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ВСУ продолжают безуспешно атаковать в районе Клещеевки, ВС РФ держат позиции

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ВСУ продолжают безуспешно атаковать в районе Клещеевки, ВС РФ держат позиции

Несмотря на то, что основной упор ВСУ в ходе контрнаступления делают на Запорожское направление, попытки контратак совершаются довольно часто и на Донбассе.


Одна из напряжённых точек на этом направлении находится в районе села Клещеевка, что в Артёмовском районе ДНР. Сегодня до обеда здесь продолжались попытки атак ВСУ. Отмечается, что из-за плохой погоды украинских атак стало несколько меньше. Тактика же противника остаётся неизменной – атаки небольшими группами по десять человек на крайние южные позиции в селе.

Эти попытки украинских сил пресекаются российской артиллерией. При этом ситуация у Клещеевки остается максимально напряжённой.



Кроме того, сообщается, что противник со вчерашнего дня ведёт неприцельный артиллерийский огонь по Артёмовску. Однако российские подразделения ВДВ держат эти районы.

Ранее Минобороны России сообщало о срыве четырех атак ВСУ в районе Клещеевки, в результате чего было уничтожено до 120 военных противника.
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6 комментариев
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  1. Игорь_Сергеевич
    Игорь_Сергеевич Сегодня, 17:11
    +1
    Автор заговаривается - атаки группой в 10 чел и четыре атаки убитыми 120. Не умаляя стойкость наших бойцов.
    1. JÜRGEN WEGNER
      JÜRGEN WEGNER Сегодня, 17:29
      0
      Да, такая арифметика!!! Однако, видать не совсем понятен нам ход мыслей.
    2. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 17:34
      0
      Цитата: Игорь_Сергеевич
      атаки группой в 10 чел и четыре атаки убитыми 120

      Скорее всего речь идет о предыдущих атаках.
      Ранее Минобороны России сообщало о срыве четырех атак ВСУ в районе Клещеевки, в результате чего было уничтожено до 120 военных противника.
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 17:14
    0
    Бои "местного значения". Малоизвестные, но от этого не менее кровавые.
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:21
    -1
    feel неприцельный артиллерийский огонь
    А куда смотрит ООН?
  4. JÜRGEN WEGNER
    JÜRGEN WEGNER Сегодня, 17:27
    0
    Кто их потом собирает и считает на поле боя?