гуманитарного права.