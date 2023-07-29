Замглавы МИД России: Миротворцы в Приднестровье доказали свою востребованность и эффективность

За прошедшие годы ваша миссия убедительно доказала свою востребованность и эффективность

Присутствие миротворческого контингента ВС РФ в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) является вполне оправданным. Такой вывод можно сделать из заявления заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Михаила Галузина.Сегодня исполнился 31 год с момента ввода в Приднестровье российского миротворческого контингента. В связи с этим заместитель руководителя российского дипломатического ведомства направил поздравление военнослужащим-миротворцам. 29 июля 1992 года в республику был введен российский контингент, и с тех пор его присутствие является определенной гарантией безопасности ПМР.- подчеркнул замминистра иностранных дел РФ, обращаясь к миротворцам.Галузин отметил, что дискуссия об актуальности присутствия миротворцев в Приднестровье продолжается. Но в условиях сложной обстановки в регионе, деятельность миротворческого контингента очень важна, она является условием для «продвижения политического диалога».Напомним, что в настоящее время на территории ПМР находится Оперативная группа российских войск в Приднестровье, в состав которой входят два мотострелковых батальона и батальон управления. Присутствие российских военнослужащих является своеобразной гарантией безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Именно действия российских военных в свое время помогли предотвратить дальнейшее развитие конфликта в Приднестровье, провоцируемого молдавскими националистическими силами.