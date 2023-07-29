Российские войска заняли передовые позиции ВСУ в Старомайорском, контроль над которым был утрачен пару дней назад

Сегодня российские войска перешли в контратаку в районе населённого пункта Старомайорское на Времьевском выступе. Напомним, что на днях в ГШ ВСУ заявили о том, что Старомайорское перешло под их контроль. И это было обставлено как серьёзнейшее достижение спустя почти два месяца с начала «контрнаступа».Несколькими ударами российские войска накрыли передовые позиции украинских войск в посёлке, которые те в последние сутки пытались укреплять. После этого в бой вступили штурмовые подразделения ВС РФ, атаковавшие понесшего потери и дезориентированного противника.В результате контратаки российские войска заняли несколько позиций украинских войск в Старомайорском. К настоящему моменту сообщается о том, что в плен к российским бойцам попали не менее 7 военнослужащих армии противника. Некоторые из них имеют ранения.К настоящему моменту идёт подавление украинской артиллерии, пытающейся работать по окраинам Старомайорского, где закрепились российские штурмовые отряды.Параллельно с этим идут бои за расширение зоны контроля ВС РФ в Старомайорском и по дальнейшему отбрасыванию противника севернее «старомайорского» изгиба реки Мокрые Ялы.