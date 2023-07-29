Советник главы Офиса президента Украины дал прогноз по срокам завершения конфликта, совпадающий с электоральным циклом в США

Боевые действия на Украине могут продлиться еще 17 месяцев. С таким заявлением выступил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, который дал интервью украинской прессе. Украинский политик считает, что эти месяцы «будут однотипными».Семнадцать месяцев, о которых заявляет Подоляк, истекут в январе 2025 года. Примечательно, что именно в это время должна будет пройти и инаугурация нового президента США, так как президентские выборы в Соединенных Штатах состоятся в ноябре 2024 года.Ранее многие аналитики связывали продолжительность конфликта на Украине с результатами предстоящих президентских выборов в США. Один из наиболее распространенных прогнозов утверждает, что если президентом США в 2024 году будет избран Дональд Трамп, то поддержка Украины со стороны Вашингтона может прекратиться. Сам Трамп не раз заявлял о том, что он против этого конфликта, и обещал завершить его за 24 часа.С другой стороны, аналитики допускают и вероятность завершения конфликта по инициативе администрации действующего президента США Джо Байдена. Перед выборами Байден может озаботиться своей поддержкой со стороны избирателей, а позитивное отношение к военной и финансовой помощи Украине со стороны американцев неуклонно снижается.К тому же, республиканское большинство Конгресса США может надавить на Байдена в плане поддержки Украины, если ВСУ так и не смогут продемонстрировать нормальных результатов на поле боя.Таким образом, прогноз Подоляка полностью совпадает с электоральным циклом в США, что в очередной раз подтверждает полную зависимость украинского государства от американских покровителей и очень большой уровень влияния Вашингтона на происходящие на Украине события.