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Минобороны РФ: Ударом по Днепропетровску был поражен пункт управления ВСУ

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Минобороны РФ: Ударом по Днепропетровску был поражен пункт управления ВСУ

Вечером 28 июля 2023 года Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен ракетный удар по пункту управления ВСУ в городе Днепропетровске. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.


Согласно информации Минобороны, объект военного назначения в результате ракетного удара был поражен, цель удара достигнута. В военном ведомстве сообщили, что удар наносился высокоточным оружием. Иных подробностей Минобороны раскрывать не стало.

Вечером 28 июля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в городе Днепропетровск. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута

- подчеркивается в сообщении Министерства обороны РФ.

Отметим, что вчера стало известно о мощном ракетном ударе ВС РФ по Днепру (Днепропетровску). Ракета попала в здание местного управления Службы безопасности Украины (СБУ). В результате ракетного удара полностью обрушилось целое крыло здания. Вероятно, именно в этом месте и находился пункт управления ВСУ. Военкоры допускают вероятность нанесения удара и по некоему заглубленному объекту, который мог находиться под этим крылом здания СБУ.

Хотя украинские власти хранят молчание о последствиях удара по зданию СБУ и утверждают, что якобы был поражен жилой дом, по количеству приехавших на место удара машин скорой медицинской помощи стало понятно, что потерь в личном составе противник не избежал. Военкоры предполагают, что в здании, помимо украинских контрразведчиков и военных, могли находиться и т.н. «иностранные военные специалисты», попросту наемники, воюющие за ВСУ.

Интересно, что удар наносился без объявления воздушной тревоги. Это свидетельствует о том, что украинские силы ПВО не смогли засечь летящую в Днепропетровск ракету. Это обстоятельство дает военкорам основания утверждать, что для нанесения удара ВС РФ могли использовать баллистическую ракету ОТРК «Искандер».
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4 комментария
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  1. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:50
    0
    Вечером 28 июля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в городе Днепропетровск. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута

    - подчеркивается в сообщении Министерства обороны РФ.
    Это обстоятельство дает военкорам основания утверждать, что для нанесения удара ВС РФ могли использовать баллистическую ракету ОТРК «Искандер».
    За Таганрог winked wink
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:56
      +2
      Цитата: oppozite28
      За Таганрог

      Вы считаете, что серьёзные эффективны удары ВКС должны наносить в отместку? А вот Путин говорил, что нужно бить первым.
      По Вашей логике получается, чтобы ВКС РФ действовали эффективно нужно чтобы удары наносили ВФУ чтобы иметь повод на на ответку. Ваша логика в корне порочна.
  2. Magellan
    Magellan Сегодня, 14:58
    -2
    Надеюсь, ОК "Восток" ВФУ больше нет
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:25
    0
    Ударом по Днепропетровску был поражен пункт управления ВСУ
    . Добраться и заровнять пункты снабжёния, особенно ГСМ, вот это было дело толковое, полезное...