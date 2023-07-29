После этого украинские военнослужащие либо погибают, получают ранения, либо отступают

Отражая украинское контрнаступление, Вооруженные силы Российской Федерации используют планирующие авиабомбы и ТОС «Солнцепек». Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works рассказал американский военный аналитик, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.По словам военного эксперта, представители украинских властей предпочитают не говорить о том, как российские войска уничтожают личный состав ВСУ с помощью планирующих авиабомб и тяжелых огнеметных систем ТОС-1 и ТОС-2 «Солнцепек».- подчеркнул Риттер.Аналитик рассказал, что, когда украинские формирования входят в так называемые «серые зоны», по ним сразу начинает работать российская артиллерия, включая и огнеметные системы. Ни о каком продвижении после начала работы артиллерийских подразделений ВС РФ не может быть и речи.Риттер отметил, что с момента начала контрнаступления ВСУ почти два месяца назад, не было достигнуто никаких результатов. Зато украинское командование своими действиями способствовало колоссальным потерям среди личного состава украинской армии.Отметим, что Риттер давно критикует действия украинского режима и американской администрации, Киеву покровительствующей. Он постоянно выступает с прогнозами скорого поражения ВСУ, обращая внимание на существенное преимущество российских Вооруженных сил перед украинской армией.