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Врио главы Запорожской области рассказал об успешном отражении ВС РФ попытки атаки двух бригад ВСУ у Старомайорского

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Врио главы Запорожской области рассказал об успешном отражении ВС РФ попытки атаки двух бригад ВСУ у Старомайорского

Ожесточенные бои продолжаются на Южно-Донецком направлении. В районе населенного пункта Старомайорское Вооруженные силы Российской Федерации отразили попытку украинских формирований силами двух штурмовых бригад атаковать наши позиции. Об этом написал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.


Как отметил глава региона, командование ВСУ рассчитывало, что украинским штурмовым бригадам удастся занять позиции в Старомайорском. Тогда бы они получили преимущества для дальнейших атак в направлении Урожайного и Старомлыновки. Однако в ВСУ не учли, что не располагают таким количеством сил и средств, которые бы позволили реализовать подобные замыслы.

Наши ребята в ходе боя откинули противника назад. Противник понес существенные человеческие потери

- написал Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.


Врио главы Запорожской области подчеркнул, что оборона позиций российских войск остается крепкой, а боевой дух и уровень подготовки личного состава российской армии – высокими.

Ранее украинские паблики сообщили, что на Запорожском и Южно-Донецком направлениях Киев мог задействовать до 50% имеющихся в распоряжении резервов и западной военной техники.

До этого президент России Владимир Путин, характеризуя ситуацию на Запорожском направлении, заявлял, что на определенных участках фронта соотношение потерь российской армии и украинских формирований составляет 1:10.
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28 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 13:47
    +5
    Украинцы запостили уже массу видеороликов из Старомайорского . В проппганду сегодня тоже нужно уметь.
    1. Oleg Telpes
      Oleg Telpes Сегодня, 14:02
      -2
      может украинцы в другом месте были или зашли и ушли
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:10
        -1
        «Военная хроника» пишет: «В районах Приютного, Урожайного и западнее Старомайорского на Времьевском выступе ВСУ начали накапливать силы после серии неудачных атак. В ход идут все резервы, какие только есть на этом направлении. Тактика в целом схожа с действиями в Запорожье — техника применяется ограниченно, «мясные штурмы» проводятся практически каждый день. Потери в людях колоссальные.На северных и западных подходах к Старомайорскому ВСУ пытаются закрепиться и создать условия для дальнейшего продвижения, так же как в Пятихатках. Тактическая обстановка примерно такая же: как только противник пытается накопить силы, начинает работать артиллерия ВС РФ".
        Русская армия не только оборонялась, но и «приглашала» врага в огненные ловушки вроде Старомайорской. В частности, стало известно, что попал в нашу засаду пiдроздiл «Волчья стая» 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр ВСУ «Азов» *.

        Лучшие вояки Зеленского понесли такие потери, что их вывели из сражения. Что ни говори, а нацики для Банковой и США намного важнее, чем «русня», которую силой мобилизовали. По наблюдению наших военкоров, укро-генералы «людей не берегут, а технику, наоборот, применяют ограниченно. Артиллерия ВС РФ активно накидывает противнику в районе Новоданиловки и по местам скопления техники ВСУ южнее Малой Токмачки».

        https://svpressa.ru/war21/article/381594/
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:03
      +1
      Там с пропагандой все нормально.Им удалось мобилизовать население на вна на войну с нами,и даже на войну внутри России.
    3. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 14:04
      0
      Цитата: Арон Заави
      Украинцы запостили уже массу видеороликов из Старомайорского

      Что, снова пограничный столб вкопали?

      Цитата: Арон Заави
      В проппганду сегодня тоже нужно уметь

      И вот опять евреи всех жить учат... скучно. negative

      Вы ж всем тут поете, что вам "до этой войны... нас рать". Ну, и постойте скромненько в сторонке. И без, гм, вас скользко yes
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:43
        0
        Цитата: Репеллент

        Что, снова пограничный столб вкопали?

        Что копать и куда копать, там где был Старомайорское, сейчас просто "тундра", долго еще там не появится нога человека.
        1. guest
          guest Сегодня, 14:49
          0
          Цитата: carpenter
          там где был Старомайорское, сейчас просто "тундра"

          Какая тундра, там вроде бы степи.
      2. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 14:57
        +1
        Цитата: Репеллент
        Цитата: Арон Заави
        Украинцы запостили уже массу видеороликов из Старомайорского

        Что, снова пограничный столб вкопали?

        Ну типа да.
        И вот опять евреи всех жить учат... скучно. negative
        Вы ж всем тут поете, что вам "до этой войны... нас рать". Ну, и постойте скромненько в сторонке. И без, гм, вас скользко yes

        Дело в том что в качестве эмоциальной составляющей нам до вашей войны, столько же дел, как вам до нашего очередного замеса с арабами. А вот в качестве изучения новых методов войны, противостоянию угрозам нового оркжия и т/д эта война крайне интересна.
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 15:09
          -2
          Цитата: Арон Заави
          А вот в качестве изучения новых методов войны, противостоянию угрозам нового оркжия и т/д эта война крайне интересна

          Вот и изучали бы, молча. А вы все в пропаганду лезете... request negative
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 15:25
            +1
            Цитата: Репеллент

            Вот и изучали бы, молча. А вы все в пропаганду лезете... request negative

            Где Вы, видели еврея который не озвучит своего мнения о котором его никто не спрашивал? laughing
            1. Репеллент
              Репеллент Сегодня, 15:31
              0
              Цитата: Арон Заави
              Где Вы, видели еврея который не озвучит своего мнения о котором его никто не спрашивал?

              Видел, и неоднократно. Но то были правильные евреи... laughing
        2. Грица
          Грица Сегодня, 15:11
          0
          Цитата: Арон Заави
          А вот в качестве изучения новых методов войны, противостоянию угрозам нового оркжия и т/д эта война крайне интересна.

          Что там вам может быть интересного и полезного? Ваш театр военных действий на всем протяжении вашей границы, это как от того самого Старомайорска до Старомлиновки.
          ...Разгон набрал - бац, земля кончилась.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:55
    0
    Понятно, что объективно оценить те или иные события сложно... просто подождать, а потом оценивать хоть какие то итоги. Не конечные, так хоть промежуточные.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:00
    +2
    2 бригады это 6...8 тыс. ЛС?
    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 14:15
      +1
      2 бригады это 6...8 тыс. ЛС?
      Две бригады полного состава это 9-11 тысяч л/с, по 4500 – 5500 л/с в каждой.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:22
        0
        Цитата: rotmistr60
        2 бригады это 6...8 тыс. ЛС?
        Две бригады это 8-10 тысяч л/с.

        Киев сбивал большую группировку для наступления на Белгород. Но активные действия под Сватово и Купянском сломали эти планы. А группировка, предназначенная было для атаки Белгорода теперь растаскивается по сторонам, чтоб латать дыры в украинской обороне, и то не выходит.
         
        Вот, что об этом сегодня пишет Геннадий Алёхин «Адекватный харьковчанин»:  
         

        «Краткие итоги дня: Купянск, Харьков, Белгород. На Купянском направлении, пусть и не так быстро, но продолжается продвижение частей и подразделений Западной группировки российских войск по нескольким направлениям. В сторону Купянска, продолжались активные боевые действия западнее Лимана, в населённые пункты Сеньковка, Куземовка наши практически уже входят. На реке Оскол, на противоположном берегу, противник активно пытается сделать все, чтобы замаскироваться, добавить бетонные и фортификационные сооружения, туда завозятся блоки, идёт активное передвижение транспортных средств не только военных, но и гражданских. А также украинцы пытаются минировать участки местности возле уреза воды, на полевых дорогах, а также на некоторых высотах.
         
        Надо отметить, что на другом направлении, это уже между Харьковом и Белгородом в районе города Волчанска, районного центра, туда, по сведениям нашей разведки, противник перебрасывает свои подразделения и бронетехнику из Великого Бурлука, там ещё в течение прошедшего месяца они пытались создать мощный бронированный кулак в районе Великого Бурлука, но ситуация на фронте изменилась, поэтому эти силы с великого Бурлука растягиваются, и часть из них пошла в сторону Волчанска, а также, по нашим сведениям, противни к перебрасывает сюда силы даже из Сумской области, из Ахтырки.
         
        Именно на Купянском направлении противник задействует свою, украинскую технику или старую советскую технику, которая у них ещё осталась на вооружении, это реактивные системы залпового огня «Град», гаубицы Д-20, Д-30, «Мста» (б). В этом направлении по-​прежнему активно работает наша авиация, ударные вертолёты Ка-50, Ми-35, а также наша тяжёлая артиллерия. Всё работает комплексно, часто меняя тактику использования вот этих огневых налётов по военным объектам противника. Ну, в частности, сегодня был нанесён мощный удар реактивными системами залпового огня «Торнадо» по Великому Бурлуку. Били мы по территории санэпидемстанции. Там были организованы казармы и места расположения нескольких подразделений ВСУ. Вот поражены несколько единиц техники и значительное количество личного состава…
      2. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 14:59
        +1
        Цитата: rotmistr60
        2 бригады это 6...8 тыс. ЛС?
        Две бригады полного состава это 9-11 тысяч л/с, по 4500 – 5500 л/с в каждой.

        "Толстые" у вас бригады. recourse
    2. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 14:32
      +2
      Если бы в штурме участвовали 2 полностью укомплектованные бригады согласно штатной численности ВСУ, то это могло быть от 2000 до 16000 человек. Но есть нюансы)). Первый заключается в том, что не две бригады целиком, а подразделения двух бригад. Ну и, как утверждается на украинских ресурсах, это были 2 батальона: один - морской пехоты 35-й ОБрМП, второй - территориальной обороны "Арей". Собственно всё это резко нивелирует масштабы происходящего (с обеих сторон), хотя, возможно и не умаляет значение событий.
  4. Мирагор В
    Мирагор В Сегодня, 14:03
    +2
    тут на ВО несколько часов назад была интересная статья
    под названием ,,Президент заявил о том, что Россию в своё время попросили отвести войска от Киева,,
    Мне статья была неинтересна, а мечтал почитать те 17 комментариев
    к статье, но их нет. Кто то получил по первое число?
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:09
      +1
      Мирагор-действие военной цензуры налицо. И,таких статей тут куча,и даже за сегодня таких статей минимум 2!!
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:28
      -4
      Цитата: Мирагор В
      Мне статья была неинтересна, а мечтал почитать те 17 комментариев к статье, но их нет. Кто то получил по первое число?

      Если бы на сайте, все были адекватные и не несли бредни ( а некоторых зашкаливает), то мы бы прочитали все комменты.
      Админы правильно делают раз убирают, не можем мы вести нормальный диалог, нас заносит.
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:46
      -1
      Цитата: Мирагор В
      комментариев
      к статье, но их нет.

      Я там просто процицировал Сан Сергеича:
      Ах, обмануть меня не трудно!..
      Я сам обманываться рад!
      1826 г.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:05
    +2
    Наши ребята в ходе боя откинули противника назад. Противник понес существенные человеческие потери
    Наверное уместнее было сказать "потери в личном составе". Ну не вяжется как-то морально слово "человеческие" с украинскими нациками. А наши конечно молодцы, стойко держатся.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:42
      -1
      Цитата: rotmistr60
      Ну не вяжется как-то морально слово "человеческие" с украинскими нациками.

      Етточно.
      Нужно писать:
      - Противник понёс нечеловеческие потери.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:15
    0
    За ночь Армия России взяла ещё 5 опорников под Кременной...резервы противник бросает...все умирают...против ТОС тяжко воевать стало бандеровцам...синие повязки, кстати обученные в Германии все эти друзья...
  7. Uno
    Uno Сегодня, 14:19
    +1
    я бы еще мог понять подобные новости если бы ВО было единственным источником получения информации, а так даже не знаю
  8. Был Мамонт
    Был Мамонт Сегодня, 14:48
    0
    В MASH сегодня выложили видео боя одного нашего танка против двух украинских танков и восьми бронемашин у Новодаровки. С "комментариями" оператора беспилотника. Думаю, такое видео заблокируют на "ВО"за "комментарии"на русском боевом. Наши вышли победителями.
    Советую поглядеть
    1. Грица
      Грица Сегодня, 15:19
      0
      Цитата: Был Мамонт
      В MASH сегодня выложили видео боя одного нашего танка против двух украинских танков и восьми бронемашин у Новодаровки. С "комментариями" оператора беспилотника. Думаю, такое видео заблокируют на "ВО"за "комментарии"на русском боевом. Наши вышли победителями.
      Советую поглядеть

      На Политикусе есть в комментариях. Без купюр. Без озвучки было бы сложно что то понять. Наш танкист Алеша просто геройский парень. Ордена всему экипажу гарантированы