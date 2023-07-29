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США перебросили в Европу военные машины, стилизованные под российскую технику

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США перебросили в Европу военные машины, стилизованные под российскую технику

В немецком порту Бремерхафен замечены американские военные машины, стилизованные под технику, которая используется в российской армии. Об этом сообщается на ресурсе Defence Blog.


На появление данных машин на оснащении войск США обратили внимание еще в декабре прошлого года. На территории Соединенных Штатов было зафиксировано присутствие M1126 Stryker, визуально схожих с прототипом российского бронетранспортера БТР-87; БА HMMWV, имитирующих ГАЗ «Тигр».

Подобного рода машины получил в 2022 году 11-й бронетанковый кавалерийский полк армии США для повышения подлинности проводимых учений, в ходе которых солдаты улучшают восприятие техники потенциального неприятеля.

Имитирующие противника машины позволяют вести более эффективное обучение, например, разведке и устранению целей. Бойцы после знакомства с ними лучше отличают технику своей армии от чужой. Также это позволяет эффективнее распознавать различные машины с экрана планшета или монитора, в том числе определяя, что изображено на картинке – настоящая цель или ее манекен.



Как можно предположить, в Европу имитаторы российской техники были переброшены для обучения украинских солдат. ВСУ на фоне существенных потерь на фронте рано или поздно полностью перейдут на западные образцы и поэтому новобранцев придется воочию знакомить с моделями, имеющимися на вооружении российской армии.
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5 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:51
    +2
    Это доховорняк.вагнерам в сувалках передадут технику.
    Продали литву. Полякам - вильнус. Русским-коридор в Калининград.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:58
    +4
    Да нифига не для обучения. Для работы дрг, чтоб издалека за своих приняли и птуром не приголубили, плюс удобнен в рф вьезжать по белгородской прочим сопредельным областям пакостить.
    1. Jager
      Jager Сегодня, 19:16
      +2
      Экипажи таких машин в плен не брать, сообщить это противнику заранее.
      1. Комментарий был удален.
  3. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 19:20
    0
    Лучше бы клизму реактивную со скипидаром бандерлогам выдали, что бы они ещё в казарме поубивались. Всё равно им после "обучения" жить не долго останется.
  4. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 19:22
    0
    . Бойцы после знакомства с ними лучше отличают технику своей армии от чужой
    . Ну да, Если б им не показали , они бы так никогда не отличили Газ от Хамви. Они что там до сих пор думают что сникерсы растут на деревьях?