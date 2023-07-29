Разведчик ВС РФ рассказал о дефиците боеприпасов у ВСУ на Сватовском участке фронта

В настоящее время у подразделений ВСУ, действующих на Сватовском направлении, наблюдается явная нехватка боеприпасов. Такой вывод сделал военнослужащий разведывательного подразделения Вооруженных сил Российской Федерации с позывным «Бен», сообщает РИА Новости.
Российский военный разведчик подметил, что примерно с декабря 2022 года на участке Сватово стало снижаться количество обстрелов российских войск со стороны украинских формирований. Обстреливают позиции все меньше и все реже. Основная цель – одна-две мины, не более. Если тратиться большее количество снарядов, то, вероятно, корректировка ударов осуществляется с помощью беспилотного летательного аппарата.
Как рассказал РИА Новости разведчик с позывным «Бен», дефицит боеприпасов на Сватовском направлении может быть связан с тем, что основные резервы и ресурсы ВСУ перебросили на Запорожское, Южно-Донецкое и Артемовское направления.
По словам российского военнослужащего, у ВС РФ сейчас получается выпускать по противнику куда большее количество снарядов, если сравнивать с украинскими формированиями.
Ранее о дефиците снарядов у ВСУ сообщали многие западные военные эксперты, а власти США объясняют необходимость поставки украинским войскам кассетных боеприпасов именно сложившейся нехваткой обычных артиллерийских снарядов в арсеналах американской и европейских армий.