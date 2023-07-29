ВСУ продолжают безуспешно атаковать в районе Клещеевки, ВС РФ держат позиции

Несмотря на то, что основной упор ВСУ в ходе контрнаступления делают на Запорожское направление, попытки контратак совершаются довольно часто и на Донбассе.Одна из напряжённых точек на этом направлении находится в районе села Клещеевка, что в Артёмовском районе ДНР. Сегодня до обеда здесь продолжались попытки атак ВСУ. Отмечается, что из-за плохой погоды украинских атак стало несколько меньше. Тактика же противника остаётся неизменной – атаки небольшими группами по десять человек на крайние южные позиции в селе.Эти попытки украинских сил пресекаются российской артиллерией. При этом ситуация у Клещеевки остается максимально напряжённой.Кроме того, сообщается, что противник со вчерашнего дня ведёт неприцельный артиллерийский огонь по Артёмовску. Однако российские подразделения ВДВ держат эти районы.Ранее Минобороны России сообщало о срыве четырех атак ВСУ в районе Клещеевки, в результате чего было уничтожено до 120 военных противника.