The New York Times: с контрнаступлением Киева ничего не ясно, а его результат вызывает у Запада большие сомнения

Киев активизировал контрнаступление против России, но наводит туман на его масштабы, жертвы и то, какие силы у него все еще есть в резерве

Уже идёт к завершению второй месяц с того момента, как началось украинское контрнаступление, но каких-либо значимых результатов ВСУ достичь пока не удаётся.Американская газета The New York Times также отмечает, что с одной стороны сообщается об усиливающемся наступлении ВСУ, но его масштабы и результаты неясны и вызывают на Западе большие сомнения.пишет американское издание.По данным The New York Times, Киев усилил наступление на Запорожском фронте в направлении городов Мелитополь и Бердянск, но смог за всё время продвинуться только на пару километров.Издание также сообщает со ссылкой на американских чиновников, что в украинском контрнаступлении уже задействовано большинство обученных в западных странах подразделений.По словам авторов издания, в Киеве говорят, что наступление будет медленным и трудным. А в Институте по изучению войны (Вашингтон) заявили, что на Западе не следует ожидать «быстрого и существенного прогресса Украины». Мнение о том, что ВСУ далеки от продвижения за российские оборонительные линии поддержал и австралийский генерал в отставке Мик Райан.