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Замглавы МИД России: Миротворцы в Приднестровье доказали свою востребованность и эффективность

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Замглавы МИД России: Миротворцы в Приднестровье доказали свою востребованность и эффективность

Присутствие миротворческого контингента ВС РФ в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) является вполне оправданным. Такой вывод можно сделать из заявления заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Михаила Галузина.


Сегодня исполнился 31 год с момента ввода в Приднестровье российского миротворческого контингента. В связи с этим заместитель руководителя российского дипломатического ведомства направил поздравление военнослужащим-миротворцам. 29 июля 1992 года в республику был введен российский контингент, и с тех пор его присутствие является определенной гарантией безопасности ПМР.

За прошедшие годы ваша миссия убедительно доказала свою востребованность и эффективность

- подчеркнул замминистра иностранных дел РФ, обращаясь к миротворцам.

Галузин отметил, что дискуссия об актуальности присутствия миротворцев в Приднестровье продолжается. Но в условиях сложной обстановки в регионе, деятельность миротворческого контингента очень важна, она является условием для «продвижения политического диалога».

Напомним, что в настоящее время на территории ПМР находится Оперативная группа российских войск в Приднестровье, в состав которой входят два мотострелковых батальона и батальон управления. Присутствие российских военнослужащих является своеобразной гарантией безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Именно действия российских военных в свое время помогли предотвратить дальнейшее развитие конфликта в Приднестровье, провоцируемого молдавскими националистическими силами.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:24
    +2
    Какая может быть дисскуссия?Какой и с кем политический диалог?С румынами?Высказывания этих безответственных людей в верхах вызывает оторопь и непонимание
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 11:27
      0
      Цитата: dmi.pris1
      С румынами?Высказывания этих безответственных людей

      Эка, как Вы деликатно называете врагов Россииwinked
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:28
        0
        Есть четкие определения.Но они все-матом.А тут это запрещено..
    2. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 11:28
      -1
      По поводу "людей в верхах", а вы за кого на предыдущих выборах президента голосовали?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:35
        +1
        А я не вижу достойных людей в бюллетене.Или фрики,или солнцеликий.Вычеркиваю и тех,и того yes
        1. AdAstra
          AdAstra Сегодня, 11:37
          -1
          Вычеркиваю это понятно, а голосовали то за кого? yes
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 11:54
            +1
            Вроде четко ответил-ни за кого.Считаю,что власть портит людей
            1. AdAstra
              AdAstra Сегодня, 12:01
              -1
              Хорошо, спасибо за ответ. hi """""
    3. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 11:35
      0
      Какая может быть дисскуссия?Какой и с кем политический диалог?С румынами?Высказывания этих безответственных людей в верхах вызывает оторопь и непонимание
      Просто, даже посылание в пешее эротическое путешествие румын и молдавских марионеток - это уже вроде как политический диалог. Заместо стрельбы.
    4. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:52
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Какая может быть дисскуссия?Какой и с кем политический диалог?С румынами?Высказывания этих безответственных людей в верхах вызывает оторопь и непонимание

      Ну тут вопрос , а как вы собираетесь ротацию этих войск делать или снабжать их?
    5. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:38
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Какая может быть дисскуссия?Какой и с кем политический диалог?С румынами?Высказывания этих безответственных людей в верхах вызывает оторопь и непонимание

      Когда входишь в чужой двор и на тебя лает собака, то говорить нужно с хозяином, а не с собакой.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 11:28
    0
    Без комментариев.
    Лебедь решил вопрос. А кормущечники кормятся
  3. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 11:31
    0
    Забудьте Приднестровье и Донбасс
    И даже пасть на них не разевайте -
    Там русский люд в отличии от вас
    А "Нэньку" и "Молдову" - продавайте!!!