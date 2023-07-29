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Украинские военные регулярно и методично обстреливают Донецк, Макеевку и Горловку

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Украинские военные регулярно и методично обстреливают Донецк, Макеевку и Горловку

ВСУ снова подвергли обстрелам города Донбасса. Украинские военные регулярно и методично обстреливают Донецк, Макеевку и Горловку, а также другие населенные пункты Донецкой Республики.

Об этом свидетельствуют ежедневные отчеты Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима (СЦКК ДНР).

Согласно их информации, в общей сложности по населению Донбасса за период с нуля часов 28 июля до нуля часов 29 июля украинскими военными было выпущено 226 разнообразных боеприпасов как советского, так и западного производства. Речь идет об РСЗО, артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров, а также об ударных дронах.

В столице республики под обстрелы попало пять из девяти районов Донецка – Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский. Кроме того, удары наносились по Горловке, Макеевке, Ясиноватой, Старомихайловке и Шахтерску.

Всего зафиксировано 59 фактов ведения огня укринскими карателями по мирному населению Донбасса.

В результате вчерашних обстрелов в Киевском районе Донецка погиб мужчина. По данным СЦКК, в городе получили ранения различной степени тяжести восемь человек, в том числе девочка 2014 года рождения, которая сейчас находится в тяжелом состоянии.

Именно в 2014 году начались обстрелы Донецка украинскими войсками, которые продолжаются и сегодня. При этом больше всего обычно страдают Киевский, Петровский, Куйбышевский и Кировский районы.
Использованы фотографии:
https://t.me/DNR_SCKK
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13 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:58
    +3
    Ну ерунда,сейчас Захарова как гневно зыркнет глазами ,всушники массово начнут в плен сдаваться-целыми полками и со всем вооружением!
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 11:59
    -2
    Им потом прилетает в три раза больше, но по военной инфраструктуре, а они стреляя по гражданской явно пытаются вызвать недовольство населения... Американцы, гибель сотен тысяч японцев в Хиросиме и Нагасаки оправдали тем, что если бы они не сбросили атомные бомбы на эти два города, жертв в этой войне было бы намного больше... Сегодня в японских школах это так и преподаётся школьникам и японские дети свято верят, что сбросив эти бомбы, США сделало огромное благо для Японии ... Ну, так давайте и мы поучимся у американцев такому цинизму, прагматизму и умению строить такие причинно - следственные связи ... Может тоже «что-нибудь» сбросим на Киев, Львов, Винницу... Глядишь, лет через тридцать и украинские школьники будут свято верить, что Россия, сделав это, совершила огромное благо для Украины, не позволив стать ей колонией Запада... Украина, как же тебе повезло, что Россия это не Соединенные штаты Америки...
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    1. Всем_Добра
      Всем_Добра Сегодня, 12:45
      -1
      Ты из больнички что ли пишешь. Ты можешь представить что произойдет если РФ применит ядерное оружие ? Я не могу например. Последствия могут быть фатальные для многих.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:05
    -1
    Терпение друзей из Донецка на пределе. Когда же это наконец кончится?
  4. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 12:06
    +6
    Как там уж было 24.02.2022, "Защитить Донбасс от обстрелов", да? Но что-то пошло не так, зато бестолковых дел уголовных в СК, как у дурака махорки.
    1. GeorgeSev85
      GeorgeSev85 Сегодня, 12:16
      +4
      Ну защищать Донбасс, про это уже никто не вспоминает. Теперь мы вот делаем серьезную оборону в ожидании их контрнаступа .... Самим бы как то защититься.
      Было время когда мы начали четко и быстро ... но Верховный был как обычно вероломно обманут Западными Партнёрами.
      Путин: РФ просили отвести войска из-под Киева весной 2022 года, чтобы создать условия для мирного договора
      Президент России Владимир Путин заявил, что отвод российских войск из-под Киева был условием для заключения мирного договора с Украиной, но после того, как это было сделано, Киев отказался от договоренностей.
  5. Vladimirovich_7
    Vladimirovich_7 Сегодня, 12:09
    0
    Причем Захарова. Она просто говорун. Тут изначальный план был мягко сказать провальный. Потом просто как снежный ком. Теперь просто паритет сил.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:18
    -1
    ВСУ снова подвергли обстрелам города Донбасса.
    И будет это продолжаться снова и снова пока ВСУ не отодвинут, а вот когда это произойдет пока вопрос. Но даже когда отодвинут обстрелам будут подвергаться другие города западнее и северо-западнее Донецка.
    1. Cartalon
      Cartalon Сегодня, 12:29
      +1
      Если их отодвинуть городов не будет одни руины.
  7. Konnick
    Konnick Сегодня, 12:31
    -1
    Цитата: GeorgeSev85
    Ну защищать Донбасс, про это уже никто не вспоминает. Теперь мы вот делаем серьезную оборону в ожидании их контрнаступа .... Самим бы как то защититься.
    Было время когда мы начали четко и быстро ... но Верховный был как обычно вероломно обманут Западными Партнёрами.
    Путин: РФ просили отвести войска из-под Киева весной 2022 года, чтобы создать условия для мирного договора
    Президент России Владимир Путин заявил, что отвод российских войск из-под Киева был условием для заключения мирного договора с Украиной, но после того, как это было сделано, Киев отказался от договоренностей.

    Хороший комментарий, теперь стало ясно кто виноват, что мы не можем отодвинуть ВСУ от Донецка, оказывается "гарант" думал договориться с самого начала...лучше бы он промолчал...
  8. иван2022
    иван2022 Сегодня, 13:02
    -1
    Хе... Хе.. Все знают, кто виноват, но никто не знает, что делать.
    Делать должен "добрый барин, который придёт, если чо... .."

    Что-то мне подсказывает, что добрый барин не придёт. Ему надоело с такими тусоваться.
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 13:03
    +1
    ежедневные отчеты Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима (СЦКК ДНР).

    Какой изгиб извилины мозга придумывает такие названия?
    ЦККВВРКР по ДНРвСРФ, ЛНРв СРФ и ЗОвСРФ.
  10. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 13:25
    0
    На месте Горловки и Донецка должна была быть "колыбель революции гидности" - Киев. Но вот чья-то наивная "доверчивость" свела на нет усилия военных.