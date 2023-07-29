Президент Украины опубликовал кадры якобы состоявшегося посещения позиций ВСУ на Артемовском направлении

В украинском сегменте интернета появились кадры, на которых запечатлено якобы состоявшееся на днях посещение президентом Украины Владимиром Зеленским передовых позиций ВСУ. Утверждается, что Зеленский побывал на Артемовском направлении, где довольно сложная обстановка.Понятно, что Владимир Зеленский пытается взбодрить личный состав ВСУ, распространяя информацию о своих поездках на фронт. В аккаунте украинского лидера утверждается, что он посетил расположение Сил специальных операций Украины на одном из участков Артемовского направления.Судя по опубликованным кадрам, Зеленский встретился с небольшой группой военных и наградил их. Встреча происходила в подвальном помещении, но почему-то на стенах этого помещения были развешаны картины.Появился и кадр с посещения Зеленским некоей автозаправки на Донецком направлении. На заправке он тоже сфотографировался с украинскими военными. Понятно, что подлинность этих кадров проверить вряд ли возможно: они могли быть сняты где угодно, что не помешало бы Зеленскому выдавать их за кадры с Донбасса.Но не исключено, что украинский лидер мог и действительно посетить зону боевых действий, учитывая, что на протяжении всего конфликта ни разу не возникало ситуаций, когда бы по тем местам, где находился Зеленский со своими «визитами» наносились бы ракетные удары или эти места подвергались бы артиллерийскому обстрелу.