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«Руки можно и не пожимать»: федерация фехтования переписала правила под украинских спортсменов

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«Руки можно и не пожимать»: федерация фехтования переписала правила под украинских спортсменов

Запад съехал с темы BLM и теперь раздувает тему «правильного отношения к украинцам». Под граждан этой страны перестраиваются международные правила и нормы – в политике, экономике, спорте. В отношении Украины и украинцев, например, нельзя объявлять дефолт даже если государство не погашает долги по ранее полученным кредитам. В отношении Украины нельзя вводить санкции, даже если эта страна занимает 1-е место в Европе по уровню коррумпированности чиновников.


Теперь правила «под Украину» переписывает и Международная федерация фехтования. Причём переписывает, по сути, задним числом, реагируя на инцидент с украинской фехтовальщицей Харлан.

Напомним, что по всем правилам федерации фехтовальщики после завершения боя обязаны проявить уважением друг к другу, пожав руки. Победившая в 1/32 турнира украинка отказалась пожать руку россиянке, выставив вперёд саблю, что является грубым нарушением регламента.
Через некоторое время Харлан узнала, что её дисквалифицировали, а также лишили лицензии на участие в Олимпиаде-2024. После этого начались традиционные стенания и «вой на болотах» о том, что «идут гонения на украинцев и Украину», что «мир не осуждает Россию» и прочее в том же духе.

Испугавшись этого наката, чиновники Международной федерации фехтования решили «соответствовать» моменту и теперь просто переписали правила. Теперь можно и не пожимать руку после поединка. Объяснено это тем, что «украинцы не хотят, чтобы к ним подходили спортсмены из России».

После и в МОК заявили, что Харлан не будет дисквалифицирована для участия в парижской Олимпиаде. Красноречивое свидетельство того, что правила пишутся «на коленке», причём так, как это выгодно определённой стороне.

А ведь можно же пойти ещё дальше: изначально присуждать победу в любых поединках, матчах, турнирах украинским спортсменам вне зависимости от их выступления, причём не забывая кланяться – «для всесторонней поддержки».
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61 комментарий
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 11:30
    +7
    «Руки можно и не пожимать»: федерация фехтования переписала правила под украинских спортсменов


    Прогиб засчитан.Марш к Нуланд за печенькой.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 11:35
      +6
      С таким подходом, про спорт скоро можно совсем забыть. Что хотят то и воротят... am
      1. Катя_Иванова
        Катя_Иванова Сегодня, 11:52
        +8
        Цитата: marchcat
        С таким подходом, про спорт скоро можно совсем забыть. Что хотят то и воротят... am

        Про спорт давно надо было забыть. Что хорошего в спорте? Молодежь калечит свое здоровье за деньги на потеху публике.
        1. marchcat
          marchcat Сегодня, 12:14
          0
          Что хорошего в спорте?
          Надеюсь, вы, это про профессиональный спорт? Про ГТО и его нормативы слышали? вот это спорт а не кривляние перед публикой.
        2. ettore
          ettore Сегодня, 12:17
          +4
          Цитата: Катя_Иванова
          Цитата: marchcat
          С таким подходом, про спорт скоро можно совсем забыть. Что хотят то и воротят... am

          Про спорт давно надо было забыть. Что хорошего в спорте? Молодежь калечит свое здоровье за деньги на потеху публике.

          Поправка - профессиональный спорт. Любительский надо развивать.
          1. Катя_Иванова
            Катя_Иванова Сегодня, 12:34
            -4
            Цитата: ettore
            Поправка - профессиональный спорт. Любительский надо развивать

            А зачем? Деньги девать некуда? В чем смысл любительского спорта. Помнится, мои прадеды с прабабками в деревне и слова-то такого не знали "спорт". А всю жизнь работали и по 10 детей рожали и до глубокой старости жили.
            1. KJIETyc
              KJIETyc Сегодня, 12:46
              +2
              Ох эти деревенщины. Как оно , корову подоила уже? Дрова нарубила? Или свою задницу отращиваешь на диване, комментя в нете все подряд ?
              1. Катя_Иванова
                Катя_Иванова Сегодня, 12:50
                -1
                Цитата: KJIETyc
                Ох эти деревенщины. Как оно , корову подоила уже? Дрова нарубила? Или свою задницу отращиваешь на диване, комментя в нете все подряд ?

                Почему отращиваю? У меня нормальный обмен веществ и мне нет нужды переводить свои деньги чтобы занять каким-то бездельникам их свободное время. Все равно спорт не создает никакого полезного продукта. А то и так одни певцы, блогеры, фитнес-тренеры и прочие инфоцыгане кругом. Зачем такой образ жизни еще и поощрять?
          2. Александр Ра
            Александр Ра Сегодня, 13:07
            0
            Поправка - профессиональный спорт. Любительский надо развивать.
            Еще поправка: надо развивать массовый спорт. Любительский сам разовьется.
    2. Люмира
      Люмира Сегодня, 12:19
      +2
      Тут не прогиб, а в кольцо свернулись - украинке дали КВОТУ на участие в олимпиаде, если она не попадет туда нормальным ходом. Отсюда и наглость и не стесняясь показывает дурь - ей все можно (ИМ всем получается)
  2. al3x
    al3x Сегодня, 11:33
    +10
    Если так пойдет, то скоро для победы будет просто достаточно быть украинским спортсменом. wassat
    1. Володин
      Володин Сегодня, 11:34
      0
      Цитата: al3x
      Если так пойдет, то скоро для победы будет просто достаточно быть украинским спортсменом

      в тексте об этом и написано
      1. vik669
        vik669 Сегодня, 11:46
        +3
        А что бы побеждать просто достаточно что бы не было украинских спортсменов на глобусе!
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 11:50
          -3
          Цитата: vik669
          А что бы побеждать просто достаточно что бы не было украинских спортсменов на глобусе!

          Ну вообщем то украинская спортсменка победила в поединке.
          1. Decimalegio
            Decimalegio Сегодня, 12:01
            +1
            Но прежде всего потому, что у русского спортсмена было все это желание пожать руку нацисту, сатанисту, возможно, наркозависимому украинскому спортсмену laughing
          2. Васян1971
            Васян1971 Сегодня, 12:25
            0
            Цитата: Арон Заави
            Ну вообщем то украинская спортсменка победила в поединке.

            Регламент есть регламент. Орднунг есть орднунг. request
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:00
      +1
      Цитата: al3x
      Если так пойдет, то скоро для победы будет просто достаточно быть украинским спортсменом.

      Проще всего этим МОКам и федерациям, сразу без волокиты, всем приехавшим украинским "спортсменам", вручить все медали и спокойно разъехаться по домам.

      Раз начали прогибаться, так прогибайтесь до конца.
      Больше спорта нет, осталась, только грязь и американские улыбки на довольных фейсах.
    3. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 12:21
      0
      Цитата: al3x
      Если так пойдет, то скоро для победы будет просто достаточно быть украинским спортсменом. wassat

      А гендернонеопределëнный укроспортсмЭн - сразу чемпион!
  3. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 11:35
    0
    Чем мельче клоп, тем больше вони...
    Чем меньше пес, тем больше лая...
    Пускай и дальше громче стонут...
    Пускай и дальше злее лают...
    Пусть европейские "партнеры",
    Запомнят навсегда, друзья,
    Вступать с Россией можно в споры,
    Но оскорблять ее нельзя...
    Ну, вам же это выйдет боком...
    Что ж вы не можете понять,
    Когда даете русофобам,
    Пожар в Европе раздувать...
    Сгорят в нем все, но мы-то знаем,
    Что попадет Россия в PAЙ,
    А тот, кто мир наш разрушает,
    Тот просто cдoxнет - так и знай!
  4. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:37
    +5
    Пора уходить из всех спортивных федераций, где нас дискриминируют. И организовывать все заново по эгидой БРИКС.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 11:59
      -1
      Цитата: Pavel57
      организовывать все заново по эгидой БРИКС.

      А члены БРИКС обрадуются, зааплодируют, и гуськом за Россией потянутся.
    2. Sadam2
      Sadam2 Сегодня, 12:38
      -4
      Так уже ото всюду выперли. Спустились на уровень талибана севкорейцев и новые друзья в африке)))
  5. Старый Оператор
    Старый Оператор Сегодня, 11:37
    +2
    Проституция, распространившись на политику, не останавливается и начинает доминировать в спорте и других областях человеческой деятельности.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:39
    -4
    Тогда мы обязаны от мока требовать чтобы нашим спортсменам и спортсменам давали золотые медали только по факту нашего присутствия на том или ином соревновании,даже без участия в нём!Приехали на чемпионат мира по боксу,к примеру,забрали всё комплекты "золота " и пусть там без нас и соревнуются.....
    1. Игорь_Сергеевич
      Игорь_Сергеевич Сегодня, 11:57
      -1
      Для этого надо чтобы была бы выполнена хоть одна из заявленных целей СВО
    2. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 12:00
      -1
      Цитата: Бережливый
      мы обязаны от мока требовать чтобы нашим спортсменам и спортсменам давали золотые медали только по факту нашего присутствия на том или ином соревновании.,..
      .., а wagnerы приедут за медалями lol и белорусы серебро пусть требуют laughing
  7. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 11:39
    +2
    Это палка о двух концах. Мы ведь тогда тоже можем не пожимать руку украинцам, особенно зная что она бандеровка, или другим если они расисты или гомосексуальные личности. soldier
  8. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 11:39
    +3
    Что ООН , что МОК это карманные структуры США. Пора бы БРИКС, ШОС и другим подумать об альтернативном проведении Олимпиад!
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:43
    +2
    Как уже опостылели все этит МОК, международные федерации видов спорта без стеснения применяющие дискриминационные меры к российским спортсменам и отмазывающие своих и тех кто в американском тренде. Ушлепок на ушлепки сидит и ушлепком подгоняет. Шабаш нечести на Лысой горе.
  10. Динич
    Динич Сегодня, 11:43
    0
    МОК - позорище.
    Текст моего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:57
      +7
      Цитата: Динич
      МОК - позорище.

      позорище - выступление под белой тряпкой
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 12:20
        -1
        Цитата: Василенко Владимир
        выступление под белой тряпкой

        Выходит, что украинская спортсменка капитуляцию российской не приняла. Вообще, трудно ожидать, что граждане стран, между которыми происходят БД, будут проявлять какое то уважение между собой.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 13:04
          +1
          Цитата: мордвин 3
          будут проявлять какое то уважение между собой.

          если ты отказываешься от Родины то тебя вообще ни кто ни когда уважать не будет
  11. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 11:44
    +8
    НУ так не нужно выступать под "нейтральным флагом" и всё будет нормально.
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 11:55
      +2
      Такими темпами нам скажут в СВО "выступать" под нейтральным флагом laughing Видешь русских? Нет... И я не вижу, а они есть! good
    2. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 12:06
      +4
      Цитата: AdAstra
      не нужно выступать под "нейтральным флагом" и всё будет нормально.
      Вот это в десяточку: поведение хохлушки и спортивных функционеров не спортивное, что и неудивительно, но переживать за спортсмена под белым флагом??? Это лично ее унижение, притом со всех сторон. К Стране она отношение не имеет. Перефразируя старика Черчиля:- выбирая унижение между противодействием и унижением: получишь и унижение и противодействие. Белый флаг он и есть белый флаг
  12. km-21
    km-21 Сегодня, 11:54
    -4
    Из данного скандала я бы сделал два вывода. Во-первых Запад по отношению к России во все времена вел себя по-хамски, поэтому ничего сверхъестественного не произошло. Во-вторых, в спорте надо прежде всего побеждать, а не раздувать скандал по поводу хамского поведения соперников. Поэтому давайте не будем уподобляться крикливым базарным торговкам. Украинка победила и заслужила право продолжать дальнейшую борьбу за первенство. А россиянка проиграла, поэтому все остальное большого значения не имеет.
    1. Sadam2
      Sadam2 Сегодня, 12:44
      -2
      Зайдите на спортекспресс. Там полностью новость. Там договорённость щас не ручкаться, росс саблистка проиграла и как вариант сделала провокацию ...щас нигде не ручкаются ни в тенисе ни в легк атлетике хотя рядом тренируются и общаются вне ... иначе функционеры сожрут с обоих сторон
  13. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 11:54
    +8
    Пусть безродные нейтралы под белой тряпкой капитуляции вообще скажут спасибо, что им в лицо еще не плюют.
    1. Солдатов В.
      Солдатов В. Сегодня, 12:03
      +1
      А угроза колюще - рубищем оружием после спортивного поединка не является уголовно- наказуемым действием? В следующий раз она голову снесёт россиянке в порыве ненависти. soldier
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 12:22
        -1
        Цитата: Солдатов В.
        А угроза колюще - рубищем оружием после спортивного поединка не является уголовно- наказуемым действием?

        Это как бы спортинвентарь, а не оружие.
  14. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:55
    +8
    один вопрос, зачем в очередной раз поехали унижаться?
    1. DvaParovoza
      DvaParovoza Сегодня, 12:11
      +2
      Поддерживаю. И более того: всем выступающим под чужими флагами, какими то придуманными нейтральными, либо вообще без флага запретить в дальнейшем любые выступления под своим родным флагом за честь своей страны (не пишу российским, потому, что к беларусам применяется такая же беспрецедентная дискриминация), ибо выступления без главной символики своей страны роняют честь и авторитет державы. А все нытье типа: "у спортсменов очень короткая спортивная жизнь..." - на фронте у ребят тоже весьма условно с продолжительностью жизни. только отнюдь не спортивной.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:17
      +1
      Цитата: Василенко Владимир
      один вопрос, зачем в очередной раз поехали унижаться?

      За баблом поехали. Зачем же ещё.
      1. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 12:42
        -5
        Т.е. спортсмен, который потратил всю жизнь на тренировки и участвует на уровне международки святым духом питатся должен или манной небесной? Или ты его содержать будешь?
        Ты вот на работу ходишь - начальник тебя не уважает... но ты деньги получаешь? Ну ходи на работу забесплатно laughing
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 13:09
          +3
          Цитата: Enceladus
          Т.е. спортсмен, который потратил всю жизнь на тренировки и участвует на уровне международки

          оставьте эту фигню для либеральной тусовки человеков мира
          Цитата: Enceladus
          Ты вот на работу ходишь - начальник тебя не уважает...

          во первых, с какого перепуга вы мне тыкаете?!!
          во вторых, если ВЫ терпите хамство на работе, то это ВАШИ личные проблемы
          в третьих, начальник мне один раз нахамил, это было в 97 году, с тех пор работаю на себя
          в четвертых, в России как бы спорт не отменили, есть внутрироссийские соревнования
          p.s. подскажите какой продукт производят спортсмены, за что они получают деньги, на что они жизнь тратят?
  15. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 11:58
    +2
    Следующим шагом будет: По завершении можно дать в рыло...
  16. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 11:58
    0
    Всё правильно, присуждать победу заранее без всяких соревнований..
    И при этом ещё и обувь им целовать при вручении медалей.
    Лакеи им имя.
  17. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 11:59
    0
    Руководятлы МФФ продемонстрировали необычайную гибкость позвоночника !
  18. viktor_ui
    viktor_ui Сегодня, 12:01
    +6
    А нехрен ездить на Русофобские спортивные соревнования , выступать там без флага Родины, быть опущенным морально с самого начала за сомнительные профиты якобы об обмене спортивным опытом. Вам плюют в лицо враги по факу и вы хотите чтобы они вам ешо и ручки свои подавали ??? На этих соревнованиях якобы куча гадья кормится которым за Державу ну ваще не обидно и деньги не пахнут у них и так уже не первый год наблюдаю это помойное шоу.
  19. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 12:02
    +5
    Ну то есть, сначала приняли неполиткорректное решение - пришлось вмешаться Госдепу и поправить.
    Нафига нам вообще этот международный спорт, который уже давно стал политическим инструментом?
  20. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 12:04
    +3
    Зачем наши спортсмены ездят унижаться и унижать страну? Вылететь во втором круге?
    Да и господин Усманов до сих пор финансирует федерацию фехтования?
  21. CheeRock
    CheeRock Сегодня, 12:05
    +1
    Цитата: km-21
    Из данного скандала я бы сделал два вывода. Во-первых Запад по отношению к России во все времена вел себя по-хамски, поэтому ничего сверхъестественного не произошло. Во-вторых, в спорте надо прежде всего побеждать, а не раздувать скандал по поводу хамского поведения соперников. Поэтому давайте не будем уподобляться крикливым базарным торговкам. Украинка победила и заслужила право продолжать дальнейшую борьбу за первенство. А россиянка проиграла, поэтому все остальное большого значения не имеет.

    Есть правила и кодексы. Следуя Вашей логике наша спортсменка имела право достать пистолет, застрелить украинку и выиграть поединок. Какая разница, если:
    - правила можно нарушать и тебе за это ничего не будет;
    - правила тут же перепишут под тебя.
    1. km-21
      km-21 Сегодня, 12:29
      +1
      Цитата: CheeRock
      Есть правила и кодексы. Следуя Вашей логике наша спортсменка имела право достать пистолет, застрелить украинку и выиграть поединок. Какая разница, если:
      - правила можно нарушать и тебе за это ничего не будет;
      - правила тут же перепишут под тебя.

      Отвыкайте от этих глупостей. Правила и кодексы работают только тогда, когда нарушителя можно привлечь к ответственности. В данном случае мы не можем наказать ни хамоватую спортсменку, ни ее хамоватых покровителей. Поэтому гораздо правильней будет не махать кулаками после драки, а доказать врагу нашу силу иным способом. А уж потом устанавливать НАШИ правила в спорте и требовать их соблюдения.
  22. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 12:08
    -2
    О спорт, ты мерзость!

    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  23. dandi
    dandi Сегодня, 12:09
    +3
    Такой ,,хоккей,, нам не нужен!..Или,всё-таки, пусть будет? А иначе куда же будет ездить весь этот сонм чинуш от спорта:зарубежные поездки, туры и т.д.Но самое большое унижение приходится испытывать остальным гражданам нашей страны, глядя на спортсменов, выступающих под белым флагом,без гимна и слепо исполняющих все хотелки разных международных спортивных организаций.
  24. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:14
    -3
    Пора вообще отказаться от участия в таких позорных соревнованиях, да ещё с участием всяких трансгендеров. Один вопрос - премии не меньше, чем олимпийские. Все приедут, кто может.
    Развивать Игры Дружбы! ИМХО - проводить в постоянно в Сочи зимние и летние. Один год Большие, один - юниоры, один - ветераны, один - инвалиды.
    Первые в истории Всемирные Игры Дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге, сообщает пресс-служба соревнований.
    О согласовании дат проведения турнира заявил генеральный директор оргкомитета Игр Алексей Сорокин в рамках форума «Россия — Африка».
    Программа соревнований будет включать в себя 27 видов спорта. Из олимпийских видов будут представлены баскетбол, бокс, легкая атлетика, плавание, художественная гимнастика и другие. Из неолимпийских — пляжный футбол, спортивное программирование, акробатический рок-н-ролл и другие дисциплины, набирающие популярность в мире.
    Москва примет у себя основную часть соревнований, которые преимущественно пройдут в спортивном кластере столицы — Олимпийском комплексе «Лужники». В Екатеринбурге будут организованы соревнования по легкой атлетике, водным видам спорта и дзюдо.
  25. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:21
    +1
    А вообще что там делала Федерация фехтованию РФ на чемпионате мира- если наших топов лешили допуска.Мы уж как нибудь,бочком пролезем.Проигрыш с разгромным счётом украинке ,для президента Федерации РФ фехтованию ни чего не значит?Где битва за нашу Екатерину Великую сильнейшую фехтовальщицу?Бери пример- с Вяльбе!Бери пример с пловцов - которые бьют мировые рекорды ,на российских соревнованиях.Бери пример с российских фигуристок- без нас ,это езда польду.Моё личное мнение - гнать таких надо из руководства спорта. Страшная тайна спорта РФ,осваивать бюджетные деньги.У меня перед глазами ,великий Константинов- хоккеист из Мурманска ,который ребёнком чистил площадку для тренировок - ОДИН.Обоатитесь к Виннер,если что то не понимаете что такое патриотизм.Участие фехтовальщиков РФ в чемпионате Мира,это позор.Вы подписали заранее проигрыш.Сколько денег Федерация (руководство )получило?
  26. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 12:24
    +1
    Цитата: Арон Заави
    Ну вообщем то украинская спортсменка победила в поединке.

    Регламент есть регламент. Орднунг есть орднунг. request
  27. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 12:57
    0
    Все идет к тому что Россия и дружественные страны создадут свои спортивные организации, основанные на равноправии
  28. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:23
    0
    Скоро в спорте останутся радужные, трансы и украинцы...
    Нам такой спорт не нужен.
    А теперь давно очевидное... прогнулся раз, будут прогибать всегда.