Минобороны РФ: Ударом по Днепропетровску был поражен пункт управления ВСУ

Вечером 28 июля 2023 года Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен ракетный удар по пункту управления ВСУ в городе Днепропетровске. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно информации Минобороны, объект военного назначения в результате ракетного удара был поражен, цель удара достигнута. В военном ведомстве сообщили, что удар наносился высокоточным оружием. Иных подробностей Минобороны раскрывать не стало.
Вечером 28 июля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в городе Днепропетровск. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута
- подчеркивается в сообщении Министерства обороны РФ.
Отметим, что вчера стало известно о мощном ракетном ударе ВС РФ по Днепру (Днепропетровску). Ракета попала в здание местного управления Службы безопасности Украины (СБУ). В результате ракетного удара полностью обрушилось целое крыло здания. Вероятно, именно в этом месте и находился пункт управления ВСУ. Военкоры допускают вероятность нанесения удара и по некоему заглубленному объекту, который мог находиться под этим крылом здания СБУ.
Хотя украинские власти хранят молчание о последствиях удара по зданию СБУ и утверждают, что якобы был поражен жилой дом, по количеству приехавших на место удара машин скорой медицинской помощи стало понятно, что потерь в личном составе противник не избежал. Военкоры предполагают, что в здании, помимо украинских контрразведчиков и военных, могли находиться и т.н. «иностранные военные специалисты», попросту наемники, воюющие за ВСУ.
Интересно, что удар наносился без объявления воздушной тревоги. Это свидетельствует о том, что украинские силы ПВО не смогли засечь летящую в Днепропетровск ракету. Это обстоятельство дает военкорам основания утверждать, что для нанесения удара ВС РФ могли использовать баллистическую ракету ОТРК «Искандер».