ВСУ снова подвергли обстрелам города Донбасса. Украинские военные регулярно и методично обстреливают Донецк, Макеевку и Горловку, а также другие населенные пункты Донецкой Республики.
Об этом свидетельствуют ежедневные отчеты Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима (СЦКК ДНР).
Согласно их информации, в общей сложности по населению Донбасса за период с нуля часов 28 июля до нуля часов 29 июля украинскими военными было выпущено 226 разнообразных боеприпасов как советского, так и западного производства. Речь идет об РСЗО, артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров, а также об ударных дронах.
В столице республики под обстрелы попало пять из девяти районов Донецка – Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский. Кроме того, удары наносились по Горловке, Макеевке, Ясиноватой, Старомихайловке и Шахтерску.
Всего зафиксировано 59 фактов ведения огня укринскими карателями по мирному населению Донбасса.
В результате вчерашних обстрелов в Киевском районе Донецка погиб мужчина. По данным СЦКК, в городе получили ранения различной степени тяжести восемь человек, в том числе девочка 2014 года рождения, которая сейчас находится в тяжелом состоянии.
Именно в 2014 году начались обстрелы Донецка украинскими войсками, которые продолжаются и сегодня. При этом больше всего обычно страдают Киевский, Петровский, Куйбышевский и Кировский районы.