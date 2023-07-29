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Глава Госдепа США заподозрил в визите министра обороны РФ в КНДР попытку купить вооружение

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Глава Госдепа США заподозрил в визите министра обороны РФ в КНДР попытку купить вооружение

Поездка министра обороны Российской Федерации в КНДР может свидетельствовать о попытке Москвы приобрести у Пхеньяна вооружение. Такое предположение высказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.


По словам главы Госдепа, Россия якобы очень нуждается в приобретении дополнительных партий боеприпасов и вооружений. Поэтому министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, считает Блинкен, и мог направиться в Пхеньян для переговоров с руководством Северной Кореи о соответствующих поставках.

Что касается сообщений о министре обороны России в Северной Корее, я очень сомневаюсь, что он там в отпуске

- заявил Блинкен.

Россия не признает факты приобретения вооружений у иностранных государств для его использования в специальной военной операции, хотя Запад ранее сообщал, что Москва якобы может покупать оружие и боеприпасы у КНДР, Китая и Ирана.

Напомним, что делегация Российской Федерации во главе с генералом армии Сергеем Шойгу посетила КНДР на этой неделе. Она приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в войне 1950-1953 гг. Кроме того, глава российского военного ведомства провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но содержание переговоров, по понятным причинам, не афишируется.

Перспектива укрепления и развития военно-технического сотрудничества России с КНДР достаточно сильно беспокоит США, а еще больше – их восточноазиатских союзников в лице Южной Кореи и Японии. Ведь они видят в КНДР один из наиболее серьезных источников угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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28 комментариев
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  1. ettore
    ettore Сегодня, 18:14
    +8
    Поездка министра обороны Российской Федерации в КНДР может свидетельствовать о попытке Москвы приобрести у Пхеньяна вооружение. Такое предположение высказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

    И ччё?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:22
      +2
      Да ни че..Тоьько отдупляться видно начал,этот Блинкен
      1. ettore
        ettore Сегодня, 18:33
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        Да ни че..Тоьько отдупляться видно начал,этот Блинкен

        Вот это, я, у него и спросил. smile
      2. 30 вис
        30 вис Сегодня, 19:09
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Да ни че..Тоьько отдупляться видно начал,этот Блинкен

        Какая умный эта блимкин человек ! Уникальный умница .... Эта ж надо , догадался ... А не пошёл бы эта блинкин в задницу старой больной главной американской обезьяне ! Всё , как в главной американской мечте -" купи -продай , купи . Наколи ближнего своего , а те то он наколет тебя . ." hi
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 19:12
          0
          Цитата: 30 вис
          А не пошёл бы эта блинкин в задницу старой больной американской обезьяне !

          Оскорбляете, его дедушка из Малороссии.
  2. Мореход
    Мореход Сегодня, 18:15
    +5
    Вот и надо делать всё, что их беспокоит... в открытую и без соплей.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:17
    +9
    Нет ну им то какое дело? Всерьёз считают что мы у них разрешение должны спрашивать что ли???
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 18:24
      +4
      - Алё, это Государственный департамент США?
      - Да. А кто спрашивает?
      - Из Кремля беспокоят. Мы тут решили, что для России было бы выгодно нанести по США серию ядерных ударов. Как обычно, звоним получить разрешение на наши действия.
      - ...
      - Алё?
      - Извините, мы должны уточнить этот вопрос в офисе. Перезвоним через час. Ожидайте пока на линии, вас звонок очень важен для нас.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:16
      0
      Цитата: Nexcom
      Всерьёз считают что мы у них разрешение должны спрашивать что ли???

      Только у кого разрешение. - у блинкиных, или у байденов, аль у виндзорской династии ?
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:22
    +3
    Глава Госдепа США заподозрил
    . Да и фиг на него.... больной на всю голову.
    А так, за чем, почему и как, да не его... дело. Послать наф и всех делов.
  5. A2AD
    A2AD Сегодня, 18:23
    +4
    А что, просто сьездить на парад поглазеть уже нельзя? Как же шойгу да без парадов? Это хуже любых санкций.
    1. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 18:48
      +2
      в Северной Корее самые крутые парады
      круче только разводы индийских и пакистанских пограничников wassat
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:24
    +3
    Вот и славно: мы тут на ВО давно пишем, что пора.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:28
    +6
    Идиот Блинкин ни чего не понял в визите Шойгу в КНДР.Для Блинкина объясняю,для президентов США за счастье переступить 38 параллель вместе с Ким Чен Ыном ,если он разрешит и походить под ручку с ним по сотне квадратных метров КНДР.Шойгу встречали как дорого гостя и друга,показав всё или практически всё.И откуда в КНДР всё это взялось,если они не могут ввезти даже металлообрабатывающий станок последнего поколения или даже его комплектующие.И почему-то В КНР американцы всё видят со спутников ,а в КНДР ни шиша,только постоянные сюрпризы которые они иногда показывают.КНДР сверхзакрытая страна и производство вооружений скрыто от лишних глаз,кто их делает- конечно трудолюбивые корейцы.В КНДР растёт волшебная трава,если её есть ,то неоткуда появляется всё,вплоть до " гиперзвука"Путин в курсе про траву.Наверно кто то на детородном органе крутит всё эти санкции ООН против КНДР и нет ни каких доказательств.Даже вопрос не могут решить ,откуда у Ким Чен Ына такие тягачи для МБР?Корейцы их напильником точат наверно,про всё остальное не говорю.
  8. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:29
    +1
    но содержание переговоров, по понятным причинам, не афишируется.

    А что тут афишировать? И так понятно! Приедут добровольцы в количестве 100 тыс и будут учавствовать в сво в качестве 1-й ударной корейской армии!
    Или может и не корейской... laughing
    1. Комментарий был удален.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 18:47
      0
      Цитата: ваш вср 66-67
      100 тыс и будут учаВствовать

      Ок. Будут участвовать.
    3. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 19:27
      -1
      Обязательно приедут! Сразу после прибытия и вступления в бой наших верных союзников по ОДКБ.
  9. Фёдор М
    Фёдор М Сегодня, 18:30
    +2
    Да же если это и так, и шо?! Купи продай, продай купи... Это нормально
  10. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 18:33
    -1
    Она приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в войне 1950-1953 гг.

    Какой победы? Ничего ж не добились... Не понимаю.
    Снаряды лишними не бывают, но достаточно ли в КНДР мощная промышленность, чтоб выдать их в ощутимом количестве? Да, там было время накопить ощутимые склады при любом раскладе, но и тут есть 2 "но":
    1. Согласятся ли корейцы на опустошение своих складов за период, скажем, половины года? Я бы на их месте на такое пошёл только за очень сладкую плюшку.
    2. После опустошения северокорейских складов проблема опять встанет перед нами.
  11. Фразах
    Фразах Сегодня, 18:35
    +1
    Китель, погоны, ордена... никогда министр обороны так не был близок к провалу. Замели проклятые американцы, ничего-то от них не скроешь.
  12. михаилл
    михаилл Сегодня, 18:41
    +3
    Глава Госдепа США заподозрил

    В общем на измену сел Блинкен.
  13. Комментарий был удален.
  14. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:46
    +2
    Что касается сообщений о министре обороны России в Северной Корее, я очень сомневаюсь, что он там в отпуске

    - заявил Блинкен.
    Блинкену всё таки стоит одевать носки перед тем как обуваться bully
  15. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:54
    +1
    А, что, одно суверенное государство не может купить вооружение у другого суверенного государства? Обязательно разрешение полосатых? Захотим- купим, захотим - продадим.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 19:32
      0
      Там вроде КНДР под какими-то санкциями ООН, за которые и мы голосовали... А теперь на поклон к ним едем. wassat
  16. Shumi2010
    Shumi2010 Сегодня, 18:56
    +1
    блин, вернуться б в СССР! и нафиг все остальное!!
    НАТО-б в 2 недели раскатали!
  17. carpenter
    carpenter Сегодня, 18:56
    +1
    Вот Блинкин, хоть и еврей из выходцев из Российской Империи, но глупый, как и его деды, которые немцев считали, цивилизованной нацией, а Гитлер доказал обратное.
    А может я не прав, докажите обратное.
  18. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:03
    0
    Да даже если так,вам то какое собаки дело? Ну щеки надуете и сдуете,поскулите еще и усё.
  19. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 19:18
    0
    Поездка министра обороны Российской Федерации в КНДР может свидетельствовать о попытке Москвы приобрести у Пхеньяна вооружение. Такое предположение высказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.


    А если предложить Блинкину сдать нам в аренду пару тысяч Томагавков на год- "Во временное пользование". Он офигеет сильно от такого предложения или таки согласится? lol