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Врио главы Херсонской области: Ночью ВСУ пытались разрушить железную дорогу в Крым, выпустив 12 ракет Storm Shadow

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Врио главы Херсонской области: Ночью ВСУ пытались разрушить железную дорогу в Крым, выпустив 12 ракет Storm Shadow

В ночь на 29 июля украинские формирования предприняли попытку разрушения железной дороги, связывающей Херсонскую область и Республику Крым. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо.


Как отметил глава региона, ВСУ запустили по железной дороге ракеты англо-французского производства Storm Shadow. Они рассчитывали, что с помощью дальнобойных ракет смогут нанести максимальные повреждения железной дороге.

Минувшей ночью боевики киевского режима попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив 12 дальнобойных ракет Storm Shadow

-написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Российским силам противовоздушной обороны удалось сбить все выпущенные ВСУ ракеты. К счастью, обошлось без пострадавших. Лишь в одном месте обломки ракеты повредили будку обходчика и контактную линию, но эти повреждения были оперативно устранены ремонтной бригадой.

Сальдо подчеркнул, что противник целенаправленно наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Удар по железной дороге ВСУ планировали нанести накануне открытия движения по железнодорожному маршруту Геническ – Джанкой.

Отметим, что ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО ВС РФ 7 ракет Storm Shadow, запущенных ВСУ, а также двух ракет С-200 (вероятно, тех, что были сбиты в Таганроге и под Азовом Ростовской области).
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Сальдо
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11 комментариев
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  1. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:21
    +3
    Если это сообщение соответствует действительности и это событие имело место быть - я снимаю шляпу перед НАШИМ ПВО. Ждем подтверждений .
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:21
    +1
    Ракеты сбили, это понятно... надо до носителей дотянуться и заровнять там все, что нужно.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:29
      +1
      А вот это вопрос.Судя по информации об этих ракетах,их запускают с СУ24.Сколько раз били по этим неуловимым бомбардировщикам?Или их запускают с наземных пусковых,или это были совсем другие ракеты
      1. Constantin N
        Constantin N Сегодня, 15:34
        0
        там реальная дальность вроде до 500км с самолета, так что с земли они и 300 могут пролететь до крыма
  3. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 15:22
    -3
    Блин. Сирийский доклад. Все сбили и только одна попала опять в Чонгарский мост.
  4. БойКот
    БойКот Сегодня, 15:25
    0
    Сегодня уже хаяли ПВО, которая не может перехватить 100% ракет. Наш ответ Керзону. Присоединяюсь к вышевысказавшемуся hi
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:27
      +1
      Цитата: БойКот
      Сегодня уже хаяли ПВО, которая не может перехватить 100% ракет. Наш ответ Керзону. Присоединяюсь к вышевысказавшемуся hi

      Зря хаяли. Ни одно ПВО или ПРО в самых идеальных условиях не сможет обеспечить 100% результат при массированой атаке.
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:26
    0
    А почему нельзя выпустить 12 ракет Кинжал по производственным мощностям, которые делают Шторм Шэдоу?
  6. Buchenland
    Buchenland Сегодня, 15:29
    0
    Тратить 12 дефицитных ракет по ЖД-полотну (да еще и все до единой сбиты?). Что-то тут не то в этой новости
  7. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 15:33
    0
    Если все 12 сбили - слава нашим ПВО! Они реально лучшие в Мире. Но если бы удалось разрушить ЖД путь в Крым - не сомневаюсь, что следом пошла бы очередная атака на Крымский мост чтобы отрезать Крым полностью и вызвать панику.
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:35
    0
    Лупить просто по полотну смысла нет, наверняка по жд узлу, а он прикрыт пво, ракеты сбиты, занавес.