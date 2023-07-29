Президент Сербии обвинил власти Косово в стремлении спровоцировать вооруженный конфликт Белграда с НАТО

Правительство самопровозглашенной Республики Косово пытается всеми силами добиться начала вооруженного конфликта между Сербией и Североатлантическим альянсом. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич, который дал интервью TV Prva.По словам Вучича, косовский лидер Альбин Курти мечтает о конфликте Белграда с НАТО. Но Сербия хочет этого избежать, пытается сохранить мир в регионе. Как отметил сербский президент, правительство страны не хочет, чтобы гибли сербские граждане. Он призвал сербов не беспокоиться до тех пор, пока они не увидят его в военной форме.Вучич подчеркнул, что молчание в ответ на злодеяния властей Косово не является проявлением слабости сербского государства. Напротив, Белград чувствует всю ответственность за сложившуюся ситуацию. В то же время, отметил глава сербского государства, сейчас страна вкладывает миллиарды евро в модернизацию сербских вооруженных сил, их оснащение современным вооружением.Как заявил Александр Вучич, нападение на Сербию более не будет «игрушкой», осуществить его в настоящее время намного сложнее, чем в 1999 году, когда Белград подвергся агрессии со стороны Североатлантического альянса.Напомним, что отношения между властями Сербии и т.н. «Республики Косово» сейчас максимально обострены. Ранее на севере Косово, где проживают этнические сербы, происходили массовые беспорядки с неповиновением косовской албанской полиции.В итоге косовским властям пришлось заручаться помощью размещенных в крае сил НАТО, однако затем конфликтную ситуацию все же удалось разрешить посредством переговоров. Но причины противостояния косовских албанцев и сербов никуда не исчезли.