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Американский аналитик рассказал о последствиях применения российской армией ТОС «Солнцепек» против украинских формирований

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Американский аналитик рассказал о последствиях применения российской армией ТОС «Солнцепек» против украинских формирований

Отражая украинское контрнаступление, Вооруженные силы Российской Федерации используют планирующие авиабомбы и ТОС «Солнцепек». Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works рассказал американский военный аналитик, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.


По словам военного эксперта, представители украинских властей предпочитают не говорить о том, как российские войска уничтожают личный состав ВСУ с помощью планирующих авиабомб и тяжелых огнеметных систем ТОС-1 и ТОС-2 «Солнцепек».

После этого украинские военнослужащие либо погибают, получают ранения, либо отступают

- подчеркнул Риттер.

Аналитик рассказал, что, когда украинские формирования входят в так называемые «серые зоны», по ним сразу начинает работать российская артиллерия, включая и огнеметные системы. Ни о каком продвижении после начала работы артиллерийских подразделений ВС РФ не может быть и речи.

Риттер отметил, что с момента начала контрнаступления ВСУ почти два месяца назад, не было достигнуто никаких результатов. Зато украинское командование своими действиями способствовало колоссальным потерям среди личного состава украинской армии.

Отметим, что Риттер давно критикует действия украинского режима и американской администрации, Киеву покровительствующей. Он постоянно выступает с прогнозами скорого поражения ВСУ, обращая внимание на существенное преимущество российских Вооруженных сил перед украинской армией.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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6 комментариев
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  1. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 17:20
    0
    ТОС "Солнцепек“ вещь хорошая.
    Жаль только что не испытанная на американских аналитиках.
    И войсках НАТО.
    Но всё это ещё впереди.
    1. 78bor1973
      78bor1973 Сегодня, 17:25
      +1
      Ну почему-же не испытанная на американцах ,очень даже испытанная и даже на поляках и англичанах.Наёмников в стране 404 полно и получают по полной.
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:25
    +1
    Новость, как я понимаю, не в том, что сказал этот Риттер. А в том, что мериканец сказал об этом мериканцам...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:26
    +1
    Об эффективности Солнцепёка вчера сам командир ТОС 2 сказал, не хотел бы я оказаться под ударом такой нашей " игрушки".И пусть сбудется мечта этого экипажа ТОС 2 ,пройти на параде Победы на Красной площади в Москве на своей машине,побитой осколками,всем экипажем.И пусть будет так,с такой мечтой воют наши мужики сейчас.Честь им и хвала ,и так победим.Скотт Риттер наш парень,но его очень много.На него уже нормальные не обращают внимание.
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:27
    0
    Хоть и коширяем Риттера, но если хоть малая часть западного общества его прочитает, то уже добавится соломинка на спину верблюда.
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 17:33
    0
    Победы не будет.
    Это политическое действие и результат политики государства.
    Мы на компромисс настроены.
    Соглашение по красным линиям - не их установление самовластно