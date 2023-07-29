«Руки можно и не пожимать»: федерация фехтования переписала правила под украинских спортсменов

Запад съехал с темы BLM и теперь раздувает тему «правильного отношения к украинцам». Под граждан этой страны перестраиваются международные правила и нормы – в политике, экономике, спорте. В отношении Украины и украинцев, например, нельзя объявлять дефолт даже если государство не погашает долги по ранее полученным кредитам. В отношении Украины нельзя вводить санкции, даже если эта страна занимает 1-е место в Европе по уровню коррумпированности чиновников.Теперь правила «под Украину» переписывает и Международная федерация фехтования. Причём переписывает, по сути, задним числом, реагируя на инцидент с украинской фехтовальщицей Харлан.Напомним, что по всем правилам федерации фехтовальщики после завершения боя обязаны проявить уважением друг к другу, пожав руки. Победившая в 1/32 турнира украинка отказалась пожать руку россиянке, выставив вперёд саблю, что является грубым нарушением регламента.Через некоторое время Харлан узнала, что её дисквалифицировали, а также лишили лицензии на участие в Олимпиаде-2024. После этого начались традиционные стенания и «вой на болотах» о том, что «идут гонения на украинцев и Украину», что «мир не осуждает Россию» и прочее в том же духе.Испугавшись этого наката, чиновники Международной федерации фехтования решили «соответствовать» моменту и теперь просто переписали правила. Теперь можно и не пожимать руку после поединка. Объяснено это тем, что «украинцы не хотят, чтобы к ним подходили спортсмены из России».После и в МОК заявили, что Харлан не будет дисквалифицирована для участия в парижской Олимпиаде. Красноречивое свидетельство того, что правила пишутся «на коленке», причём так, как это выгодно определённой стороне.А ведь можно же пойти ещё дальше: изначально присуждать победу в любых поединках, матчах, турнирах украинским спортсменам вне зависимости от их выступления, причём не забывая кланяться – «для всесторонней поддержки».