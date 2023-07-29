Африканский союз дал совершившим переворот в Нигере военным 15 дней на восстановление законной власти в стране

Конституционная власть в Нигере должна быть восстановлена. С таким требованием к совершившим переворот военным обратился Совет безопасности Африканского союза, опубликовавший соответствующее заявление.Африканский союз дал военным Нигера 15 дней. За это время они должны восстановить законную власть в стране. От военных потребовали освободить президента Мохаммеда Базума, а также других лиц, арестованных во время военного переворота. В то же время, не очень понятно, какие меры может предпринять Африканский союз в случае отказа военных Нигера подчиняться его требованиям.Напомним, что 26 июля 2023 года военнослужащие президентской гвардии Нигера задержали президента страны Мохаммеда Базума. Затем военные объявили о его свержении. Границы страны были закрыты, в Нигере объявили комендантский час. В стране был сформирован Национальной совет по охране Родины, в который вошли организовавшие переворот офицеры. 28 июля 2023 года командующий президентской гвардией Нигера бригадный генерал Абдурахман Тчиани был провозглашен главой переходного правительства страны.Бригадному генералу Абдурахману Тчиани – 62 года. Пост командующего президентской гвардией страны он занял в 2011 году, еще при президенте Махамаду Иссуфу, правившим страной с 2011 по 2021 гг. В 2018 году Тчиани получил генеральское звание.Свергнутый военными президент Мохаммед Базум считался прозападным политиком. Он был тесно связан с Францией и проводил выгодную ей политику. После изгнания французских войск из Мали и Буркина-Фасо, у военных в Нигере, судя по всему, возник соблазн поступить аналогичным образом.В Нигере находятся крупные урановые месторождения. Поэтому африканская страна, не имеющая выхода к морю и всегда отличавшаяся слабым уровнем развития экономики и бедностью, представляет большой интерес для Франции и Запада в целом. Западная пресса подозревает совершивших военный переворот нигерских офицеров в тесных связях с имеющей влияние в соседнем Мали российской ЧВК «Вагнер».