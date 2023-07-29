Американский военный эксперт назвал российскую систему ПВО «великолепной» из-за способности сбивать снаряды РСЗО HIMARS

Сейчас уже ясно, что украинские войска оказались в плохой ситуации из-за впечатляющих возможностей российской противовоздушной обороны. Об этом заявил в беседе с Youtube-каналом London Real американский военный эксперт, бывший советник министра обороны США и полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
Аналитик считает, что возможности противовоздушной обороны ВС РФ поставили украинское руководство в безвыходное положение. Так, российские войска могут сбивать ракеты западного производства, что ломает все планы киевского руководства.
Российская система ПВО великолепна, лучшего варианта описания я не могу придумать. Ей удается сбивать снаряды HIMARS и всевозможные ракеты
- подчеркнул Макгрегор.
По словам американского эксперта, президент Украины Владимир Зеленский находится «в гневе и смятении», поскольку не знает, что теперь делать. РСЗО HIMARS, на которые делали столь большую ставку украинские военные, оказалась фактически непригодной для дальнейшего использования в условиях фронта, и это способствует общему ухудшению ситуации для украинских войск.
Кроме того, Макгрегор отметил, что НАТО в реальности не предоставляет защиту Украине. ВСУ несут «чудовищные», как выразился аналитик, потери. Киевское правительство, по словам Макгрегора, еще может как-то функционировать исключительно благодаря американскому финансированию. Но гуманнее, по мнению эксперта, было бы все же «положить этому конец», перестав отправлять Украине оружие и осуществлять ее финансирование.