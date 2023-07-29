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Военкоры: ВСУ сосредоточили 5 групп спецназа и разведроту с БПЛА Switchblade к северо-востоку от Урожайного

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Военкоры: ВСУ сосредоточили 5 групп спецназа и разведроту с БПЛА Switchblade к северо-востоку от Урожайного

В настоящее время украинские формирования собирают силы для дальнейшей запланированной атаки на населенный пункт Урожайное на Южно-Донецком направлении. Такой вывод можно сделать, знакомясь с публикациями военных корреспондентов.


Сейчас в районе к северо-востоку от населенного пункта Урожайное ВСУ сосредоточили пять групп Сил специальных операций «Юг» и разведывательную роту 38-й отдельной бригады морской пехоты, оснащенную беспилотными летательными аппаратами Switchblade и станциями радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Telegram-канал «Рыбарь», анализируя обстановку на данном участке фронта.

В районе н.п. Золотая Нива расположились еще четыре штурмовые группы из 503-го батальона 38-й отдельной бригады морской пехоты ВМСУ. Все эти силы противник собирается бросить на штурм Урожайного.


Кроме того, ВСУ рассчитывают атаковать российские позиции в районе Приютного и высоты у Старомайорского. Для этой цели будут задействованы 88-й батальон 35-й отдельной бригады морской пехоты и 501-й батальон 36-й отдельной бригады морской пехоты. К селу Комар уже подошли около 120 боевиков из 1-го стрелкового батальона 1-й отдельной бригады территориальной обороны, имеющие на вооружение 3 миномета и 5 ПТРК. Им предстоит усилить «морпехов» в случае атаки высот у Старомайорского.

Нашим военным, между тем, уже удалось отбить одну из атак украинских формирований в районе Старомайорского. Из отряда в 10 боевиков ВСУ остались в живых лишь 4 боевика, 6 человек были уничтожены нашими бойцами в процессе отражения атаки.

Кроме того, к северо-востоку от Урожайного ВС РФ уничтожили минометный расчет противника, а в районе Большой Новоселки – группу боевиков ВСУ. Однако, невзирая на высокие потери, командование ВСУ не оставляет надежд на прорыв к Старомлыновке и дальнейшее наступление к Азовскому морю. Этого требуют от Киева и западные покровители, очень недовольные отсутствием реальных результатов контрнаступления ВСУ.
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11 комментариев
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  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 16:13
    +3
    Военкоры: ВСУ сосредоточили 5 групп спецназа и разведроту с БПЛА Switchblade к северо-востоку от Урожайного

    Военкорам пора уже вручать государственные награды. За то, что через нас, читателей, оперативную информацию до МО и до Президента доносят.
    1. Hwostatij
      Hwostatij Сегодня, 16:25
      +1
      Военкорам пора уже вручать государственные награды. За то, что через нас, читателей, оперативную информацию до МО и до Президента доносят.

      Да не то слово. Если б не военкуры - давно бы уже войну проиграли.
      Пы. сы. А видос с танчиком агонь просто.
    2. monetam
      monetam Сегодня, 16:31
      +3
      да и эти анонимные "военкоры" - ну так и напишите, кто именно ? Кто там так хорошо состав войск противника на этом направлении знает ?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:38
        -1
        "Рыбарь".Вооюще то к этому телеграммканалу есть вопросы.Но в отличие от многих он не старается приукрасить ситуацию.Всушникам,кровь из росу необхтдим хоть какой то успех
        1. monetam
          monetam Сегодня, 16:50
          +1
          ну тогда понятно - и про информирование, и про "неприукрашивание".
        2. Hwostatij
          Hwostatij Сегодня, 16:57
          0
          Рыбарь".Вооюще то к этому телеграммканалу есть вопросы.Но в отличие от многих он не старается приукрасить ситуацию.

          Да какие там вопросы - эталонный ципсошник по полной запомоился перепиской с труханами в прямом эфире. Собственно, если всех военкурв пересажать по статье "мошенничество" за сбор и присвоение средств с населения - эти ваши интернеты гораздо чище от проходимцев станут
      2. RED_ICE
        RED_ICE Сегодня, 17:23
        0
        Похоже военкорам инфу сливают сами военные
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:29
    -1
    Сейчас там напряженная очень ситуация.Опять же по сообщениям анонимныхи военкоров Всушники пытаются окружить в Урожайном наши силы
  3. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 16:49
    0
    После потери Старомайорского удержать Урожайное невозможно.
    Оно ниже и насквозь простреливается.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:50
    +1
    Какая прелесть- секретнейшая , свежайшая информация! Штирлиц и Мата- Хари отдыхает. Как все просто- слушай военкоров (анонимных) и- вперед к победе!
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 17:13
      0
      Если всё известно, почему не долбануть массированым артударом и ракетами? feel