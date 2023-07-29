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Африканский союз дал совершившим переворот в Нигере военным 15 дней на восстановление законной власти в стране

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Африканский союз дал совершившим переворот в Нигере военным 15 дней на восстановление законной власти в стране

Конституционная власть в Нигере должна быть восстановлена. С таким требованием к совершившим переворот военным обратился Совет безопасности Африканского союза, опубликовавший соответствующее заявление.


Африканский союз дал военным Нигера 15 дней. За это время они должны восстановить законную власть в стране. От военных потребовали освободить президента Мохаммеда Базума, а также других лиц, арестованных во время военного переворота. В то же время, не очень понятно, какие меры может предпринять Африканский союз в случае отказа военных Нигера подчиняться его требованиям.

Напомним, что 26 июля 2023 года военнослужащие президентской гвардии Нигера задержали президента страны Мохаммеда Базума. Затем военные объявили о его свержении. Границы страны были закрыты, в Нигере объявили комендантский час. В стране был сформирован Национальной совет по охране Родины, в который вошли организовавшие переворот офицеры. 28 июля 2023 года командующий президентской гвардией Нигера бригадный генерал Абдурахман Тчиани был провозглашен главой переходного правительства страны.

Бригадному генералу Абдурахману Тчиани – 62 года. Пост командующего президентской гвардией страны он занял в 2011 году, еще при президенте Махамаду Иссуфу, правившим страной с 2011 по 2021 гг. В 2018 году Тчиани получил генеральское звание.

Свергнутый военными президент Мохаммед Базум считался прозападным политиком. Он был тесно связан с Францией и проводил выгодную ей политику. После изгнания французских войск из Мали и Буркина-Фасо, у военных в Нигере, судя по всему, возник соблазн поступить аналогичным образом.

В Нигере находятся крупные урановые месторождения. Поэтому африканская страна, не имеющая выхода к морю и всегда отличавшаяся слабым уровнем развития экономики и бедностью, представляет большой интерес для Франции и Запада в целом. Западная пресса подозревает совершивших военный переворот нигерских офицеров в тесных связях с имеющей влияние в соседнем Мали российской ЧВК «Вагнер».
Использованы фотографии:
Wikipedia / TECH. SGT. H. H. DEFFNER
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:48
    +2
    Хотябы африканский союз проявляет зачатки диплоиаматии.Вопрос: Кто окажется сильнее?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:49
    +2
    А африканский союз спросил разрешения у "Вагнера" am
  3. KJIETyc
    KJIETyc Сегодня, 12:52
    +3
    Вмешательство во внутренние дела свободного Нигера. Руки прочь, грязные африканские капиталисты ))
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:53
    +1
    Африканский союз дал военным Нигера 15 дней.
    Прямо ультиматум. Ну пошлют в Нигере Африканский союз подальше мотивируя вмешательством во внутренние дела другого государства и что будет делать этот союз? Собирать вооруженную коалицию для восстановления конституционного порядка в Нигере? Так в некоторых странах входящих в союз живут от переворота до переворота. Клоунада.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 13:04
      -1
      Цитата: rotmistr60
      Африканский союз дал военным Нигера 15 дней.
      Прямо ультиматум. Ну пошлют в Нигере Африканский союз подальше мотивируя вмешательством во внутренние дела другого государства и что будет делать этот союз? Собирать вооруженную коалицию для восстановления конституционного порядка в Нигере? Так в некоторых странах входящих в союз живут от переворота до переворота. Клоунада.

      Санкции, военная коалиция и вторжение. С одной стороны страны слабые, с другой стороны и Нигер явно не Чак Норис.
    2. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 13:19
      0
      Клоунада
      Пока да, Клоунада и подражательство. Но с другой стороны, прослеживается тенденция к наработке соблюдения неких общемировых (не последнего времени) стандартов поведения с целью полноценной интеграции в любое международное сообщество на общих основаниях.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:56
    0
    В то же время, не очень понятно, какие меры может предпринять Африканский союз в случае отказа военных Нигера подчиняться его требованиям.

    Да просто, сделали "заяву", а реально ничего не сделают, генерал Абдурахман Тчиани это прекрасно понимает.
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:57
    +2
    Африканский союз дал военным Нигера 15 дней. За это время они должны восстановить законную власть в стране.

    Назначить ВРиО Президента.
    Уведомить Африканский Союз.
    Провести выборы Президента.
    Провести выборы в Нацсобрание.
    Признать выборы законными.
    Президент и Нацсобрание создают Министерства и Ведомства.
    Назначают Министров и Глав ведомств.
    9-12 дней.
    И в стране новая ЗАКОННАЯ власть.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:19
      0
      Точно так... унутренние дела, сами разберутся.
      Тем более, там такое происходит регулярно, через одного...