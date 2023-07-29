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«Аналог российского «Посейдона»: в западной прессе оценили показ КНДР подводного беспилотника, предположительно с ядерной боеголовкой

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«Аналог российского «Посейдона»: в западной прессе оценили показ КНДР подводного беспилотника, предположительно с ядерной боеголовкой

На прошедшем в КНДР военном параде с участием министра обороны Сергея Шойгу в качестве почетного гостя был продемонстрирован новый подводный беспилотник, который также можно квалифицировать как торпеду, предположительно с ядерной боеголовкой.


Новое изделие в целом схоже по концепции с российской сверхдальнобойной торпедой «Посейдон»

- отмечается в издании The War Zone.

Как и «Посейдон», новый северокорейский аппарат имеет водоструйный реактивный движитель в задней части и аналогичное расположение крестообразных рулевых устройств, каждое из которых оснащено механизмом складывания.

Однако, как полагает автор, в отличие от «Посейдона», оснащенного ядерной силовой установкой, северокорейский беспилотник почти наверняка работает от аккумуляторной батареи, которая значительно сокращает дальность действия изделия. Данный вывод делается на том основании, что нет никаких свидетельств присутствия у КНДР достаточно компактного реактора для питания аппарата такого размера.

Северокорейский беспилотник имеет меньшие габариты, чем «Посейдон»: длину можно оценить примерно в 20 м, а диаметр – около 2 м.

Еще одним важным отличием от «Посейдона» является то, что российское оружие предназначено для запуска с помощью «таинственной подводной лодки «Белгород» проекта 09852 – самой длинной в мире», в то время как КНДР не имеет столь больших субмарин, которые могут выступить в роли корабля-носителя. Значит, как считает автор, северокорейский аппарат придется запускать с причала или пристани, с какой-нибудь плавучей платформы или, возможно, соответствующим образом модифицированного надводного судна.



Многие западные обозреватели идентифицировали новое изделие как Haeil, хотя данная квалификация требует уточнений. Как указывает автор, обозначение Haeil-2 относится к аналогичному, но меньшему по размеру подводному беспилотнику, который был показан в марте этого года. В то время аналитики также описывали его как «ответ КНДР «Посейдону».

Возможно, что оба проекта представляют собой модификации, появившиеся на этапе разработки оружия, и что более новый аппарат представляет собой окончательную версию.

Если, как ожидается, новое изделие оснащено ядерной боеголовкой, то оно, вероятнее всего, предназначено в первую очередь для поражения целей, аналогичных «Посейдону», а именно прибрежных объектов. Его можно использовать для нанесения сокрушительного удара по растущим ВМС Южной Кореи, прежде чем они получат шанс выйти в море

- полагает автор, считая, что радиус действия аппарата должен незначительно превышать 850 км.

С его слов, несмотря на меньшую дальность хода, новое изделие должно обладать многими преимуществами «Посейдона», включая сложность обнаружения и предотвращения атаки неприятелем. Это позволяет обеспечить возможность доставки стратегических ядерных боеголовок к цели в обход существующих систем ПРО.

В целом появление нового аппарата усиливает устойчивость ядерных сил КНДР, которые становится все труднее парализовать упреждающим ударом. Северная Корея создает все более крупные МБР, развивает баллистические ракеты меньшей дальности и усиливает флот субмаринами-носителями ЯО. Теперь к этому перечню вооружений похоже присоединился подводный беспилотник с ядерной начинкой.

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15 комментариев
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  1. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 16:05
    -3
    Почему никто не пишет, как работает система наведения такого подводного аппарата, хоть нашего Посейдона, хоть этого "Корейца"? На небольшое расстояние ещё можно пофантазировать с программированием непрямолинейного хода. Но учесть все нюансы на большом расстоянии, с переменными морскими течениями, задача которую я не понимаю. Подскажите, кто понимает. Только не надо мне рассказывать про УНЧ и СДВ передатчики на берегу, с которых могут отправлять сигналы управления к аппарату. Для этого на берегу должны знать, где находится в каждый момент времени аппарат... Но он же не сигналит никому о своем местонахождении иначе грош цена ему. request
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 16:28
      -1
      Я конечно профан в системах наведения подводных дронов, но почему то мне кажется, что как таковое точное наведение для ядерной боеголовки и не требуется, то есть погрешность здесь может быть значительной - всё равно всё разнесет к Ядреной матери... Карта возможных целей будет прошита в памяти "Посейдона", а уж как сделать передачу приказа на поражение и код цели придумают... Подводным лодкам как-то такую информацию же передают... Но подчеркиваю, я дилетант в этом вопросе... А вот что-то патриотичное по этому поводу ляпнуть могу...
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 16:53
      0
      Цитата: Сабуров_Александр53
      Почему никто не пишет, как работает система наведения такого подводного аппарата, хоть нашего Посейдона, хоть этого "Корейца"?

      С какой целью интересуетесь? bully
      Хотя чего там секретного. Наводятся они примерно как крылатые ракеты до появления джи-пи-еса. Инерциальная на гироскопах и коррекция по рельефу дна.
    3. Joker62
      Joker62 Сегодня, 16:54
      0
      Почему никто не пишет, как работает система наведения такого подводного аппарат

      А у вас какой форма-допуска к секретному изделию???? stop
      Или вам хочется просто сделать трёп для понтов? fool
    4. A2AD
      A2AD Сегодня, 17:29
      0
      Для этого на берегу должны знать, где находится в каждый момент времени аппарат...
      А зачем на берегу знать где точно находится аппарат? Вроде у подплава с этим все просто. Выход в заданный район, получение боевой задачи... Да хоть из конверта в сейфе. И ее выполнение по возможности. Сам же аппарат может получать свои точные координаты с помощью триангуляции и действовать исходя из зарание запрограммированных карт дна. Не думаю что это какой то секрет, если я, не имеющий ни какого отношение к морю могу до этого догадаться на основе просмотренных художественных фильмов.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:09
    0
    Задайтесь вопросом наконец,почему две страны Иран и КНДР ,все в санкциях ,штампуют копии вооружений не только США и ещё кого то( гиперзвук)мини - посейдоны и проблем не испытывают,от слова совсем.А в СБ ООН две страны, Россия и КНР, за все санкции против КНДР голосовали всегда вместе За.,( а кто против ,никто не против)Вам - плакат, растяжка ,с фамилией Сергея Кажугетовича в КНДР на пол страны ни чего не говорит?Так встречают на востоке врагов?С вами бестолку разговаривать- у вас всегда всё пропало.Мозг включите,страны " изгои" существуют и не плохо существуют - при помощи кого?Наверно при помощи тех двух стран ,которые поддерживают санкции в СБ ООН единогласно,на бумаге.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:20
      +1
      Просто санкции не позволяют выводить все деньги в Лондон, потому те малые ресурсы остаются в стране и постоянно работают. Кстати главные покупатели лондонской недвижимости давно являются китайцы
    2. VSO-396
      VSO-396 Сегодня, 16:47
      -1
      Мозг включите,страны " изгои" существуют и не плохо существуют - при помощи кого?Наверно при помощи тех двух стран ,которые поддерживают санкции в СБ ООН единогласно,на бумаге.[/quote]

      Простите, в моем понимании "неплохо живут"-это когда народ неплохо живет, материально. И много, к примеру, личных автомобилей в КНДР?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:55
        0
        Автомобилями благополучие народа не меряется!При СССР во дворе в Мурманске стояло 17 автомобилей летом ,в конце 90 ых - 60,он мне нужен был чтобы на работу добраться.Зачем в КНДР автомобиль- если работа рядом,пару остановок.А если не рядом,то на работу доставляет корпоративный транспорт.Зачем мне например машина сейчас- если меня на работу доставляют за 40 км на туристическом автобусе,да я теряю час сейчас, но этот час стоит миллионов?Мне например, совершенно не интересно сколько стоит бензин,а когда были машины этот вопрос всегда интересовал.
        1. VSO-396
          VSO-396 Сегодня, 17:29
          0
          Я тоже на работу на общественном транспорте добираюсь, но выходные без машины себе не представляю.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:14
    +1
    А дальность... Да и овощ с ней. До Японии и Южной Кореи доволокётся. А обратно, чай, не плыть.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 16:56
      0
      До Японии и Южной Кореи доволокётся. А обратно, чай, не плыть.
      А зачем в ЮК волочится, после того как РСЗО Сеул разнесут весь в хлам? Да и до японии что надо долетит быстрее. Другое дело, если в следующий раз приплывет АУГ кое кого. Опп, а под килем такой нежданчик. И что делать с ним не ясно. Там же наверняка при попытке уничтожения заложенно автоматическое срабатывание заряда. Будут сидеть в гальюне, и бояться пукнуть. laughing
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:57
    0
    Новое изделие в целом схоже по концепции с российской сверхдальнобойной торпедой «Посейдон»

    - отмечается в издании The War Zone.
    Дурной пример заразителен... hi
    Если, как ожидается, новое изделие оснащено ядерной боеголовкой, то оно, вероятнее всего, предназначено в первую очередь для поражения целей, аналогичных «Посейдону», а именно прибрежных объектов. Его можно использовать для нанесения сокрушительного удара по растущим ВМС Южной Кореи, прежде чем они получат шанс выйти в море

    - полагает автор, считая, что радиус действия аппарата должен незначительно превышать 850 км.
    Минимум Южная Корея, максимум Япония (учитывая настоящие ТТХ) recourse
  5. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 17:00
    0
    По сути просто огромная торпеда, умнойн или сверхдальней ей быть ненужно, там все враги рядом. Её задача разнести порт или эскадру. Молодцы!
  6. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 17:08
    +1
    У КНДР походу достаточно большая баранок вкусных связка.
    И чем порадовать общественность найдётся.
    Молодцы ребята однако. Что ещё тут скажешь...
    В отличие от нас.