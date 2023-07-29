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Президент Украины опубликовал кадры якобы состоявшегося посещения позиций ВСУ на Артемовском направлении

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Президент Украины опубликовал кадры якобы состоявшегося посещения позиций ВСУ на Артемовском направлении

В украинском сегменте интернета появились кадры, на которых запечатлено якобы состоявшееся на днях посещение президентом Украины Владимиром Зеленским передовых позиций ВСУ. Утверждается, что Зеленский побывал на Артемовском направлении, где довольно сложная обстановка.


Понятно, что Владимир Зеленский пытается взбодрить личный состав ВСУ, распространяя информацию о своих поездках на фронт. В аккаунте украинского лидера утверждается, что он посетил расположение Сил специальных операций Украины на одном из участков Артемовского направления.

Судя по опубликованным кадрам, Зеленский встретился с небольшой группой военных и наградил их. Встреча происходила в подвальном помещении, но почему-то на стенах этого помещения были развешаны картины.






Появился и кадр с посещения Зеленским некоей автозаправки на Донецком направлении. На заправке он тоже сфотографировался с украинскими военными. Понятно, что подлинность этих кадров проверить вряд ли возможно: они могли быть сняты где угодно, что не помешало бы Зеленскому выдавать их за кадры с Донбасса.




Но не исключено, что украинский лидер мог и действительно посетить зону боевых действий, учитывая, что на протяжении всего конфликта ни разу не возникало ситуаций, когда бы по тем местам, где находился Зеленский со своими «визитами» наносились бы ракетные удары или эти места подвергались бы артиллерийскому обстрелу.
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20 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:07
    +2
    Не исключено что визит имел место но главное в другом-почему зеленый ещё живой?
    1. Lptsk
      Lptsk Сегодня, 14:17
      -6
      Капитуляцию принять надоадминистрации
    2. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 15:10
      0
      Не исключено что визит имел место но главное в другом-почему зеленый ещё живой?


      Чудес не бывает. Некто Илларионов объяснил причину неуязвимости.
    3. Ясная
      Ясная Сегодня, 15:28
      0
      Цитата: Бережливый
      ... но главное в другом-почему зеленый ещё живой?

      Как всегда, нашего доброго и доверчивого Владимира Владимировича кто-то попросил, в качестве жеста доброй-предоброй воли winked
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:07
    +2
    Он бы шхерился по подвалам,если бы ему что то грозило..А так?Почему бы ему не устраивать регулярные пиар-шоу.Раз последствий не будет
  3. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 14:07
    -2
    Новые приключения Неуловимого Зе.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:12
    +2
    Зеленский конечно понимает толк в пиаре и эффективно этим пользуется. Но по всем правилам войны руководитель страны, с которой ведутся боевые действия является первоочередной целью. Отсюда и закономерные вопросы.
    1. Tenebrosi
      Tenebrosi Сегодня, 14:18
      -5
      Да, но убить Байдена это все таки ядерная война.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 14:23
        +3
        но убить Байдена это все таки ядерная война
        А мы уже воюем с Сша на прямую? Сегодня пока разговор идет о Зеленском. Хотя в Сша отдельные политики и отставные военные открыто призывали к физическому устранению президента России.
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 15:03
          -1
          Ну да, а мы утёрлись и даже послу пинка не дали.
          1. Ясная
            Ясная Сегодня, 15:31
            0
            Цитата: Аль Манах
            Ну да, а мы утёрлись и даже послу пинка не дали.

            Может всё проще, не сработала наша разведка request
  5. Konnick
    Konnick Сегодня, 14:19
    0
    Но не исключено, что украинский лидер мог и действительно посетить зону боевых действий, учитывая, что на протяжении всего конфликта ни разу не возникало ситуаций, когда бы по тем местам, где находился Зеленский со своими «визитами» наносились бы ракетные удары или эти места подвергались бы артиллерийскому обстрелу.

    А это уже вопрос к нашему главнокомандующему, который оказывается думал о договорняке, но его с его многоходовочкой обманули
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 15:34
      0
      Цитата: Konnick
      Но не исключено, что украинский лидер мог и действительно посетить зону боевых действий, учитывая, что на протяжении всего конфликта ни разу не возникало ситуаций, когда бы по тем местам, где находился Зеленский со своими «визитами» наносились бы ракетные удары или эти места подвергались бы артиллерийскому обстрелу.

      А это уже вопрос к нашему главнокомандующему, который оказывается думал о договорняке, но его с его многоходовочкой обманули

      В голове не укладывается, что-бы западники обманывали ВВП через день, а он всё идёт у них на поводу what может быть нужно тянуть для чего-то время? request
      Это прям какие-то садомазахистские грабли, не то в самом Кремле, не то в МИДе
  6. ev23
    ev23 Сегодня, 14:30
    0
    почему все говорят про зеленского,что он нарик и алкаш?
    нарик не способен заниматься спортом,а как мы видим, руки у него очень даже накачаны и грудная клетка,а значит он занимается силовыми и на постоянной основе
    1. Engineer
      Engineer Сегодня, 15:19
      0
      Вы что себе позволяете?
      Сейчас вы не хотите называть его "нариком, алкашом и клоуном", а завтра может с любителем многоходовочек захотите напрямую сравнить? Может он еще и куда выгоднее будет выглядеть? Лучше бы вам в этом направлении даже не думать.
      1. ВПП-1
        ВПП-1 Сегодня, 15:23
        0
        Цитата: ev23
        почему все говорят про зеленского,что он нарик и алкаш?
        нарик не способен заниматься спортом,а как мы видим, руки у него очень даже накачаны и грудная клетка,а значит он занимается силовыми и на постоянной основе

        Цитата: Engineer
        Вы что себе позволяете?
        Сейчас вы не хотите называть его "нариком, алкашом и клоуном", а завтра может с любителем многоходовочек захотите напрямую сравнить? Может он еще и куда выгоднее будет выглядеть? Лучше бы вам в этом направлении даже не думать.

        lol
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:34
    +1
    Мастер классы от Шона Пенна не пропали даром, актёр продолжает играть свою роль дальше... yes
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:38
    0
    Майд ин галя вуд творит чудеса, хомячкам и так сойдет,особенно американским.
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:40
    +2
    Показать, что ты был и потому крутой веник. Ну... Спорное обоснование...
  10. Фразах
    Фразах Сегодня, 14:50
    -2
    Клоуну вручили скипетр и корону по причине его креатива в медийном поле. Медийный гетьман. И надо признать очень эффективный. Он легко влился с общий фронт глобальных геббельс помоек, которыми заведуют его соплеменники. В этом деле им нет равных.
  11. Комментарий был удален.