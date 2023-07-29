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Советник главы Офиса президента Украины дал прогноз по срокам завершения конфликта, совпадающий с электоральным циклом в США

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Советник главы Офиса президента Украины дал прогноз по срокам завершения конфликта, совпадающий с электоральным циклом в США

Боевые действия на Украине могут продлиться еще 17 месяцев. С таким заявлением выступил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, который дал интервью украинской прессе. Украинский политик считает, что эти месяцы «будут однотипными».


Семнадцать месяцев, о которых заявляет Подоляк, истекут в январе 2025 года. Примечательно, что именно в это время должна будет пройти и инаугурация нового президента США, так как президентские выборы в Соединенных Штатах состоятся в ноябре 2024 года.

Ранее многие аналитики связывали продолжительность конфликта на Украине с результатами предстоящих президентских выборов в США. Один из наиболее распространенных прогнозов утверждает, что если президентом США в 2024 году будет избран Дональд Трамп, то поддержка Украины со стороны Вашингтона может прекратиться. Сам Трамп не раз заявлял о том, что он против этого конфликта, и обещал завершить его за 24 часа.

С другой стороны, аналитики допускают и вероятность завершения конфликта по инициативе администрации действующего президента США Джо Байдена. Перед выборами Байден может озаботиться своей поддержкой со стороны избирателей, а позитивное отношение к военной и финансовой помощи Украине со стороны американцев неуклонно снижается.

К тому же, республиканское большинство Конгресса США может надавить на Байдена в плане поддержки Украины, если ВСУ так и не смогут продемонстрировать нормальных результатов на поле боя.

Таким образом, прогноз Подоляка полностью совпадает с электоральным циклом в США, что в очередной раз подтверждает полную зависимость украинского государства от американских покровителей и очень большой уровень влияния Вашингтона на происходящие на Украине события.
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22 комментария
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:47
    -9
    Продление войны выгодно России, Запад не может бесконечно тратить свои ресурсы, пока Китай крепнет
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:49
      +8
      Цитата: Carlos Sala
      Продление войны выгодно России

      Продление войны выгодно Китаю.
      1. Carlos Sala
        Carlos Sala Сегодня, 12:07
        0
        А также для России, если она, несмотря на износ, хоть частично добьется поставленных целей. Повторяю, Запад не может продолжать тратить и тратить, пока Китай продолжает укрепляться без каких-либо затрат.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 12:33
          +1
          Разрушение экономических связей с НАТО и выстраивание этих связей с независимыми государствами выгодно России и болезненно для НАТО.
          Рост экономических связей России с Китаем выгоден и России и Китаю, но тут надо соблюдать осторожность, чтоб не впасть в слишком большую зависимость от Китая. А там, где такая зависимость уже есть (например в поставках компьютеров) - надо от неё избавляться. Поскольку рано или поздно в Китае кто-то не удержится от того, чтоб в угоду текущему моменту эти поставки перекрыть.
        2. Lptsk
          Lptsk Сегодня, 12:38
          0
          Россия взяла больше, чем собиралась. Изначально задача была днр лнр ,русский язык, нейтральный статус и нацыков нах. А получилось почти вьс юг и ТД и ТП.
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 11:53
      +5
      Не знаю, кому это выгодно, но точно не нам... Сражаться, по сути, в одиночку с экономикой Запада и его ВПК не такое уж большое удовольствие... Ну а Китай по прежнему сидит на берегу и ждёт, когда проплывёт труп врага... Или два трупа... Помощь от него конечно есть, но очень уж какая то опосредованная...
    3. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 12:09
      +4
      Продление войны выгодно России, Запад не может бесконечно тратить свои ресурсы, пока Китай крепнет

      Однако сказочник вы знатный. Запад теряет ресурсы , Китай крепнет а Россия извлекает выгоду ? В чём ? В том что теряет своих сыновей и тратит миллиарды из бюджета страны на проведение СВО ? Даже после СВО нужно будет колоссальное количество средств на восстановление новых регионов вошедших в состав РФ, а это средства опять же из бюджета РФ.
    4. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 12:24
      +1
      Неволнуйтесь, они продолжат. Просто перейдут к террору и партизпнщине с минной войной, но с утра все как один будут за российскими паспартами гимн в очередях спевать.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:52
    0
    Судя по маниакальному стремлению к переговорам нашей верхушки,это может произойти в любой момент.Хорошо,что утырки в Киеве всячески противятся этому
    1. Seamaster
      Seamaster Сегодня, 12:15
      0
      Точно.
      И предатель Чуйков вел переговоры с комендантом Берлина Вейдлингом 1 мая 1945 года.
      Тоже маньяк?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:43
        0
        В своем уме?К нему приплелся унылый Вейдлинг с мольбой..Это было не переговоры,а ожидание капитуляции вермахта
        1. Seamaster
          Seamaster Сегодня, 13:05
          0
          Извините, но я про ВАШ ум ничего не писал.
          Видимо, зря.
          Теперь по сути.
          На ПЕРЕГОВОРЫ о капитуляции гарнизона Берлина приезжал не сам Вейдлинг, а его представитель.
          И это были ПЕРЕГОВОРЫ, а не ТОЛКОВИЩЕ, как вы, судя по всему, считаете.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 13:07
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Судя по маниакальному стремлению к переговорам нашей верхушки,это может произойти в любой момент.

      Так и в чём же по вашему, это выражается?
      В том, что Китай, Бразилия, Турция и т.д. и т.п предлагают посредничество в переговорах и мирные планы? Дык это не наша инициатива. То, что наши делают заявления о том, что готовы к переговорам? Так мы были готовы к переговорам ещё до начала СВО и давали им целый пакет условий при учёте которых странами Запада и украины, всё было бы тип-топ, но этот "пакет" на тот момент проигнорировали. Если сейчас наши и говорят о готовности к переговорам, то ровно на ТЕХ ЖЕ УСЛОВИЯХ, которые выдвигались в ноябре 2021 года + дополнительные условия, которые предусматривают то, что статус новых российских территорий уже пересматриваться не будет.
      Так в чём маниакальное стремление любезный? Обосновать сможете?
  3. blackcat
    blackcat Сегодня, 11:56
    +2
    Ребята перевирают слова Трампа, он сказал что предложит Путину завершить конфликт , а если тот не согласится то помощь Украине будет увеличина до огромных размеров , поэтому не надо надеяться что щас сменится президент в США и все будет тип топ, как бы хуже не стало , т.к. влияние выборов исчезнет am
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:02
    +1
    прогноз Подоляка полностью совпадает с электоральным циклом в США
    Нужно проверить и другие "циклы", которые Киев старательно подгоняет под американские. Скоро американцы им распишут распорядок дня от подъема до отбоя: туалет, ода Сша и ЕС (вместо зарядки), прием пищи, "подвиг", зализывание ран после "подвига", время на паперти с протянутой рукой и т.д.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:02
    +3
    Вбить в пыль в киеве три десятка зданий и мест дислокации всу ,разнести там всё мосты и железнодорожные развязки,и война кончится уже в этом году!
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 13:14
      0
      Цитата: Бережливый
      Вбить в пыль в киеве три десятка зданий и мест дислокации всу ,разнести там всё мосты и железнодорожные развязки,и война кончится уже в этом году!

      Скромно напомню что после того как Гитлера в коврике на мусорку оттащили - война еще 9 дней шла.
      А кое где еще дольше.
      А вы наивно надеетесь что со смертью Зе преемников не найдется - США тут же назначат нового Зе..
      И все пойдет по кругу
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:04
    0
    Гадай, не гадай, что там будет потом... очевидно, реализован свои планы по максимуму, именно сейчас, нам на то, что будет потом, будет сильно пофиг, а то и абсолютно наплевать.
  7. HAM
    HAM Сегодня, 12:04
    0
    В Америке "циклы",а отдувается за это весь мир....как это похоже на другие.....
  8. Seamaster
    Seamaster Сегодня, 12:19
    0
    А почему 17 месяцев?
    Кандидатам в презики США надо будет определиться по украинской теме месяца хотя бы за 3-4 ДО выборов.
    Так что, свидомый, переходить тебе на здоровый хавчик в Лефортово где-то через год.
    Или начинайте приваривать наружные поручни к своим пассажирским самолетам уже заранее.
  9. Dzafdet
    Dzafdet Сегодня, 12:31
    0
    Мы не в том положении,чтобы воевать с Западом. У нас коррупция,экономика развалена, импотенты и предатели в генштабе,в страну Путин массово ввозит мусульман,чтобы уничтожить русское население.Плюс гибель населения на войне...
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 13:17
      -1
      Цитата: Dzafdet
      Мы не в том положении,чтобы воевать с Западом. У нас коррупция,экономика развалена, импотенты и предатели в генштабе,в страну Путин массово ввозит мусульман,чтобы уничтожить русское население.Плюс гибель населения на войне...

      Да да, все плохо...
      Только одно непонятно- почему вы еще здесь или ни на митинге протеста?