«Аналог российского «Посейдона»: в западной прессе оценили показ КНДР подводного беспилотника, предположительно с ядерной боеголовкой

Новое изделие в целом схоже по концепции с российской сверхдальнобойной торпедой «Посейдон»

Если, как ожидается, новое изделие оснащено ядерной боеголовкой, то оно, вероятнее всего, предназначено в первую очередь для поражения целей, аналогичных «Посейдону», а именно прибрежных объектов. Его можно использовать для нанесения сокрушительного удара по растущим ВМС Южной Кореи, прежде чем они получат шанс выйти в море