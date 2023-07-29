Из-за взрыва на складе боеприпасов в Греции отстранили командира ВВС

Произошедший инцидент со взрывами на одном из складов боеприпасов в Греции привёл к отстранению от выполнения своих обязанностей командира одного из подразделений ВВС страны.Речь идёт о командире 111-го авиакрыла ВВС Греции, имя которого не называется. Пока военный временно отстранен от своей должности на время проведения административной проверки обстоятельств и причин инцидента на складе.В прошедший четверг в военном лагере Карампа, что в греческой префектуре Магнисия, произошёл пожар и взрывы боеприпасов. Сообщается, что сильный пожар бушевал два дня, охватив территорию военного лагеря. При этом отмечается, что подъезды к военному объекту охранялись пожарными машинами.По данным ряда СМИ, командование 111-го авиакрыла ВВС ранее заверяло о безупречной работе системы пожарной безопасности и пожаротушения на складах боеприпасов, где произошли взрывы. Однако инцидент 27 июля показал, что всё это оказалось, мягко говоря, не совсем так.В связи с произошедшим соответствующие греческие службы проводят проверку для установления ответственных за это военных лиц.Напомним, что в Греции установилась сильная жара, ставшая причиной более 100 лесных пожаров в этом месяце.