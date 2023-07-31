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Увеличение нагрузки в носовой части может повлечь за собой дифферент «на нос» в новом японском авианосце

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Увеличение нагрузки в носовой части может повлечь за собой дифферент «на нос» в новом японском авианосце

Появились фотографии носовой части авианосца "Акаги". Как и предполагалось, носовую часть полетной палубы расширили. Установка "Вулкан - Фаланкс", которая стояла в носовой части, по левому борту, пока отсутствует. Будет она установлена позже или от нее отказались, пока неизвестно. Хотя учитывая увеличение нагрузки в носовой части может повлечь за собой дифферент "на нос" и с этим придется как-то бороться.


Трамплина тоже нет, впрочем, он и не планировался. Японцы утверждают, что на борту авианосца будет 12 машин F-35B, а вообще, предполагается закупить 42 борта. Но возможность длительно использования 12 F-35B с борта "Кага" и "Идзумо" вызывает очень сильные сомнения.

Корабли изначально проектировались под базирование вертолетов, у "лайтинга" "аппетит" куда как побольше, а дип - танки для керосина "не резиновые" - вертикальные взлет и посадка требуют большого количества топлива. Точных цифр по объёмам топлива для корабельных ГТД и для авиагруппы нет, хотя в некоторых источниках звучало, что авианосец сможет передавать "на ходу" до 3000 тонн топлива для корабельных ГТД, кораблям из группы сопровождения, но это теоретически.

О вертолетах ДРЛО пока данных нет. А их потребуется минимум два. Соответственно остальную часть авиагруппы, придется "перетасовывать", выбирая между ПЛО и поисково-спасательным, они же десантные, поскольку на борту возможно непродолжительное размещение до 400 десантников, а вот плавсредств для их высадки не предусмотрено.

Дооснащение корабля будет продолжаться до конца 2023 года, ожидается установка Joint Precision Approach and Landing System (JPALS) — системы помощи при посадке для F-35B.

Договор с фирмой Raytheon заключен. После вступления в строй, в конце 2023 или начале 2024 года, на плановый ремонт и модернизацию станет "Идзумо".
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7 комментариев
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  1. SovAr238A
    SovAr238A Сегодня, 07:25
    +4
    Странные выводы авторов статьи.
    5.5 тонн ЗАК на палубе 22-тысячетонного корабля должны привести к дифференту?
    А вес 15-тонного самолёта в момент взлета почему то не приводит в дифференту?
    Ищем проблемы там, где их нет в принципе? Придумываем сами?

    Так как авианосец более эскортный и локальный, он не предназначен для работы в отдаленных на десятки тысяч миль от Японии и их союзников.
    Соответственно его ДРЛО и ПЛО в основной степени будет обеспечиваться береговыми крупными самолетами. Самолётов ПЛО и ДРЛО у японцев предостаточно. Заправщиков тоже.
    3-х поисково-спасательных вертолетов им хватит.
  2. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:28
    0
    Самураи ваще обнаглели , им запрещено иметь оружие крупнее кулемёта , а они лодку с самолётиками замастырили, тем более между нами мирный договор не подписан , значит и война не закончилась.
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 07:52
      +1
      Бросается в глаза название авианосца. «Акаги» был один из четырёх авианосцев уничтоженных в битве при Midway. Не иначе самураи грезят реваншем, да видать плохая примета давать названия потопленных кораблей.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:29
    +1
    учитывая увеличение нагрузки в носовой части может повлечь за собой дифферент "на нос" и с этим придется как-то бороться
    Даже если это так, то это проблема японцев.
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:33
    0
    . Увеличение нагрузки в носовой части может повлечь за собой дифферент «на нос» в новом японском авианосце

    Японцы отличные инженеры и я думаю, они эти моменты обдумали и просчитали.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:05
    +1
    У нас было " русское чудо" БМРТ типа " Алтай" ,которое ни когда не стояло на ровном киле,у японцев будет " японское чудо" - не смертельно.
  6. Frettaskyrandi
    Frettaskyrandi Сегодня, 08:43
    +1
    Появились фотографии носовой части авианосца "Акаги"

    Во первых, авианосец называется JS Kaga - "Кага".
    Кроме названия автор перепутал нос с кормой и почему то вставил фотографию не с носа, а кормы. Носовая часть после реконструкции выглядит так.



    Установка "Вулкан - Фаланкс", которая стояла в носовой части, по левому борту, пока отсутствует.

    Борта автор тоже перепутал. Установка "Вулкан - Фаланкс" стояла по правому борту.



    Слева на фото JS Izumo (DDH-183), справа - JS Kaga (DDH-184). По правому борту - Phalanx CIWS.
    вертикальные взлет и посадка требуют большого количества топлива.

    Тут автор тоже перепутал. Взлет и посадка будут не вертикальные, а укороченные. Это две большие разницы.



    Хотя учитывая увеличение нагрузки в носовой части может повлечь за собой дифферент "на нос" и с этим придется как-то бороться.

    И тут автор показал, что совершенно далек от знания и понимания темы.
    Удифферентовка корабля, то есть процесс придания судну желаемого дифферента или посадки на ровный киль, осуществляется в процессе проектирования. В случае внесения в конструкцию корабля изменений, соответственно проектом реконструкции предусматриваются и меры по удифферентовке - распределение по длине проектируемого судна всех масс, составляющих его нагрузку, чтобы центр тяжести (ЦТ) судна совпал с центром величины (ЦВ), положение которого обеспечивает наилучшие ходовые качества судна.