Глава Госдепа США заподозрил в визите министра обороны РФ в КНДР попытку купить вооружение

Что касается сообщений о министре обороны России в Северной Корее, я очень сомневаюсь, что он там в отпуске

Поездка министра обороны Российской Федерации в КНДР может свидетельствовать о попытке Москвы приобрести у Пхеньяна вооружение. Такое предположение высказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.По словам главы Госдепа, Россия якобы очень нуждается в приобретении дополнительных партий боеприпасов и вооружений. Поэтому министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, считает Блинкен, и мог направиться в Пхеньян для переговоров с руководством Северной Кореи о соответствующих поставках.- заявил Блинкен.Россия не признает факты приобретения вооружений у иностранных государств для его использования в специальной военной операции, хотя Запад ранее сообщал, что Москва якобы может покупать оружие и боеприпасы у КНДР, Китая и Ирана.Напомним, что делегация Российской Федерации во главе с генералом армии Сергеем Шойгу посетила КНДР на этой неделе. Она приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в войне 1950-1953 гг. Кроме того, глава российского военного ведомства провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но содержание переговоров, по понятным причинам, не афишируется.Перспектива укрепления и развития военно-технического сотрудничества России с КНДР достаточно сильно беспокоит США, а еще больше – их восточноазиатских союзников в лице Южной Кореи и Японии. Ведь они видят в КНДР один из наиболее серьезных источников угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе.