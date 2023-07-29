Премьер-министр Польши заявил о переброске сотни «вагнеровцев» в район Сувалкского коридора

По всей видимости, они будут скрываться за униформой белорусских пограничников и оказывать содействие в попытках нелегальных иммигрантов попасть в Польшу, чтобы заняться в ней дестабилизацией государства. Они и сами могут маскироваться под таких мигрантов, чтобы оказаться на территории Польши, создавая для нее дополнительные риски

Спутниковая разведка и фиксация с мест указывают на расширение присутствия военизированных отрядов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. Это вызывает беспокойство в стане соседних стран – Польши и государств Прибалтики, власти которых опасаются действий на своей территории бойцов с огромным опытом ведения как общевойскового боя, так и диверсионной деятельности.Глава Белоруссии Александр Лукашенко недавно сообщил, что удерживает «музыкантов» в центральной части страны, чтобы они «не начудили у соседей». Однако, как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отряд «вагнеровцев» численностью около ста бойцов был переброшен в район Сувалкского коридора – на стык границ Литвы, Польши и Белоруссии.- заявил глава польского кабмина.Свою речь он произнес на заводе в Гливице, на мощностях которого развернут ремонт танков Leopard, идущих с Украины.