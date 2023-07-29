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Премьер-министр Польши заявил о переброске сотни «вагнеровцев» в район Сувалкского коридора

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Премьер-министр Польши заявил о переброске сотни «вагнеровцев» в район Сувалкского коридора

Спутниковая разведка и фиксация с мест указывают на расширение присутствия военизированных отрядов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. Это вызывает беспокойство в стане соседних стран – Польши и государств Прибалтики, власти которых опасаются действий на своей территории бойцов с огромным опытом ведения как общевойскового боя, так и диверсионной деятельности.


Глава Белоруссии Александр Лукашенко недавно сообщил, что удерживает «музыкантов» в центральной части страны, чтобы они «не начудили у соседей». Однако, как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отряд «вагнеровцев» численностью около ста бойцов был переброшен в район Сувалкского коридора – на стык границ Литвы, Польши и Белоруссии.

По всей видимости, они будут скрываться за униформой белорусских пограничников и оказывать содействие в попытках нелегальных иммигрантов попасть в Польшу, чтобы заняться в ней дестабилизацией государства. Они и сами могут маскироваться под таких мигрантов, чтобы оказаться на территории Польши, создавая для нее дополнительные риски

- заявил глава польского кабмина.

Свою речь он произнес на заводе в Гливице, на мощностях которого развернут ремонт танков Leopard, идущих с Украины.
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:27
    +1
    Что,страшно,"полено"?Даже сотни "оркестрантов"?Вот шороху навели..
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 17:28
    0
    Надо поляков-союзников найти.
    Против политики лондона и сша.
    Партизаны, армия людова2.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:31
    0
    Польский идиот,вагнеровцы на границе Сувалкского коридора организуют свой личный погранпереход - корпоративный. lol
  4. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 17:32
    +1
    Ууу, 100 вагнеровцев. Как опасно! Наверное, всю Польшу захватят lol
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:35
    0
    серьезно, сотня человек вызывает беспокойство?!!!
    а если дивизия появится, что вы делать будете?