Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны РФ: Российские войска заняли более выгодные позиции у населенного пункта Куземовка на Купянском направлении

9
Минобороны РФ: Российские войска заняли более выгодные позиции у населенного пункта Куземовка на Купянском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации продолжили отражать атаки украинских формирований на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Это следует из традиционной сводки Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 29 июля 2023 года.


Подразделения ВС РФ нанесли удары по местам скопления личного состава и военной техники ВСУ у населенных пунктов Новоандреевка, Щербаки и Каменское в Запорожской области, Золотая Нива и Макаровка Донецкой Народной Республике.

У Старомайорского и Урожайного бойцы 36-й общевойсковой армии и Воздушно-десантных войск отбили две атаки ВСУ. В результате боев были уничтожены до 70 украинских боевиков, 1 танк, 1 БМП и 2 пикапа. Всего на данных направлениях потери ВСУ составили до 135 боевиков, 2 танка, 3 бронемашины, 3 автомобиля, 1 гаубицу Д-20. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ.


Продолжались ожесточенные бои и на Донецком направлении. Здесь ВС РФ отбили пять атак противника в районах Авдеевки, Первомайского, Белогоровки, Красногоровки. У Клещеевки также удалось нанести серьезное поражение личному составу ВСУ. Общие потери украинских формирований в течение суток составили более 120 боевиков, 3 бронемашины, 2 автомобиля, гаубицу «Мста-Б».

Еще одно важное направление – Краснолиманское. Здесь российские войска отразили две атаки ВСУ в Серебрянском лесничестве и у населенного пункта Райгородка, поразили места скопления боевиков ВСУ у Новоегоровки, Невского, Червоной Дибровы, Торского и Григоровки. На данном направлении украинские формирования потеряли до 170 боевиков, 3 бронемашины, 2 автомобиля, САУ «Акация» и гаубицу Д-20.

На Купянском направлении российские войска заняли более выгодные позиции у населенного пункта Куземовка. Кроме того, были нанесены удары по местам скопления украинских боевиков в Берестовом, Синьковке, Тимковке, Стельмаховке. Здесь ВСУ потеряли до 20 боевиков, 3 автомобиля, 1 гаубицу Д-20.

В течение суток были уничтожены и несколько складов украинских формирований. Так, у Дружелюбовки на Харьковщине поразили склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ. Под г. Запорожье на оккупированной ВСУ части российской Запорожской области уничтожили склад топлива, а у Орехова – пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ.

Отдельно стоит обратить внимание на работу средств ПВО ВС РФ. В течение суток наши зенитчики перехватили 2 ракеты С-200, 7 крылатых ракет Storm Shadow, 2 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и сбили 6 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:00
    +1
    Оно, конечно, хорошо, но про Старомайорск ни слова.
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 15:11
      0
      У Старомайорского и Урожайного бойцы 36-й общевойсковой армии и Воздушно-десантных войск отбили две атаки ВСУ. В результате боев были уничтожены до 70 украинских боевиков, 1 танк, 1 БМП и 2 пикапа. Всего на данных направлениях потери ВСУ составили до 135 боевиков, 2 танка, 3 бронемашины, 3 автомобиля, 1 гаубицу Д-20. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ.

      Вот про Работино ни слова. Там затишье?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:16
        0
        Да нет сейчас там самая горячая точка.Или одна из самых горячих.

        На направлении Великой Новоселовки противник закрепляется в Старомайорском, пытается улучшить своё положение, — но успех носит локальный характер и чувствуется, что стратегических целей на этом направлении противник перед собой не ставит.


        Напротив, на запорожском направлении у него глобальные задачи, на решении которых он сосредоточивает максимальные усилия.
        При активном применении авиации противник предпринимал попытки прорвать нашу оборону в районе населённого пункта Работино — оборона стоит, задача противником не решена. Но, судя по всему, несмотря на значительные потери и отказ ряда подразделений от участия в наступательных действиях, — противник продолжит таранить наши позиции в надежде, что мы прогнемся. ... », — пишет Ходаковский в Telegram.



        https://rusvesna.su/news/1690610380

        "Ланцеты" продолжают разносить вражескую технику по всему фронту

        На 1 видео беспилотник уничтожил финский БТР ХА-180 на Запорожском направлении.
        На 2 — поражен танк ВСУ на Харьковском направлении.
        На 3 — кадры поражения БМП нацистов под Артемовском.

        https://t.me/RVvoenkor/50200

        Видео первых дней контнаступления.
        Российский танк в одиночку встретил вражескую колонну: Новые кадры первых дней украинского контрнаступления на Запорожском направлении
        Осторожно, много мата и живых эмоций.
        В ходе боев под Новоадаровкой экипаж нашего танка вышел навстречу вражеской колонне из 2 танков и 5 бронемашин. Сдерживая наступление врага танкистами, при поддержке артиллерии, вся техника нацистов была уничтожена.

        https://t.me/RVvoenkor/50206
    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 15:23
      0
      Там та же замануха, что и была в Артемосвске! Заходят, ложатся навсегда и снова мыло - мочало начинаем все с начала...
  2. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 15:06
    +3
    "... российские войска заняли более выгодные позиции..."
    В такой формулировке, после наших передислокаций в прошлом году, информация воспринимается неоднозначно. Отошли на более выгодные позиции или отвоевали их у противника? К сожалению, так и не понял.... request
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 15:18
      0
      Посмотрел карту того района. Там идет тяни-толкай уже с месяц. Наши продвигаются но в час по чайной ложке. Так что может отбили очередные 10 соток. Или холмик какой заняли.
  3. A2AD
    A2AD Сегодня, 15:06
    +2
    На Купянском направлении российские войска заняли более выгодные позиции у населенного пункта Куземовка.
    Что, опять произошла перегрупировка из НП на его окраины, а то и дальше?
  4. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 15:12
    +1
    Тот кто выразил сомнения по официальной точки зрения предатель априори. А что? Вспомните ВОВ. Тогда разве было не так? И что бы вы понимали - я за те времена.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 15:25
      0
      Наша задача забрать, все остальное вторично по сути...