Военное обозрение
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Из-за взрыва на складе боеприпасов в Греции отстранили командира ВВС

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Из-за взрыва на складе боеприпасов в Греции отстранили командира ВВС

Произошедший инцидент со взрывами на одном из складов боеприпасов в Греции привёл к отстранению от выполнения своих обязанностей командира одного из подразделений ВВС страны.


Речь идёт о командире 111-го авиакрыла ВВС Греции, имя которого не называется. Пока военный временно отстранен от своей должности на время проведения административной проверки обстоятельств и причин инцидента на складе.

В прошедший четверг в военном лагере Карампа, что в греческой префектуре Магнисия, произошёл пожар и взрывы боеприпасов. Сообщается, что сильный пожар бушевал два дня, охватив территорию военного лагеря. При этом отмечается, что подъезды к военному объекту охранялись пожарными машинами.

По данным ряда СМИ, командование 111-го авиакрыла ВВС ранее заверяло о безупречной работе системы пожарной безопасности и пожаротушения на складах боеприпасов, где произошли взрывы. Однако инцидент 27 июля показал, что всё это оказалось, мягко говоря, не совсем так.

В связи с произошедшим соответствующие греческие службы проводят проверку для установления ответственных за это военных лиц.

Напомним, что в Греции установилась сильная жара, ставшая причиной более 100 лесных пожаров в этом месяце.
Использованы фотографии:
YouTube
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2 комментария
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  1. Комментарий был удален.
    1. БойКот
      БойКот Сегодня, 15:28
      0
      А Россия окажет помощь в случае просьбы? Процентов 100 примерно ( и я с ними) против. Рассказать почему?
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 15:31
    +1
    А у нас в новостях быченок в футболке прет на сотрудника полиции со словами "ты чё, в себя поверил? Получил погоны и в себя поверил?".
    И этого молотилу языком будут потом арестовывать. Не в ногу из табельного после вопроса "Вы почему оскорбляете сотрудника полиции?".
    А после удара сотрудника полиции.
    И мафынку быченка не утилизируют.
    И какого патриотизма ожидать?
    Этот быченок хрен подвальный. Но может на представителя власти так...