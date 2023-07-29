Зампред Совбеза РФ назвал антироссийские действия Международного уголовного суда «потенциально опасными игрищами»

Мы презираем МУС и желаем ему скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия

Ордеры, прокуроры, процессы против России – всё это забавы наших врагов, которыми они развлекают себя от бессилия. И всё же надо помнить – это потенциально опасные игрища

Структура под названием «Международный уголовный суд» (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, пытается оправдывать выдачу ордера на арест президента РФ Владимира Путина. Но такое решение является «опасным для мира на планете». Об этом пишет заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, который опубликовал в своем Telegram-канале большой пост с критикой МУС и поддерживающих его действия западных стран.Как отметил Медведев, враги нашей страны игнорируют принципы международного права. Например, действие международного договора не распространяется на те страны, которые в нем не участвуют. Тем не менее, МУС требует выполнения своих решений от стран, юрисдикцию этого «органа» не признающих.Зампред Совбеза РФ напомнил, что Россия не имеет никакого отношения к «Международному уголовному суду» и его решения для нашей страны ничтожны.- написал Медведев.Будучи профессиональным юристом, зампред Совбеза РФ обращает внимание на очевидные ошибки в деятельности МУС с точки зрения международного права. Медведев обращает внимание, что универсальная юрисдикция МУС предусмотрена лишь при передаче Советом Безопасности ООН соответствующего дела на рассмотрение прокурора суда. К тому же, многие страны мира не признают юрисдикцию этого «суда».Во-вторых, отмечает Медведев, из членов Совбеза ООН Россия, Китай и США юрисдикцию МУС не признают. Сами США, кстати, не раз демонстрировали нежелание признавать решения этого «суда», в том числе по американским военнослужащим. Более того, США разрешают применение военной силы для освобождения любого американского гражданина, задержанного по ордеру МУС в любой третьей стране.- подчеркнул зампред Совбеза РФ.Ранее президент США Джо Байден разрешил передать МУС некие данные о действиях российских военных на Украине. Медведев напомнил американской стороне, что такая позиция может сыграть с Вашингтоном злую шутку, поскольку ранее у «суда» были вопросы и к военнослужащим армии США, к их действиям в Афганистане и других государствах.