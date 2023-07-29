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The New York Times: с контрнаступлением Киева ничего не ясно, а его результат вызывает у Запада большие сомнения

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The New York Times: с контрнаступлением Киева ничего не ясно, а его результат вызывает у Запада большие сомнения

Уже идёт к завершению второй месяц с того момента, как началось украинское контрнаступление, но каких-либо значимых результатов ВСУ достичь пока не удаётся.


Американская газета The New York Times также отмечает, что с одной стороны сообщается об усиливающемся наступлении ВСУ, но его масштабы и результаты неясны и вызывают на Западе большие сомнения.

Киев активизировал контрнаступление против России, но наводит туман на его масштабы, жертвы и то, какие силы у него все еще есть в резерве

пишет американское издание.

По данным The New York Times, Киев усилил наступление на Запорожском фронте в направлении городов Мелитополь и Бердянск, но смог за всё время продвинуться только на пару километров.

Издание также сообщает со ссылкой на американских чиновников, что в украинском контрнаступлении уже задействовано большинство обученных в западных странах подразделений.

По словам авторов издания, в Киеве говорят, что наступление будет медленным и трудным. А в Институте по изучению войны (Вашингтон) заявили, что на Западе не следует ожидать «быстрого и существенного прогресса Украины». Мнение о том, что ВСУ далеки от продвижения за российские оборонительные линии поддержал и австралийский генерал в отставке Мик Райан.
Использованы фотографии:
Википедия/AFU StratCom
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22 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 11:38
    +3
    Вчера много всего удалось подбить.Подробный фотоотчёт за пятницу по подбитой и захваченной технике по ссылке ниже.

    По итогу сегодняшний день принес в копилку минусов плюсиков изрядное количество единиц. Как минимум два леопарда. С десяток танков Т-64 и Т-72 разных модификаций, около двух десятков разных бмп, в том числе 3 Брэдли и четыре М113.


    Англосакская САУ AS-90. Минусована.




    https://dzen.ru/a/ZMPcmzojuSAJRduH

    И тут ещё видосы.

    Морпехи расширяют кладбище украинской техники.
    Не успела съёмочная группа проекта @wargonzo покинуть окрестности Работино, как на связь вышли морпехи 810-й бригады и сообщили, что сразу после нашего отъезда была отбита ещё одна атака ВСУ.
    На кадрах объективного контроля хорошо видно, что поля вокруг населённого пункта усеяны сожжённой вражеской техникой, и каждый день её количество увеличивается. О потерях личного состава ВСУ и говорить не стоит – они огромны, пишет Телеграм-канал WarGonzo.


    https://odnarodyna.org/article/yuzhnyy-front-goryaschaya-natovskaya-bronetekhnika-i-myasnye-shturmy-vsu
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 12:11
      +1
      И правильно Штаты делают, что сомневаются... Напролеон и Гитлер не сомневались и что из этого вышло..???
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:42
    +1
    То есть янки и иже с ними тупо верят всей лжи о наступлении от всушников?Шизоиды они в таком случае.....
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:47
      0
      А у них выхода другого нет.Многое на это поставили,так что из ВСУ как и из Украины они будут выжимать последние соки если ещё остаётся хотя бы 1 % на успех.По сути они Украине ничего не дарят,а сбагривают своё старое оружие в обмен на долговые обязательства Украины.То есть зарабатывают на сбыте своего хлама в тридорога Украине да ещё и попутно решают свои геополитические задачи.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 12:04
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        А у них выхода другого нет.Многое на это поставили,так что из ВСУ как и из Украины они будут выжимать последние соки если ещё остаётся хотя бы 1 % на успех.По сути они Украине ничего не дарят,а сбагривают своё старое оружие в обмен на долговые обязательства Украины.То есть зарабатывают на сбыте своего хлама в тридорога Украине да ещё и попутно решают свои геополитические задачи.

        Украина платит за все поставки кровью своих граждан и разрушениями своих городов. Это неписаный договор с Западом.
      2. АА17
        АА17 Сегодня, 13:06
        0
        старое оружие в обмен на долговые обязательства Украины.

        Как Украина будет расплачиваться за оружие? Передавать эти долги от одного поколения к другому?
        Единственный выход ( предложение для украинцев) - перестать существовать в виде современной целостной Украины.
        Западная часть - Польше, восточная и южная - России. Пусть разбираются между собой: кто кому должен за Украину.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 12:02
      0
      А что непонятного? request Стратегического наступления у ВСУ не получилось. Они ведут медленное выдавливание ВС РФ до "линии Суровикина', которая скорее всего и превратится в основную линию фронта в Запорожской области.
  3. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 11:54
    +1
    Есть шутка; Самый большой обман - это готовить 3 часа, что бы поесть за 10 минут. Это как раз про укронациков - готовились и трезвонили полгода, а результат оказался пшиком.
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 12:17
      +1
      Ну вот... плов не дали поесть... 3 часа готовишь, и ешь 10 минут
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:55
    0
    Самое важное. Сколько бригад резерва осталось у ВФУ?
    В открытой печати самые разные данные. 5....9 бригад, причём неясно как пополняются разбитые. Качество мобресурса ВФУ, естественно падает, но мяса ещё миллион. Его не жалко ни Киеву, ни кураторам из Запроливья. Вооружений Запад тоже поставит немеряно.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:06
      +1
      Вооружений Запад тоже поставит немеряно.


      Это иллюзия.Раньше мог.Но после Арабской весны и последовавшими за ней конфликтами на Ближнем Востоке,а так же после тотального перевооружения и громадных оружейных потерь Украины в 2014-2023 годах Запад уже не может немеренно оружия поставить,так как этого немерянно у него уже нет. Наследие Холодной войны со складов что Советское,что Натовское уже использованно.А нового в таких же обьёмах после Холодной войны никто не производил.За снарядами вон в Израиль и Южную Корею гонцов посылать приходится.

      Самое важное. Сколько бригад резерва осталось у ВФУ?


      Есть конечно отдельные мнения как ниже мною приведённое,но считаю что до середины сентября им атаковать сил хватит,а там что выйдет,то выйдет. Им прийдётся принять по итогу любые результаты.

      "Летняя кампания своих целей достичь не сможет ни при каких вариантах. Даже если предположить, что они смогут там где-то проломить фронт, то кроме оперативных задач, выход к Токмаку, например, или продвижение на пару десятков километров, сделать больше ничего не получится. Силы потрачены. Сейчас в запасе в неприкосновенном осталось всего 4-5 бригад. Это вот эти знаменитые "страйкеровские бригады", ударные танковые бригады в составе британских "Челленджеров". Это какие-то еще десантно-штурмовые бригады. То есть то, что должно было пойти в прорыв и на большой скорости по крымским степям что называется наступать", - считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 12:16
        +1
        этого немерянно у него уже нет.
        Стоит добавить, что "немеряно денег" у запада тоже нет- станок может перегреть экономику,а так- есть, но тильке для себэ laughing . Все чаще раздаются голоса не выбрасывать деньги- миллиард фунтов, например- современный госпиталь "под ключ". Еще одна причина не выбрасывать деньги- развал России не состоялся и не состоится, это все более и более ясно. Нет протестного фронта, не требуют вызволить чифирящего сисяна- все тихо болмен. Стало быть, приза- России на сьедение с марионетками в Кремле- тоже не видать. Начинает доходить и в Лондоне.
        1. Виталий161
          Виталий161 Сегодня, 12:48
          0
          ну рассчитывать на бунт внутри РФ это изначально бредовая идея, особенно без каких то глобальных экономических потрясений в РФ
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 12:57
            0
            Главное чтобы власть сама не создавала предпосылок для чего то подобного.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:55
    0
    Киев активизировал контрнаступление против России, но наводит туман на его масштабы, жертвы и то, какие силы у него все еще есть в резерве
    Киеву при таких потерях больше не остается ни чего делать, как наводить туман. Ориентируйтесь на просьбы Киева - какие вооружения требует (уже давно не просит, а именно требует) значит это уже потерял если не полностью, то большую часть. И потихоньку привыкайте к мысли, что ВСУ в любом случае победить не смогут даже с вашей огромной помощью.
  6. михаил3
    михаил3 Сегодня, 11:56
    0
    Киев активизировал контрнаступление против России, но наводит туман на его масштабы, жертвы и то, какие силы у него все еще есть в резерве
    И этот туман столь плотен, что его не пробивают ни разведывательные спутники и самолеты западной коалиции, ни агенты их спецслужб, которыми Украина набита, как бочка селедкой)) Верим-верим...
  7. Seamaster
    Seamaster Сегодня, 12:05
    0
    А вы войдите в положение Зеленского.
    5 миллионов хох-ло-баб ломанулись на халяву в Европу и в Россию. Причем не старушки, а самого сексуального возраста.
    И возвращаться не планируют: кто пошел в проститутки, кто - в содержанки, а кто и в жены. Самые страшные - собирать клубнику.
    Хо-хло-мужики на Украине остались без половых партнёрш, а сами смыться не могут - аскеры караулят границы.
    Шо делать Зеле?
    Правильно - послать этих сексуально озабоченных ПОД российскую артиллерию и НА российские мины.
    И гендерный баланс восстановится.
    Умный еврей ведет тупых великоукров в бой против москалей.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 12:18
      0
      Хо-хло-мужики на Украине остались без половых партнёрш
      Гендерный состав укробеженцев- 60 на 40 примерно- молодых здоровых мужиков здесь тоже полно.
      1. Seamaster
        Seamaster Сегодня, 12:39
        0
        Так проанализируйте ваши же цифры.
        60% - 40% = 20%.
        А 20% от пяти миллионов - это ОДИН МИЛЛИОН!
        Именно столько хох-ло-самцов, оставшихся без омициального доступа к вагинам, Зеленскому и надо утилизировать, что он успешно и делает.
        Ранее - Бахмут, теперь "контрнаступ".
        Гонит своих солдатиков на убой, как свинюк на мясокомбинат.
  8. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 12:08
    -1
    Цитата: Бережливый
    янки и иже с ними тупо верят всей лжи о наступлении...Шизоиды они в таком случае.....

    Не, они, как сейчас модно выражаться, абъюзеры.
  9. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 12:16
    +1
    Хорошее дело не назовут Контранахрюк.........
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:35
      0
      Хорошего президента не назовут Кокаинонахрюк.
  10. Комментарий был удален.