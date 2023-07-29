Врио главы Запорожской области рассказал об успешном отражении ВС РФ попытки атаки двух бригад ВСУ у Старомайорского

Наши ребята в ходе боя откинули противника назад. Противник понес существенные человеческие потери

Ожесточенные бои продолжаются на Южно-Донецком направлении. В районе населенного пункта Старомайорское Вооруженные силы Российской Федерации отразили попытку украинских формирований силами двух штурмовых бригад атаковать наши позиции. Об этом написал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.Как отметил глава региона, командование ВСУ рассчитывало, что украинским штурмовым бригадам удастся занять позиции в Старомайорском. Тогда бы они получили преимущества для дальнейших атак в направлении Урожайного и Старомлыновки. Однако в ВСУ не учли, что не располагают таким количеством сил и средств, которые бы позволили реализовать подобные замыслы.- написал Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Врио главы Запорожской области подчеркнул, что оборона позиций российских войск остается крепкой, а боевой дух и уровень подготовки личного состава российской армии – высокими.Ранее украинские паблики сообщили, что на Запорожском и Южно-Донецком направлениях Киев мог задействовать до 50% имеющихся в распоряжении резервов и западной военной техники.До этого президент России Владимир Путин, характеризуя ситуацию на Запорожском направлении, заявлял, что на определенных участках фронта соотношение потерь российской армии и украинских формирований составляет 1:10.