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Президент Сербии обвинил власти Косово в стремлении спровоцировать вооруженный конфликт Белграда с НАТО

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Президент Сербии обвинил власти Косово в стремлении спровоцировать вооруженный конфликт Белграда с НАТО

Правительство самопровозглашенной Республики Косово пытается всеми силами добиться начала вооруженного конфликта между Сербией и Североатлантическим альянсом. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич, который дал интервью TV Prva.


По словам Вучича, косовский лидер Альбин Курти мечтает о конфликте Белграда с НАТО. Но Сербия хочет этого избежать, пытается сохранить мир в регионе. Как отметил сербский президент, правительство страны не хочет, чтобы гибли сербские граждане. Он призвал сербов не беспокоиться до тех пор, пока они не увидят его в военной форме.

Вучич подчеркнул, что молчание в ответ на злодеяния властей Косово не является проявлением слабости сербского государства. Напротив, Белград чувствует всю ответственность за сложившуюся ситуацию. В то же время, отметил глава сербского государства, сейчас страна вкладывает миллиарды евро в модернизацию сербских вооруженных сил, их оснащение современным вооружением.

Как заявил Александр Вучич, нападение на Сербию более не будет «игрушкой», осуществить его в настоящее время намного сложнее, чем в 1999 году, когда Белград подвергся агрессии со стороны Североатлантического альянса.

Напомним, что отношения между властями Сербии и т.н. «Республики Косово» сейчас максимально обострены. Ранее на севере Косово, где проживают этнические сербы, происходили массовые беспорядки с неповиновением косовской албанской полиции.

В итоге косовским властям пришлось заручаться помощью размещенных в крае сил НАТО, однако затем конфликтную ситуацию все же удалось разрешить посредством переговоров. Но причины противостояния косовских албанцев и сербов никуда не исчезли.
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2 комментария
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:14
    +1
    Но причины противостояния косовских албанцев и сербов никуда не исчезли.

    Это противостояние идет уже с 13 века, когда албанское население начало массовый спуск на равнину возле города Диррахий. Из сообщения императора Иоанна Кантакузина следует, что албанцы переселялись целыми общинами вместе с женщинами, детьми и скотом.
    В годы Второй мировой войны территории Косова и Метохии были оккупированы Италией и включены в состав Албании. Албанскими националистами были убиты тысячи сербов и черногорцев. По разным данным от 100 до 200 тысяч сербов покинули эти земли. На их место из Албании переселились от 70 до 100 тысяч албанцев. После освобождения в 1944 году Народно-освободительная армия Югославии столкнулась с серьезным сопротивлением косовских албанцев. К июлю 1945 года их отряды были разгромлены или вытеснены в соседние страны. Стремясь успокоить местных албанцев, недовольных возвращением Косова в состав Сербии, глава югославских коммунистов Броз Тито запретил изгнанным сербам возвращаться в Косово и пообещал рассмотреть вопрос о возможном объединении Югославии с Албанией. До середины 1960-х гг. ситуация в крае была под жестким надзором Службы государственной безопасности. Новым шагом в автономизации Косова и Метохии стало принятие Югославией Конституции 1963 года. Согласно ее положениям, национальные меньшинства стали именоваться народностями, а автономные области получили статус краев. В 1969 году название края было изменено на Автономный край Косово.
    Практически албанцы вытесняют сербов их их законных территорий, при этом ООН делает вид, что ничего не видит.

    Все эти союзы, автономности, независимые республики, приводят только к национальной вражде.
    Все это мы испытали на своей шкуре, когда вместо губерний Российской Империи, получили Союз независимых братских государств (которых никогда и в помине не было). Сейчас имеем все по по полной схеме и "любовь, братство, дружбу".
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:17
    +1
    нападение на Сербию более не будет «игрушкой», осуществить его в настоящее время намного сложнее, чем в 1999 году
    Хотелось бы верить, но к сожалению сомнения одолевают.