В настоящее время украинские формирования собирают силы для дальнейшей запланированной атаки на населенный пункт Урожайное на Южно-Донецком направлении. Такой вывод можно сделать, знакомясь с публикациями военных корреспондентов.Сейчас в районе к северо-востоку от населенного пункта Урожайное ВСУ сосредоточили пять групп Сил специальных операций «Юг» и разведывательную роту 38-й отдельной бригады морской пехоты, оснащенную беспилотными летательными аппаратами Switchblade и станциями радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Telegram-канал «Рыбарь», анализируя обстановку на данном участке фронта.В районе н.п. Золотая Нива расположились еще четыре штурмовые группы из 503-го батальона 38-й отдельной бригады морской пехоты ВМСУ. Все эти силы противник собирается бросить на штурм Урожайного.Кроме того, ВСУ рассчитывают атаковать российские позиции в районе Приютного и высоты у Старомайорского. Для этой цели будут задействованы 88-й батальон 35-й отдельной бригады морской пехоты и 501-й батальон 36-й отдельной бригады морской пехоты. К селу Комар уже подошли около 120 боевиков из 1-го стрелкового батальона 1-й отдельной бригады территориальной обороны, имеющие на вооружение 3 миномета и 5 ПТРК. Им предстоит усилить «морпехов» в случае атаки высот у Старомайорского.Нашим военным, между тем, уже удалось отбить одну из атак украинских формирований в районе Старомайорского. Из отряда в 10 боевиков ВСУ остались в живых лишь 4 боевика, 6 человек были уничтожены нашими бойцами в процессе отражения атаки.Кроме того, к северо-востоку от Урожайного ВС РФ уничтожили минометный расчет противника, а в районе Большой Новоселки – группу боевиков ВСУ. Однако, невзирая на высокие потери, командование ВСУ не оставляет надежд на прорыв к Старомлыновке и дальнейшее наступление к Азовскому морю. Этого требуют от Киева и западные покровители, очень недовольные отсутствием реальных результатов контрнаступления ВСУ.