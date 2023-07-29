В оккупированном ВСУ Запорожье прогремел мощный взрыв, паблики пишут о новом ракетном ударе ВС РФ

Сегодня во второй половине дня в г. Запорожье, оккупированном украинскими формированиями, прозвучал громкий взрыв. Об этом сообщают украинские средства массовой информации и местные паблики.Ранее в Запорожье на протяжении дня несколько раз объявляли воздушную тревогу. Даже сейчас в городе действует предупреждение о риске ракетного удара с воздуха. Вероятно, взрыв стал следствием или прилета российской ракеты, или работы средств ПВО.Telegram-канал «Военная хроника», тем временем, пишет о высокой вероятности нового удара баллистическими ракетами «Искандер» по целям военного назначения на территории г. Запорожья. Ранее украинские паблики прогнозировали более активное применение ВС РФ баллистических ракет, поскольку украинская противовоздушная оборона не обладает возможностями для их перехвата.Воздушную тревогу в Запорожье могли объявить уже после того, как ракета попала в цель. Напомним, что позавчера, 27 июля, ВС РФ уже нанесли удар ракетой «Искандер» по военной цели в г. Запорожье. Тогда здесь был поражен цех, в котором осуществлялся ремонт бронированной техники украинских формирований, задействованных в процессе контрнаступления ВСУ.Тем временем, украинские информационные ресурсы сообщают, что на южные регионы Украины двумя группами летят БПЛА «Герань-2». Они движутся в сторону Николаева, где, вероятно, скоро тоже зафиксируют прилеты по объектам военной инфраструктуры.