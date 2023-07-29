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В прессе США: боевые действия на Украине превратились в войну беспилотников

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В прессе США: боевые действия на Украине превратились в войну беспилотников

Сейчас, примерно через 17 месяцев с начала специальной военной операции, применение на полях сражений беспилотных систем одноразового использования обеими сторонами конфликта экспоненциально расширилось. Они взяли на себя многие функции, ранее выполнявшиеся пилотируемыми самолетами или более дорогими автономными платформами.


На это обращает внимание американский военный эксперт и консультант по оборонным вопросам Нолан Питерсон в своей статье, опубликованной порталом 19FortyFive.

Он считает что боевые действия на Украине фактически превратились в войну беспилотников.


В частности, автор упоминает случай на фронте, когда украинские дроны протаранили группу российских БПЛА над полем боя, что стало одним из первых случаев боестолкновения между беспилотниками противоборствующих сторон.

Как рассказал глава российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в интервью агентству ТАСС, FPV-беспилотники после тарана БПЛА самолетного типа чаще всего остаются невредимыми и способны продолжать свой полет.

Противоборствующие стороны в последнее время стали уделять самое серьезное внимание борьбе с дронами. Поэтому боевые действия на Украине, отмечается в прессе США, ознаменовались отходом от дорогих автономных платформ в пользу рассредоточенного массового использования дешевых одноразовых систем.

В недавнем отчете британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), опубликованном незадолго до начала украинского контрнаступления, говорилось, что ВСУ теряют каждый месяц примерно десять тысяч беспилотников. Автор предположил, что потери российских дронов также исчисляются тысячами ежемесячно.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:12
    -4
    Да,что то в том есть..Мы их бьем "Ланцетами",они нас-"бабой Ягой"(агродроном с подвешенными минами)
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:29
    0
    На войне всё средства хороши!Дрон относительно дешев но в состоянии нанести существенный урон или полное уничтожение более дорогой защищенной боевой технике. Поэтому их массово и приминяют. Когда я в начале войны заявлял что нам нужны дроны многие кричали зачем они нам???А ведь в результате прав то я оказался,а те тайные минусилы втихоря в основном слились...
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:35
      +1
      Когда я в начале войны заявлял что нам нужны дроны многие кричали зачем они нам???

      Точно. Годами до войны писал это, в 2015 году в ДНР или РФ безуспешно пытался вернуться в профессию найти партнёров для их проектирования. Послали лесом. Оппоненты смеялись:
      - Эти ваши детские цацки элементарно давятся ср-вами РЭБ. Ха-ха-ха.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 15:04
        0
        Эти ваши детские цацки элементарно давятся ср-вами РЭБ

        Да в общем-то конечно давятся. Не проблема с земли мощу засадить, напрочь загадив все диапазоны управления. Только вот и свои же - летать не будут. Посему - видимо каждая сторона пока считает что ей - выгоднее не прибегать к таким мерам..
    2. olezenka1
      olezenka1 Сегодня, 14:38
      +2
      У вас, сэр, несколько ошибок. Это из русского языка. Будете писать грамотно по-русски, глядишь, и минусовать будет меньше...У вас одно оправдание: вы могли писать со смартфона и в сложных (для написания) условиях. А по существу, я с вами согласен.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:30
    0
    Ещё не совсем превратилась. Будет больше БПЛА - война всё больше будет уходить в воздух. Маловато-то их пока что.
    Конструкторам авиатехники (Бекаури, Туполеву, Микояну/Гуревичу, Антонову....) это было понятно ещё 100 лет тому назад. До военных это только стало доходить и они перестали топить проекты БПЛА.
    Слава и почёт Александру Захарову, который чудом сумел пробить генеральское лобби! Это Калашников 21-го века.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:49
    -1
    Может пора США выделить свой кусочек? Юту с Колорадой и Вайомингом, например. И мы с украми там будем беспилотниками биться.
    Кто победит, тот и будет бюджет Украины осваивать.
    И наши люди целы, и украинцы, хоть мало кто из них добро помнит.
    Ещё и гипермегакопрокомпании на ставках капитализацию подымут.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:30
    0
    Дроны рулят, значение их уже неоспоримо, но, за пределы выполнения дополнительных, вспомогательных задачь, никто не перешёл и в обозримом будующем, так и будет. Процесс идёт постепенно, хотя это конфликт дал хороший, мощный толчок в развитии самих систем и повлиял на тактику их использования.