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Российские войска заняли передовые позиции ВСУ в Старомайорском, контроль над которым был утрачен пару дней назад

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Российские войска заняли передовые позиции ВСУ в Старомайорском, контроль над которым был утрачен пару дней назад

Сегодня российские войска перешли в контратаку в районе населённого пункта Старомайорское на Времьевском выступе. Напомним, что на днях в ГШ ВСУ заявили о том, что Старомайорское перешло под их контроль. И это было обставлено как серьёзнейшее достижение спустя почти два месяца с начала «контрнаступа».


Несколькими ударами российские войска накрыли передовые позиции украинских войск в посёлке, которые те в последние сутки пытались укреплять. После этого в бой вступили штурмовые подразделения ВС РФ, атаковавшие понесшего потери и дезориентированного противника.

В результате контратаки российские войска заняли несколько позиций украинских войск в Старомайорском. К настоящему моменту сообщается о том, что в плен к российским бойцам попали не менее 7 военнослужащих армии противника. Некоторые из них имеют ранения.

К настоящему моменту идёт подавление украинской артиллерии, пытающейся работать по окраинам Старомайорского, где закрепились российские штурмовые отряды.



Параллельно с этим идут бои за расширение зоны контроля ВС РФ в Старомайорском и по дальнейшему отбрасыванию противника севернее «старомайорского» изгиба реки Мокрые Ялы.
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17 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:50
    +3
    Как говорила бабушка - Слава Богу!
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    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:10
      0
      Цитата: Румaтa
      Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.

      Да про это весь сайт знает и админы уже нас оставили, давно в покое.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:35
      +2
      Тяжёлые бои: рязанский десант уничтожает врага на левом фланге у Артёмовска.
      Штурмовики ВДВ громят нацистов, пытающихся прорвать нашу оборону на фланге.Бойцы 137 полка уничтожают атакующую бронетехнику и пехоту ВСУ, отражая атаки на Соледаро-Артемовском направлении.

      https://t.me/RVvoenkor/50179
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 17:56
    -6
    Уже изменился импорт-экспорт и др фин пром и люди выдвинула жизнь.
    Др кандидаты в руководство страны и в провинции.
    Все смешалось в доме чубайса.
    Из хауса - в хаос-далее новый дивный мир суверенитета(полного?).
    Сколько и кто станет хозяином страны?
    Может новые захотят победить, а не соглашения
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 18:01
    0
    Великолепные новости, так что они будут терять боевой дух при любом наступлении и любой победе.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 19:13
      -3
      Полтора года уже нам объясняют, что они изначально не имели боевого духа, постоянно дезертируют и сдаются в плен. Странно, почему же тогда приходится отбивать Старомайорское? Может его захватили не трусливые бандерлохи, а могучие инопланетяне?
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:03
    0
    Добрая новость.Старомайорское очень значимая позиция и очень важная в системе обороны на этом участке
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 18:06
      -2
      Новость добрая, но что важного в этом Старомайорском? Судя по карте, оно не стоит на основной дороге, хотя и неподалёку от неё. С точки зрения рельефа тоже непонятно.
      В принципе, важен каждый н/п, но почему Вы выделяете этот?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 18:10
        0
        Украинские военные заявили, что захватили село Старомайорское (Времьевский выступ на южном фронте). За село последние недели шли ожесточенные бои.Взятие села открывает дорогу для продвижение ВСУ к другому селу — Старомлыновка, крупному транспортному узлу и укрепрайону РФ на данном направлении.Противник стремится дойти до Старомлыновки, откуда дорога идет в сторону Мариуполя.

        Битва за Старомайорское: 247 казачий полк ВДВ за 1,5 месяца разгромил целую бригаду ВСУ 1,5 месяца назад враг прорвал нашу оборону на Времевском выступе и начал двигаться вглубь из-за чего с Херсона были сняты самые боеспособные подразделения для того, чтобы остановить ВСУ.
        Переброшенный к Старомайорскому на подмогу 247 Ставропольский полк ВДВ с колёс вступил в бои, где после серьёзных потерь и недостатка сил отступали части 5 армии ВВО.
        Парни зашли на неподготовленную отступившими бойцами линию обороны и началась героическая оборона, когда наших заваливали тоннами снарядов и ежедневно пытались прорвать оборону колонны НАТОвской бронетехники.
        За 1,5 месяца боёв здесь были уничтожены многие десятки техники врага, убитыми и ранеными враг потерял не менее 3000 боевиков, но продолжал закидывать мясом нашу оборону.
        В итоге село превратилось в руины и стерто с лица земли.
        Десант стоял до конца, многие парни с тяжелыми ранениями в госпиталях, часть парней здесь приняла свой последний бой, вечная память и Царствие Небесное павшим воинам.
        »Десант сделал то, что было за пределами человеческих возможностей, если они каждую лесополку будут брать по 3 недели ценой таких потерь, они скоро закончатся», — сказал один из бойцов в разгар боёв.

        https://donbasstoday.ru/vsu-zanyali-staromajorskoe-czenoj-tryoh-tysyach-soldat-karta-boevyh-dejstvij/
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:25
        0
        Опять же из телег.Из этого населенного пункта всушниаи попытались нанести удар в сторону Урожайного и отсечь там наши подразделения
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:18
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Добрая новость.Старомайорское очень значимая позиция и очень важная в системе обороны на этом участке

      Заявили, но не удержали, не говори "гоп пока не перепрыгнул", а в результате "фейсом да об тейбл", ну это же, по нашему. Уважаю.
  5. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 18:11
    -1
    Цитата: Тарелка
    Новость добрая, но что важного в этом Старомайорском? Судя по карте, оно не стоит на основной дороге, хотя и неподалёку от неё. С точки зрения рельефа тоже непонятно.
    В принципе, важен каждый н/п, но почему Вы выделяете этот?

    видимо потому, что о нем "кричат" украинские ТГ каналы и СМИ...главное орать в унисон
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:19
      0
      За Старомайорским очень важный узловой для снабжения войск населёный пункт Старомлыновка,за которым открывается дорога на Мариуполь.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:26
    0
    Туда, сюда и обратно, до каких то итогов ещё далеко.
    Всё решат резервы, у кого, чего и сколько есть и кто их введёт в бой.
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 18:44
      -3
      Нескончаемое бодание за избушку лесника в стиле ПМВ. Трудно поверить, что это происходит в наше время.
      1. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 19:12
        +1
        Цитата: Glock-17
        Трудно поверить, что это происходит в наше время.

        Поезжайте и покажите как надо.
  7. Uno
    Uno Сегодня, 18:53
    -1
    источника информации опять не предоставят? потому что инфа в сети гуляет совсем не такая как в новости