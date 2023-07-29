Врио главы Херсонской области: Ночью ВСУ пытались разрушить железную дорогу в Крым, выпустив 12 ракет Storm Shadow

Минувшей ночью боевики киевского режима попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив 12 дальнобойных ракет Storm Shadow

В ночь на 29 июля украинские формирования предприняли попытку разрушения железной дороги, связывающей Херсонскую область и Республику Крым. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо.Как отметил глава региона, ВСУ запустили по железной дороге ракеты англо-французского производства Storm Shadow. Они рассчитывали, что с помощью дальнобойных ракет смогут нанести максимальные повреждения железной дороге.-написал Сальдо в своем Telegram-канале.Российским силам противовоздушной обороны удалось сбить все выпущенные ВСУ ракеты. К счастью, обошлось без пострадавших. Лишь в одном месте обломки ракеты повредили будку обходчика и контактную линию, но эти повреждения были оперативно устранены ремонтной бригадой.Сальдо подчеркнул, что противник целенаправленно наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Удар по железной дороге ВСУ планировали нанести накануне открытия движения по железнодорожному маршруту Геническ – Джанкой.Отметим, что ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО ВС РФ 7 ракет Storm Shadow, запущенных ВСУ, а также двух ракет С-200 (вероятно, тех, что были сбиты в Таганроге и под Азовом Ростовской области).