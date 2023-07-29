Минобороны РФ: Российские войска заняли более выгодные позиции у населенного пункта Куземовка на Купянском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации продолжили отражать атаки украинских формирований на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Это следует из традиционной сводки Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 29 июля 2023 года.
Подразделения ВС РФ нанесли удары по местам скопления личного состава и военной техники ВСУ у населенных пунктов Новоандреевка, Щербаки и Каменское в Запорожской области, Золотая Нива и Макаровка Донецкой Народной Республике.
У Старомайорского и Урожайного бойцы 36-й общевойсковой армии и Воздушно-десантных войск отбили две атаки ВСУ. В результате боев были уничтожены до 70 украинских боевиков, 1 танк, 1 БМП и 2 пикапа. Всего на данных направлениях потери ВСУ составили до 135 боевиков, 2 танка, 3 бронемашины, 3 автомобиля, 1 гаубицу Д-20. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ.
Продолжались ожесточенные бои и на Донецком направлении. Здесь ВС РФ отбили пять атак противника в районах Авдеевки, Первомайского, Белогоровки, Красногоровки. У Клещеевки также удалось нанести серьезное поражение личному составу ВСУ. Общие потери украинских формирований в течение суток составили более 120 боевиков, 3 бронемашины, 2 автомобиля, гаубицу «Мста-Б».
Еще одно важное направление – Краснолиманское. Здесь российские войска отразили две атаки ВСУ в Серебрянском лесничестве и у населенного пункта Райгородка, поразили места скопления боевиков ВСУ у Новоегоровки, Невского, Червоной Дибровы, Торского и Григоровки. На данном направлении украинские формирования потеряли до 170 боевиков, 3 бронемашины, 2 автомобиля, САУ «Акация» и гаубицу Д-20.
На Купянском направлении российские войска заняли более выгодные позиции у населенного пункта Куземовка. Кроме того, были нанесены удары по местам скопления украинских боевиков в Берестовом, Синьковке, Тимковке, Стельмаховке. Здесь ВСУ потеряли до 20 боевиков, 3 автомобиля, 1 гаубицу Д-20.
В течение суток были уничтожены и несколько складов украинских формирований. Так, у Дружелюбовки на Харьковщине поразили склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ. Под г. Запорожье на оккупированной ВСУ части российской Запорожской области уничтожили склад топлива, а у Орехова – пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ.
Отдельно стоит обратить внимание на работу средств ПВО ВС РФ. В течение суток наши зенитчики перехватили 2 ракеты С-200, 7 крылатых ракет Storm Shadow, 2 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и сбили 6 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.