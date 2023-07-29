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Американский военный эксперт назвал российскую систему ПВО «великолепной» из-за способности сбивать снаряды РСЗО HIMARS

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Американский военный эксперт назвал российскую систему ПВО «великолепной» из-за способности сбивать снаряды РСЗО HIMARS

Сейчас уже ясно, что украинские войска оказались в плохой ситуации из-за впечатляющих возможностей российской противовоздушной обороны. Об этом заявил в беседе с Youtube-каналом London Real американский военный эксперт, бывший советник министра обороны США и полковник в отставке Дуглас Макгрегор.


Аналитик считает, что возможности противовоздушной обороны ВС РФ поставили украинское руководство в безвыходное положение. Так, российские войска могут сбивать ракеты западного производства, что ломает все планы киевского руководства.

Российская система ПВО великолепна, лучшего варианта описания я не могу придумать. Ей удается сбивать снаряды HIMARS и всевозможные ракеты

- подчеркнул Макгрегор.

По словам американского эксперта, президент Украины Владимир Зеленский находится «в гневе и смятении», поскольку не знает, что теперь делать. РСЗО HIMARS, на которые делали столь большую ставку украинские военные, оказалась фактически непригодной для дальнейшего использования в условиях фронта, и это способствует общему ухудшению ситуации для украинских войск.

Кроме того, Макгрегор отметил, что НАТО в реальности не предоставляет защиту Украине. ВСУ несут «чудовищные», как выразился аналитик, потери. Киевское правительство, по словам Макгрегора, еще может как-то функционировать исключительно благодаря американскому финансированию. Но гуманнее, по мнению эксперта, было бы все же «положить этому конец», перестав отправлять Украине оружие и осуществлять ее финансирование.
Использованы фотографии:
Wikipedia / DVIDSHUB
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15 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:07
    -2
    Она у нас великолепна времинами и местами. В случае с Таганрогом она оказалась не совсем "великолепной"!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:19
      +4
      В случае с Таганрогом ракета перехвачена,просто обломки от увесистой боевой части С-200 неудачно упали.Но попади ракета куда летела всё было бы намного хуже.Так что ПВО тут не причём.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 13:20
        0
        Хуже и так некуда: Херсон обстреливают с марта,

        Белгородчину - с мая и поныне.
        [/center][center]
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:38
      0
      Еще бы..От макгрегоров ибн риттеров разве можно услышать другое.Ну,не верю я,когда из стана врагов слышится подобное.Самоуспокаивают,работают эти персонажи на ЦРУ
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:08
    +1
    К сожалению, никакое ПВО не способно прикрыть все тыловые объекты.(((
    К тому же ВФУ от отчаяния стало применять Хаймарсы по объектам на ЛБС, например, огневым точкам и укрепам.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:13
    -1
    Понятно, что абсолютной защиты не бывает, но по настоящему эффективных систем ПВО, раз, два, ну может быть три и обчелся.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:22
      +1
      Панцирь-С/СМ очень удачный.Много ракет,стрельба по целям в движении, относительно дёшев и как следствие массовый,да ещё с возможностями сбивать баллистические ракеты наподобие Точки-У,ракеты от HIMARS, БПЛА, КР. Дальность поражения 40 км,по высоте по-моему до 20 км. Ну и опыт работы у этой системы ПВО конечно коллосальный.Сирия, Ливия,СВО. Система проверенная, доработанная. 24.06.2023 ЧВК Вагнер именно при помощи этой системы делов наделал.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:23
    +1
    Ей удается сбивать снаряды HIMARS и всевозможные ракеты
    Что есть, то есть. Единственно, что не учли начиная СВО это то, что ракетным обстрелам и ударами БПЛА буду подвергаться наши города в глубине территории. Но всего сразу не учтешь, а ЗРК "в каждом дворе" не поставишь.
  5. БойКот
    БойКот Сегодня, 12:28
    +1
    Банальность, конечно, но похвала от янкесов, привыкших воевать против слабовооруженных аборигенов, недорого стоит. Но в этом случае он прав. Для нытиков: стопроцентной защиты от всего не бывает, это любой про свое дело скажет, опыт, господа...
  6. mad-max78
    mad-max78 Сегодня, 12:30
    0
    Цитата: Orange-Bigg
    В случае с Таганрогом ракета перехвачена,просто обломки от увесистой боевой части С-200 неудачно упали.Но попади ракета куда летела всё было бы намного хуже.Так что ПВО тут не причём.

    Вы видео падения этой ракеты сами соизволили посмотреть? Если смотрели то объясните пожалуйста как после того как эту ракету сбили она целая и невредимая упала ?
    1. Sanyav_72
      Sanyav_72 Сегодня, 12:38
      0
      А кто сказал, что она падала цела и невредима? Поражение ракеты средствами ПВО далеко не всегда приводит к взрыву и разрушению ракеты в воздухе, например при поражении двигателя, рулей, гсн.
      1. KCA
        KCA Сегодня, 12:56
        0
        У ПВО России вроде как нет ракет с кинетическим поражением в двигатель или ещё вкуда, а несколько тысяч кусков вольфрама разнесут любую ракету в лоскуты, ну может кроме Искандера, она бронированная
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 13:08
          0
          Ответ для mad-max78 и КСА.

          Ознакомьтесь с размерами ракеты от С-200.Ракета для С-200 весит 7,1 тонн,а ракета для Искандера весит 3,8 тонн.Почти в 2 раза больше.Такую хоть чем угодно сбей ,а упавшие обломки от такой махины так или иначе принесут существенный урон.Другой вопрос где они упадут.


          Ракета имеет длину 11 м и стартовую массу 7,1 т, из них 3 т приходится на ускорители (для С-200В).
          - Скорость полёта ракеты: 700—1200 м/с, в зависимости от дальности.
          - Высота зоны поражения: от 300 м до 27 км для ранних, и до 40,8 км для более поздних моделей
          - Глубина зоны поражения: от 7 км до 200 км для ранних, и до 255 км для поздних модификаций.

          http://oruzhie.info/vojska-pvo/611-s-200-angara-vega-dubna

          Ракеты "Искандер" имеют широкую область тактического применения. Боевые характеристики ракеты:

          длина – 7,3 м;
          диаметр – 920 мм;
          стартовая масса – 3800 кг;
          масса боевой части – 480 кг;
          скорость после начального участка – 2100 м/с;
          максимальные перегрузки – 20–30 G;
          максимальная высота траектории – от 100 км;
          минимальная дальность поражения – 50 км;
          максимальная дальность поражения – 500 км;
          круговое вероятное отклонение – 10–30 м и 5–7 м (с корреляционным самонаведением);
          наведение: ИНС, ГЛОНАСС, оптическая ГСН;
          время до пуска первой ракеты – 4–16 минут;
          интервал между запусками – 1 минута;
          температура эксплуатации – от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия;
          срок эксплуатации – 10 лет, включая 3 года в полевых условиях.

          https://ren.tv/longread/957234-raketnyi-kompleks-iskander-boevye-kharakteristiki-i-radius-porazheniia
  7. Загребун
    Загребун Сегодня, 13:01
    0
    И вот прям знаю как это произносится, но что то неприличное на язык при этом просится (с)
  8. air wolf
    air wolf Сегодня, 13:24
    0
    Дуглас мак дак прикольный чувак, в отличии от Риттера не меняет риторики, и прет на пин. досов, интересно когда его сломают, Скотика на детишках подловили, но Дуглас хитрая лиса laughing