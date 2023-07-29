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Захарова: Кеннеди-младшего в США будут травить из-за позиции по России

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Захарова: Кеннеди-младшего в США будут травить из-за позиции по России

Занявшего позицию, неподдерживаемую значительной частью американской элиты в отношении России, племянника известного американского президента Джона Кеннеди Роберта Френсиса Кеннеди-младшего не оставят в покое, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.


Дело в том, что Роберт Кеннеди-младший поддерживает идею диалога с Россией. И всё бы ничего? если бы он не был кандидатом в президенты США на выборах 2024 года.

Захарова отметила, что в Соединённых Штатах истеблишмент ведёт травлю любых лиц, которые не разделяют их позицию.

Думаю, сейчас будет включена колоссальная машина ненависти и травли

— сказала дипломат, комментируя позицию Кеннеди-младшего по России.

По словам представителя российского МИД, Москва не является инициатором блокады отношений с Вашингтоном и готова была их развивать. Многие годы российские власти стремились убедить Вашингтон взаимодействовать на равноправной основе, но там доминирует логика собственной исключительности и диктата, отметила Захарова.

Напомним, что ранее Кеннеди-младший заявил об ошибочности занимаемой американским руководством позиции в отношении России и необходимости налаживания диалога с Москвой на высоком уровне.
Использованы фотографии:
МИД РФ
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7 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:13
    +1
    Захарова: Кеннеди-младшего в США будут травить из-за позиции по России
    . Да ладно... там за Россию никого нет и быть не может. Там только за себя, ещё, может быть, за свою страну!
    Единственные противоречия возникают из того, что некоторые видят только себя во главе страны...
    В общем, стандартная ситуация, как по учебнику.
    А для Кеннеди... очередного нового, по его мнению конфликт с Россией, это пустая трата ресурсов, к тому же балансирующая на грани допустимого, опасного.
    Он не друг, просто у него другие планы, не совпадающие с планами теперешних рулил.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:22
      0
      Фото зачётное.Осторожная и сосредоточенная Захарова как олицетворение состояния всего нашего МИДа.Естественно в чёрном по цвету настроения скорее всего.Намекает Кеннеди -младшему они тебя затравят,так что беги пока не поздно.Беги,не оглядываясь.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:15
    +1
    Думаю, сейчас будет включена колоссальная машина ненависти и травли
    Машина уже включена и Р. Кеннеди младшему поступают угрозы, ищут компромат, но к своему удивлению пока ни чего не нашли. Сам он заявил, что осознает, что может быть убит ЦРУ, но утверждает, что "не живет в страхе" перед такой возможностью. Ну не вписывается он в рамки "настоящего демократического общества" со своими взглядами особенно по поводу взаимоотношений с Россией. Над семейством Кеннеди вообще какой-то злой рок висит.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:21
      0
      Цитата: rotmistr60
      Над семейством Кеннеди вообще какой-то злой рок висит.

      Не так семейство Кеннеди думает, как хочет истеблишмент США, в этом и "злой рок".
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:17
    +1
    Человека из семейства Кеннеди НИКОГДА не допустят до должности президента США. Потому что он тогда может узнать кто дал команду и кто на самом деле убил Джона и Роберта Кеннеди (его, к стати, убили именно из-за этого)
  4. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 13:21
    0
    ха.
    1) Имхо, Кеннеди-младший разберется без Захаровой
    2) мало ли кто кого травит в СМи?
    Вспомнить Пригожина. Эндогана, Неназываемого...
    3) Не в реале же Новичком обраюотали
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:23
    0
    Захарова молодец с семьёй Кеннеди,до какой степени их будут тратить?Самая убиваемая семья из политических элит ,которые делят президенство- нефтеперевозки ,через греков в их руках.Коррупционеры ещё те.