Военное обозрение
Войти Регистрация

Разведчик ВС РФ рассказал о дефиците боеприпасов у ВСУ на Сватовском участке фронта

8
Разведчик ВС РФ рассказал о дефиците боеприпасов у ВСУ на Сватовском участке фронта

В настоящее время у подразделений ВСУ, действующих на Сватовском направлении, наблюдается явная нехватка боеприпасов. Такой вывод сделал военнослужащий разведывательного подразделения Вооруженных сил Российской Федерации с позывным «Бен», сообщает РИА Новости.


Российский военный разведчик подметил, что примерно с декабря 2022 года на участке Сватово стало снижаться количество обстрелов российских войск со стороны украинских формирований. Обстреливают позиции все меньше и все реже. Основная цель – одна-две мины, не более. Если тратиться большее количество снарядов, то, вероятно, корректировка ударов осуществляется с помощью беспилотного летательного аппарата.

Как рассказал РИА Новости разведчик с позывным «Бен», дефицит боеприпасов на Сватовском направлении может быть связан с тем, что основные резервы и ресурсы ВСУ перебросили на Запорожское, Южно-Донецкое и Артемовское направления.

По словам российского военнослужащего, у ВС РФ сейчас получается выпускать по противнику куда большее количество снарядов, если сравнивать с украинскими формированиями.

Ранее о дефиците снарядов у ВСУ сообщали многие западные военные эксперты, а власти США объясняют необходимость поставки украинским войскам кассетных боеприпасов именно сложившейся нехваткой обычных артиллерийских снарядов в арсеналах американской и европейских армий.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:41
    0
    Про дефицит снарядов говорят много и давно.Только вот это пока еще не трансформировалось в разгром всушников по фронту
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 16:57
      -2
      Наверное, дефицит украинцев компенсируется дефицитом россиян. В общем, аналогичная Первой мировой ситуация по многим позициям: дефицит в снарядах у обеих сторон, довольно стабильная ЛБС, потребность в новых типах вооружениях и способах их применения для преодоления тупика.
  2. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 16:46
    -1
    Small Menution.. Yes,
    Big fireworks No
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:53
    0
    Дефицит, к сожалению, не стратегического уровня. Это локальный недостаток который восполнять, за счёт западной помощи, получается с небольшими перерывами. Полностью перекрыть поставки не получается по разным причинам.
  4. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 16:53
    0
    Главное, чтобы у нас недостатка не наблюдалось.
    За ВСУ- пусть волнуется UA.
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 17:02
    0
    Хорошо если это правда. Только восполнят, заставят Ю. Корею поделиться, Японию и т. д.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:16
    0
    Мне вчера в новостях очень понравился ответ командира нашего САУ.Вот ВСУ используют кассетные боеприпасы,а мы в ответ фугасные снаряды повышенного могущества.И видео использования таких снарядов нами будет только иногда.Работа наших расчётов
    ,такими снарядами такого типа по технике ВСУ впечатляет."Микропроцесоры с стиралок от фон Ляйн"шансов выжить ВСУ не оставляют.
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 17:36
      0
      Фугас повышенного могущества - это как ?