Думаю, сейчас будет включена колоссальная машина ненависти и травли

Занявшего позицию, неподдерживаемую значительной частью американской элиты в отношении России, племянника известного американского президента Джона Кеннеди Роберта Френсиса Кеннеди-младшего не оставят в покое, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дело в том, что Роберт Кеннеди-младший поддерживает идею диалога с Россией. И всё бы ничего? если бы он не был кандидатом в президенты США на выборах 2024 года.Захарова отметила, что в Соединённых Штатах истеблишмент ведёт травлю любых лиц, которые не разделяют их позицию.— сказала дипломат, комментируя позицию Кеннеди-младшего по России.По словам представителя российского МИД, Москва не является инициатором блокады отношений с Вашингтоном и готова была их развивать. Многие годы российские власти стремились убедить Вашингтон взаимодействовать на равноправной основе, но там доминирует логика собственной исключительности и диктата, отметила Захарова.Напомним, что ранее Кеннеди-младший заявил об ошибочности занимаемой американским руководством позиции в отношении России и необходимости налаживания диалога с Москвой на высоком уровне.